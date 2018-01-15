Топ-форвард, которому срочно нужно менять команду

В воскресенье вечером «Боруссия» удивила 80 тыс. зрителей, которые пришли на стадион «Сигнал Идуна Парк»: ни разу не забила «Вольфсбургу». Даже по меркам этого ужасного сезона это неожиданность — до сих пор в домашних матчах «Боруссия» ни разу не уходила с поля без забитых голов. Во всех турнирах. Но этому есть объяснение.



На позиции центрфорварда с первых минут у дортмундцев вышел 18-летний швед Александер Исак. Это его третье появление на поле в сезоне. В общей сложности он провёл за команду 89 минут в чемпионате и Лиге чемпионов. Он сделал несколько пасов, попал в офсайд – ну, в общем, всё. Парень не готов играть в основе. А тренер Петер Штёгер не готов его выпускать.

Играть должен был Пьер-Эмерик Обамейянг. Но прямо перед игрой планы пришлось экстренно поменять: габонец проигнорировал утреннюю общекомандную встречу. Да, вы всё правильно прочитали. Он не пришёл на собрание команды в день игры. Слово спортивному директору Михаэлю Цорку: «Так больше не может продолжаться. Я не знаю, что творится у него в голове. Но нельзя бесконечно терпеть такое отношение». Обамейянг был тут же отстранён от команды. И тут же начались слухи о трансфере.

Чёрная зависть. Как Обамейянг стал игроком года в Африке Форвард «Боруссии» обошёл Яя Туре и Андре Айю, и это им очень не понравилось.

Активизировался «Арсенал», для которого это возможность купить топ-форварда дешевле его рыночной стоимости. Несколько английских СМИ тут же написали про предложение от китайского «Гуанчжоу Эвергранд». Но слухи о дальнейшем продолжении карьеры сейчас не имеют особого значения: они в любом случае должны появляться в прессе на фоне такого скандала. Гораздо интереснее другое.



Обамейянг отстранён от команды не в первый раз. И даже не в первый раз за последние полгода. Сначала он был не допущен к тренировкам летом – когда публично объявил, что хочет перейти в «Милан». В ноябре его отстранили ещё раз – за «нарушения дисциплины». Обамейянг прокомментировал санкции: «Понимаю, за что был наказан летом, когда летал в Милан, но за что сейчас? Я опоздал не специально». Впрочем, дело вряд ли было в опоздании. Скорее в том, что форвард слетал в Барселону во время перерыва на матчи сборных – навестил Усмана Дембеле, прошёлся по ночным клубам. Он не выкладывал фото с шампанским в соцсети, но клуб всё равно отреагировал. И вот сейчас «Боруссия» забанила габонца в третий раз с августа. Потому что пропустить командное собрание перед матчем – это открытый бунт.

Метод Дембеле: как это работает

Наверное, стоит напомнить, что летом Усман Дембеле однажды проигнорировал тренировку «Боруссии». Он был оштрафован и отстранён от команды – как сейчас Обамейянг. Руководство клуба тогда жёстко высказалось и о нём, и о «Барселоне». Петер Бош говорил, что «уловки Дембеле не сработали», а генеральный директор Ханс-Йоахим Ватцке – что «Барселона» не «приблизится к покупке игрока такими методами».

Но после всех громких слов Дембеле таки продали в «Барселону». И, учитывая, что это не первый случай, когда официальные лица клуба громко удерживали лидера на словах, а потом тихо отпускали на деле, «метод Дембеле» мог показаться Обамейянгу вполне рабочим вариантом.



Он давно хочет сменить команду. По крайней мере давно на это намекает. Правда, это не помешало ему тайно продлить контракт до 2021 года. Обамейянг выложил новость сам, далеко не сразу, с ехидной шуткой: «Люблю слушать музыку больше, чем читать газеты. Я давно продлил контракт, а вы ничего не узнали».

Похоже, что это было типичное продление «под продажу» — контракт пролонгируется на небольшой срок с повышением зарплаты, а трансферная стоимость игрока возрастает, потому что клуб больше не стеснён коротким контрактом. Обычно как раз повышение зарплаты стимулирует уходящего игрока продлить контракт. Теперь Обамейянг ускорил события – и серьёзно повысил вероятность ухода из клуба уже зимой.

«Боруссия» — жертва собственной репутации

Когда футболист прогуливает занятия – будь то Дембеле, Обамейянг или Лассана Диарра, – легко симпатизировать клубу. Усмана осуждали тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман, тренер сборной Германии Йоахим Лёв и даже руководство «Баварии». Контракт надо уважать.

Но есть одно но.

Всё-таки уважение к контракту должно быть чем-то мотивировано. Хотя бы страхом, что неуважение будет как-то наказано. Случай Дембеле показал: не уважать контракт с «Боруссией» — безопасно. Проигнорировав тренировку, он поставил клуб в сложное положение. Фактически вариант «не продадим» оказался для руководства исключён. Не продать, не получить огромные деньги и остаться с футболистом, который саботирует тренировки? Клуб выбрал вариант «потерять меньше» и продал Дембеле за 105 млн евро, хотя планировал выручить от 130 без учёта бонусов. Руководство посчитало, что оставить вингера и на его примере показать, что подписанный контракт чего-то стоит, – слишком дорогостоящий урок. И теперь платит за это решение.



Дембеле получил, что хотел – трансфер в «Барселону». Прошло несколько месяцев, и теперь Обамейянга совершенно не смущает, что у него есть действующий (и недавно обновлённый) контракт. Ладно, сейчас все его осудят. Но что может сделать «Боруссия»? Потерять несколько десятков миллионов из принципа или продать габонца прямо сейчас, пусть и с небольшой потерей в выручке. Скажите честно, какой вариант кажется вам более вероятным? Как поступят в «Боруссии»?



Команда осталась без форварда в самый неподходящий момент. Обамейянга просто некем заменить по позиции – это в любом случае будет творческое решение с одним из вингеров или атакующих полузащитников. А проблему нужно решать быстро, потому что в клубе и так затянули с увольнением Петера Боша: сейчас от удачного старта сезона не осталось вообще ничего.

Первое адекватное тренерское решение «Боруссии» со времён назначения Клоппа В Дортмунде по крайней мере на некоторое время перестали витать в облаках.

«Байер», занимающий пятое место, отстаёт от дортмундцев всего на одно очко. Мёнхенгладбах там же. Перспектива не попасть в Лигу чемпионов не то чтобы явная – нет, просто реальная, если не начать набирать очки немедленно. Добавим к перечисленным командам «Лейпциг» и «Шальке»: получается солидный список команд, которые претендуют на три оставшихся ниже «Баварии» места. В общем, в Дортмунде сейчас, наверное, не до принципов.



Тем временем одноклубники не скрывают раздражения на Обамейянга. Вратарь Роман Бюрки: «Есть правила, которые нужно выполнять. Поддерживаю решение клуба об отстранении». Тренер тоже не пытается сгладить углы. «Обамейянг намекнул, что забыл о собрании. Но мы знаем, что это не так». Это не похоже на предоставление шанса исправиться.



Что ж, если его готовы отпустить, значит, на трансферном рынке оказался настоящий топ-форвард, причём по цене как в аутлете. Неужели это интересно только «Арсеналу?