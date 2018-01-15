«Однажды провёл 150 дней в самолёте». Как работает скаут, нашедший Салаха

Главный человек в швейцарском «Базеле» не меняется уже более 15 лет. Меняются игроки, тренеры и даже президенты, а Руди Збинден остаётся в кресле главного скаута клуба. Потрясающая работоспособность этого человека (в день он смотрит по 2-3 полных матча футболистов, которые интересны клубу), его подвижность и умение придерживаться выбранной самим философией сделали швейцарский клуб империей, которая остаётся боеспособной, постоянно теряя лучших. Если «Аякс» теряет в основном собственных воспитанников, то «Базель» строится на принципе «нашёл дешёвого игрока — продал его в несколько раз дороже».

Эта система не меняется много лет, и даже в то трансферное окно, когда «Базель» был вынужден отдать шестерых футболистов, это не стало большим ударом для клуба — у Збиндена и его скаутского отдела всегда есть три готовых варианта на замену проданному игроку (показательный момент — трансфер Мохамеда Эльнени в лондонский «Арсенал»: пока сделка готовилась, «Базель» уже взял ему на смену Александра Франссона из «Норрчёпинга»). Досье Збиндена впечатляет: тот же Эльнени (куплен за 600 тыс. франков — продан за 13 млн), Самуэль Инкум (куплен за 800 тыс. — продан за 8 млн), Фелипе Кайседо (куплен за 500 тыс. — продан за 7 млн), Александр Драгович (куплен за 1 млн — продан за 11 млн) и многие другие. Но, конечно, главным открытием Збиндена для Европы в последние годы стал египтянин Мохамед Салах, который сейчас разрывает всех соперников в составе «Ливерпуля». Его Збинден вёл больше года и брал Эльнени, чтобы помочь Салаху адаптироваться в Швейцарии (в итоге оказалось, что и Эльнени можно дорого продать). Збинден настоял на том, чтобы «Базель» не боялся платить большие для клуба 2,5 млн франков — в итоге футболист был продан за 22 млн.

«Он летит, как скорый поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта 6 декабря Мохамед Салах сыграет в Лиге чемпионов против «Спартака», а через полгода – против сборной России на чемпионате мира.

Перед вами — правила работы человека, влияние которого на клуб таково, что даже спортивным директором «Базеля» работает Марко Штреллер, бывший нападающий, найденный Збинденом в низших швейцарских лигах. Человека, который отстроил один из самых эффективных спортивных департаментов в европейском футболе. К некоторым цитатам я добавлю свои комментарии.

«В 1999-м я начал отсматривать соперников „Базеля“ по Швейцарии и довольно скоро осознал, что почти всегда игроки отсматриваются исключительно по видео, и это приводит к целой серии ошибок. Когда в январе 2002 года я стал главным скаутом клуба, это нужно было менять».



«У нас очень чёткая философия. У главного тренера нет никакой роли в скаутинге, он с самого начала должен понимать, что принимает условия нашей работы. Это, конечно, не означает, что он не участвует в наших дискуссиях, когда мы задаём себе вопросы, какого плана игроков хотим иметь и какие национальности можем интегрировать. И да, мы не покупаем игроков, если их не хочет видеть тренер».

Не использовать тренера в скаутинге и рекрутинге — вещь, которую практикуют многие клубы, успешно работающие на продажу. Смысл здесь такой: игроки часто подписываются на 4-5 лет, а тренера могут уволить за низкие результаты уже завтра. Если его уволят, то зачем нужны игроки, которых он рекомендовал/привёл? Функция тренера в этом процессе должна сводиться к консультативной и утвердительной.



«Нам нужна ось из опытных, уже готовых футболистов. Затем на эту ось мы должны набросить молодых дикарей, предпочтительно из своей академии. И дальше мы идём за молодыми иностранными футболистами, чтобы подготовить их к дальнейшей карьере. В идеале можно заплатить чуть выше среднего по рынку, но не слишком дорого. Все эти парни знают, что остаются в „Базеле“ не навсегда».



Последнее предложение — суть работы «Базеля» на трансферном рынке. Обе стороны должны понимать это и не витать в облаках. Клуб должен осознавать свою функцию лифта в топ-лигу для ноунейма, а игрок должен понимать, что ему надо двигаться вперёд, и клуб ему это позволяет. Как только футболист поймёт, что на него рассчитывают в клубе надолго, то он, в зависимости от характера, может успокоиться и предпочесть спокойную жизнь в Швейцарии крутой карьере.

«Использовать в работе видео и телевидение — классно и правильно, но быть на стадионе ещё лучше. Только там у меня сложится полная картина игрока, а чтобы быть всеобъемлющим, я стараюсь зацепить ещё и тренировки».



«Социальные навыки очень важны. Мой худший трансфер — Сесар Кариньяно из „Атлетико Колон“, это была самая дорогая сделка в истории „Базеля“. У парня был огромный потенциал, но ему ужасно не хватало ментальной устойчивости. Он играл на уровне только дома, рядом со своей семьёй. С тех пор я хорошо узнал аргентинцев».

