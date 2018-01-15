Дзюба и Шатов не полетели на сбор «Зенита». Это всё из-за Манчини

Дзюба – не слабый игрок. Он просто не игрок Манчини

Вы пришли сюда, чтобы позлорадствовать, а я – чтобы транслировать непопулярную мысль: шансы Артёма Дзюбы заиграть в Европе были бы выше, чем у Фёдора Смолова. Понятно, почему принято считать иначе, здесь проблема человеческой психологии. Смолов в наших головах – история конкретного характера, побега из «Краснодара» под рэперские цитаты, хотя «Краснодар» сделал Фёдора очень ограниченным игроком. Из форварда с постоянным движением по всей ширине поля жёсткая философия «Краснодара» превратила Смолова в чистого снайпера, бесполезного в черновой работе.

Про характер Дзюбы на лавочках перед подъездами и в комментариях знают лучше меня, а переезд в Европу его не возбуждает. При этом Дзюба лучше готов к переезду по игровым качествам. Нынешний сезон в «Зените» – провал, спору нет, но стоит ретранслировать мысли по Дзюбе из прошлой весны, когда Мирча Луческу находил форварду место: он лучше цеплялся за мяч, больше уходил в глубину, больше двигался и лучше подыгрывал, тогда как Смолов был заряжен исключительно на свои голы. Секунда статистики: в прошлом сезоне, когда игровое время форвардов было сопоставимым, Дзюба 13 раз поучаствовал в голевых атаках «Зенита», где не забил сам. Смолов – лишь однажды.

Если уходить в занудную статистику, то Дзюба банально попал к тренеру, не любящему высоких нападающих. Игрок комплекции Дзюбы или Джеко у Манчини – вспомогательный инструмент, первой скрипкой всё равно будет другой нападающий, быстрый и маневренный (как Агуэро или Кокорин). В большинстве матчей, когда выходил Дзюба, его роль сводилась к простому: принять длинную передачу, скинуть в касание, забежать в штрафную под навес.

Природные качества Дзюбы стали важным капиталом «Зенита». Другие качества – умение тащить мяч, неплохое чувство паса – были забыты. Фактически в системе Манчини Дзюба стал каланчой, в которую надо попасть с фланга. При этом даже Дзюба бесполезен в подобном стиле, если доставка мяча работает вхолостую. Так, за полчаса против «Спартака» сине-бело-голубые сделали 14 навесов в штрафную. Дзюба зацепился всего за один, а по воротам не пробил ни разу. Банальный навал не принесёт гол, навесы тоже надо отрабатывать – например, как тренер, уехавший в провинцию из «Зенита», который попозже возглавит «Зенит» сам.

Статистика кричит о том, как использовали Дзюбу. По количеству соперников, отрезанных на приёме передач в 90-минутные отрезки, Артём – абсолютно лучший игрок Премьер-Лиги (114,7 – Смолов отрезает на 15,5 оппонента меньше). То есть цепляться за мяч он не разучился. Но при меньшей вовлечённости в игру Дзюба сбавил в опасности ударов – 0,30 xG/90min при 0,44 в прошлом сезоне – и особенно в опасности ключевых передач (0,09 хА против 0,16 и 0,20 в «Зените» ранее).

Любопытно, что хуже его ударная-ассистентская статистика только в «Ростове», где Дзюба касался мяча в среднем за 90 минут наименьшее количество раз за четыре последних сезона Премьер-Лиги. Легко вывести связь: чем лучше Дзюба встроен в командную игру, тем он эффективнее, его нельзя использовать как Смолова, как бомбардира «забеги и замкни». Манчини видел Дзюбу только так, просто с лишней функцией «поборись».

Проблемы Шатова – не только в игре

Перед зимней паузой «Зенит» съездил в Грозный, а Олег Шатов стал участником обратной замены – и в истории одного матча кроются все проблемы Шатова в «Зените» Манчини.

Первая. Олег Шатов вышел на позицию правого защитника, где он никогда в жизни не играл. Хорошо, это разовый всплеск неадекватности Манчини, но речь о том, что Шатов в принципе стал лишним в интенсивном рисунке игры «Зенита». Смотрите: «Зенит» преимущественно строит атаки через левый край. Главный на краю – Кришито. Любимый сценарий атак команды – передача из глубины, не входя в финальную треть, под штрафную площадь, под рывок Кокорина.

Самый ценный игрок «Зенита» в сезоне. И это не Кокорин Главный проводник идей Роберто Манчини.

