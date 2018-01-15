Минус Дзюба и Шатов, плюс Заболотный. Первая тренировка «Зенита» в 2018-м

«Зенит» уже в Дубае. Без Дзюбы и Шатова – зато с Заболотным и внушительной «молодой гвардией».

За шесть часов аэробус A319 с фирменной клубной стрелкой на боку перенёс делегацию «Зенита» из зимы в лето. Погоды в Дубае стоят ласковые – +20-22 по Цельсию, не то что в студёном Петербурге. Вот только привилегии погреться на тёплом эмиратском солнце удостоились не все участники первой части сезона. И если отсутствие в списке вылетающих Александра Анюкова, Ивана Новосельцева иМихаила Кержакова на сенсацию даже с натяжкой не тянет (люди неглупые, они, полагаю, были готовы к подобному повороту событий), то вопрос участия в первом зимнем сборе Артёма Дзюбы иОлега Шатова до последнего момента оставался открытым.

Отпуск закончен – Кокорин не унывает. Как «Зенит» прошёл медобследование Александр Кокорин не против, чтобы Роберто Манчини забрал его с собой в Англию.

Ворвись они, запыхавшись и обмениваясь шутками на ходу, в зал ожидания «Пулково-2» – никто не удивился бы. Впрочем, неприезд обоих тоже никого не обескуражил. На самом изнурительном, первом сборе Роберто Манчини нужны только стопроцентно готовые исполнители – во избежание рецидивов и новых «поломок». Артём с Олегом к этой категории пока, видно, не относятся – эхо застарелых болячек и нерегулярных выступлений. В ближайшее время подтягивать функциональные кондиции участники Евро-2016 будут во второй команде – под началом недавнего партнёра Константина Зырянова.

Возникшие в обойме вакансии «алленаторе» заполнил резервистами. Молодёжи в составе делегации достаточно – с полдюжины душ наберётся. Это – вратарь Гойло, защитники Богаев и Скроботов, полузащитники Капленко иПлетнёв, нападающий Панюков. Не факт, что дублёрская бригада в том же составе завершит сбор, в каком и начала, но шанс показать себя Мистеру получат все. Выходи, играй, доказывай – в начале года новички и «старички» в плюс-минус равных условиях. Невызов пятёрки опытных коллег-конкурентов только повышает их шансы на успех. Промежуточной персональной победой для каждого станет включение в список участников второго сбора, турецкого.

Фото: «Чемпионат»

Все эти ребята – новички условные. Есть в наличии и один безусловный. Долговязому Антону Заболотному трудно смешаться с толпой молодых людей в сине-бело-голубом. Человек в коллективе новый, нападающий пока обречён на беззлобные поддевки одноклубников («А ты кто такой?», «Как, вы не знаете самого Заболотного?!»). Антон не теряется – с добродушной улыбкой парирует подколки партнёров. Хохмача Дзюбы нет, но дело его живёт.

Самостоятельно до места назначения добирались трое: главный тренер и его соотечественник Кришито – из Италии, Лодыгин – из Греции, с которой давным-давно сроднился. В работу включились без раскачки – чуть ли не с трапа самолёта. Несмотря на утомительное путешествие – дольше в этом сезоне команда летала только в Хабаровск (и обратно), – уже через пару часов после приземления «зенитовцы» вышли на газон элитного спортивного комплекса NAS. Разумеется, идеального качества. И в полную силу оттренировались – понеслась предсезонка!

Дальше будет сложнее. Уже со вторника Манчини включает режим двухразовых тренировок. Чтобы весной полететь, нужно капитально нагрузиться сейчас. А это значит, что на ближайшие две недели самыми непопулярными персонажами среди футболистов станут тренеры по физподготовке Иван Краминати и Андреа Скранавина.