Чтобы вы понимали, насколько Руди Збинден одержим всеми деталями около матчей (их вживую он посмотрел больше 2000), есть история, которую рассказывал бывший менеджер «Базеля» Георг Хайтц. Клубу очень нравился один тунисский футболист, и они попросили Збиндена отсмотреть его. Тот поехал на матч команды, за которую играл этот футболист, и вернулся недовольным: оказалось, что на разминку тунисец выходит с развязанными шнурками. Руди поехал ещё на один его матч — тунисец снова вышел с развязанными шнурками, и главный скаут «Базеля» рекомендовал не покупать игрока. «В итоге он оказался прав: он очень крутой индивидуальный футболист, но команду, в которую перешёл, он просто разрушал своим эго», — говорил Хайтц.

Общение для Збиндена — тоже важный фактор. Эльнени был куплен для адаптации Салаха, а с молодыми южноамериканцами работал Матиас Дельгадо — ещё один великий трансфер скаута. Аргентинец приехал всего за миллион франков, провёл за клуб 270 матчей и набрал в них 153 очка по системе «гол+пас». Помимо шикарной игры на поле Дельгадо брал на себя роль ментора для молодёжи — так, например, со сложностями переезда в Европу справлялся молодой Фелипе Кайседо.

«Дельгадо я просматривал в матче „Чакариты Хуниорс“ сам. В тот день он играл плохо, ошибался в передачах. И тут он выдаёт один такой пас от центральной линии, что я понимаю: это оно. Затем я отсмотрел его ещё трижды и понял, что нужно готовить трансфер».



«У нас теперь есть собственный скаут в Южной Америке, который отсматривает все молодёжные турниры — от U15 до U21. Со временем у нас появилась репутация: теперь парни оттуда знают, что могут сделать первый шаг в „Базеле“.



«Когда моё досье стало очень большим, я стал более уязвимым к ошибкам».

Ключевое, на мой взгляд, высказывание Збиндена. Оно перекликается с метким замечанием голландского социолога Антона Зейдервельда: «Ясность смертельна». Обозначает это примерно следующее: лучшим в чём-либо тебя делают не опыт и наработки, а постоянные сомнения. Как только ты решил, что всё понял, — ты умер. Збинден пришёл к пониманию этого на собственных ошибках: Кариньяно был одним из ряда плохих трансферов, сделанных «Базелем» за пару тех лет. После этого главный скаут «Базеля» окружил себя командой людей, каждый из которых не соглашается с мнением босса, а имеет свой взгляд.



«Раньше работать было проще, в частности на рынке Южной Америки. Сегодня молодые топ-игроки едут напрямую в топ-клубы, не оставляя нам шансов».



«Мы ежегодно сталкиваемся с финансовыми рисками. Это становится обоснованием для многих сделок или отказов от них. Например, мы не продлили контракт с успешно игравшим за нас Даниэлем Майстровичем, потому что мы не можем позволить себе трёхлетний контракт на 5 млн евро для человека, которому за 30 лет».



«Играть в красивый футбол и быть при этом успешной может только „Барселона“ Гвардиолы. Мы не можем позволить себе играть зрелищно, но быть при этом пятыми или шестыми. Болельщики, спонсоры, город — все хотят и успеха, и зрелища. Жить с такими требованиями невероятно сложно».

Интересное замечание. Оно, с одной стороны, выдаёт в Збиндене прагматика, а с другой — позволяет предположить, как лучше оценивать футболистов. Если продолжать логику Збиндена, то лучше ориентироваться на игроков из команд, где меньше давит груз ответственности. Пример из практики «Базеля»: в 2004 году Збинден посоветовал приобрести защитника Клебера из «Ганновера», и это решение подверглось критике — в «Ганновере» Клебер действовал плохо. Но при этом «Ганновер» весь сезон прожил в режиме борьбы за выживание в Бундеслиге — в таких условиях себя не покажешь, а в «Коринтиансе», где было ментально проще, Клебер был в полном порядке. «Базель» купил бразильца у «Ганновера» и продал его чемпионом страны и втрое дороже.



«В первое время приходилось очень много летать. Однажды я провёл 150 дней года в самолёте, в другой раз трижды за десять дней пришлось летать в Исландию».



«В современном мире больше не осталось лёгких рынков. Нужно много путешествовать, чтобы найти хорошую сделку. Нужно делать всё быстро и понимать, где и как ты можешь взять на себя риски».

Збинден знает, о чём говорит. Город Винтертур расположен всего в 15 минутах езды от Цюриха, где расположены два уважаемых в стране клуба — «Грассхоппер» и «Цюрих». Тем не менее молодого центрального защитника «Винтертура» Мануэля Аканджи главный скаут «Базеля» рассмотрел раньше (и, естественно, прямо на стадионе) — летом 2015-го швейцарский чемпион забрал 19-летнего парня всего за 800 тыс. франков. Теперь Аканджи переходит в дортмундскую «Боруссию» за 25 млн франков.



И у Руди Збиндена, как и всегда, есть три готовых кандидата ему на смену.