Шатов в этой системе построения атаки – ложный гриб, приманка, он не участвует в атаках «Зенита». Использовать Шатова именно так – странно. Для России у Шатова уникальная техника, отточенная в мини-футболе, очень хорошая база и сильный набор качеств, чтобы быть одним из лучших игроков страны. В системе «Зенита» роль Шатова свелась к беготне без мяча, и более бессмысленно использовать Олега было нельзя.

Вторая причина раскрывает эту бессмыслицу. Последние полтора года Олег Шатов неизменно мучился с мышечными повреждениями – много пропускал, с трудом восстанавливался и усугублял травмы. Ставить такого игрока на фланг обороны, делая ставку на его интенсивность и скорость, – странная история. Ожидаемо, что такой игрок не даст больших объёмов беговой работы. Ожидаемо, что бег на большие расстояния – не лучшее качество нынешнего Шатова. Ожидаемо, что его выход на позицию правого защитника – лютый провал.

Третья причина кроется в уходе Шатова на обратную замену: игрок сразу пошёл в раздевалку, не пожимая руку Роберто Манчини и не садясь на скамейку запасных. У Шатова сложные отношения уже со вторым тренером подряд, что немного показывает и ментальные проблемы игрока. Радует, что сейчас агент Олега не выступает в прессе с бешеной критикой, как год назад в адрес Мирчи Луческу – иначе Шатов мог окончательно приобрести статус скандалиста.

«Поворачивай к чёрту». Почему Олег Шатов олицетворяет наш футбол Проблема Олега Шатова, к которому прямо обратился Мирча Луческу, — это и главная проблема всей отечественной футбольной системы.

Манчини знает, что делает… Ну, он так думает

Так, давайте сверимся по впечатлениям о Роберто Манчини в ноябре-декабре. Тренер с неадекватным восприятием картины мира, дикой логикой тактических решений, поплывший вплоть до конкуренции на правом фланге защиты между Шатовым, Кузяевым и Жирковым, визуально потерявший контроль над ситуацией… Да, вы всё правильно поняли. Это действительно так, Манчини слегка поплыл после первой же серии нулевых ничьих. Ещё в сентябре.

Летний Манчини давал порцию других впечатлений. У тренера «Зенита» был чёткий план, он был понятен и эффективен. Кришито и Паредес обеспечивали первый пас, Кокорин и Дриусси на скорости разрывали полуфланги и кормили передачами друг друга, а сразу после потери мяча «Зенит» включал бешеную интенсивность. Лишний плеймейкер в центр поля Манчини даже не был нужен – Кузяев и Ерохин, грамотно и активно двигаясь в прессинге, компенсировали своим движением недостаток остроты и проблемы «Зенита» в позиционной атаке.

Пожалуй, Дзюба был первым вариантом Манчини, чтобы бороться с игровыми проблемами «Зенита» и адаптироваться под Премьер-Лигу. «Ростов» и «Динамо» с разницей в две недели доказывали, что двух быстрых нападающих при плотной низкой линии защиты легко удержать, и оба раза Дзюба выходил под насыщенную защиту – добавить мощи в штрафной. Ещё минутка математики: в среднем лишь 1 навес из 70 становится голевым. «Зенит» со своей маниакальной любовью к бесполезным навесам только ухудшал эту статистику.

С Шатовым на бумаге всё банальнее. Он – такой же бегунок, как Эмилиано Ригони, со схожим вниманием к оборонительной работе. Но Шатов чаще травмируется, меньше бежит и не выдерживает объём интенсивности, который так нужен Манчини. Выбор в пользу более активного в движении игрока оправдан… если, конечно, у тренера «Зенита» всё ещё есть чёткий план.

Напоследок

На минутку долой тактические мысли на бумаге. Цифры, данные и расстановки – это правильно для оценки таких ситуаций, но здесь нужны две ремарки, ограняющие впечатление.

По Артёму Дзюбе. Не секрет, что Дзюба трепетно относится к конкуренции. Далеко не факт, что в «Зените» он заиграл бы, если бы в Англию не продали Саломона Рондона. В «Спартаке» он вспыхивал, когда был главным активом команды в чужой штрафной. Та же история в «Ростове». Возвращаясь к сказанному выше тезису: мало просто ставить Дзюбу в состав, надо достойно строить игру через Дзюбу. Конкуренция же ментально прибивает игрока. Именно поэтому вариант с переходом Артёма в условный «Локомотив» – тоже шаг в пропасть. Да, Дзюба попадёт в команду, с которой, может быть, выиграет титул, но для полного счастья ему важно быть основным нападающим.

И по Роберто Манчини: его мне хочется спросить больше, чем кого-либо. Зачем вы так активно закупаете игроков, а потом разбрасываетесь ими, если в прессе ищете повод уйти из «Зенита» хоть куда-нибудь? Так «Зенит» нужен вам или нет?