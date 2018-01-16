Про олимпийцев Родченков всё рассказал. Теперь он будет говорить о футболе

«Зенит»: клуб известил Дзюбу, Шатова и Анюкова о невключении в состав на сбор

Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о том, что нападающий Артём Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков узнали из СМИ о невключении в состав на зимний сбор в Дубае. Не полетел на сборы и защитник Иван Новосельцев.



«Информация, распространяемая журналистом, не соответствует действительности, очевидно, что игроки были извещены клубом сразу после того, как тренерский штаб принял это решение», — сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.



Сбор «Зенита» в Дубае продлится до 29 января.

Минус Дзюба и Шатов, плюс Заболотный. Первая тренировка «Зенита» в 2018-м «Зенит» уже в Дубае. Без Дзюбы и Шатова – зато с Заболотным и внушительной «молодой гвардией».

ЦСКА может арендовать Мусу до конца сезона

ЦСКА рассматривает вариант с возвращением в команду форварда Ахмеда Мусы, который выступает за «Лестер Сити», пишет издание AOIFootball.com. По данным источника, «армейцы» могут арендовать нигерийского футболиста до конца нынешнего сезона.

Сообщается, что Муса, почти не получающий игровой практики в этом сезоне, рассчитывал продолжить карьеру в одном из английских клубов, но никто не захотел выполнять его финансовые требования. Ахмед хочет больше играть, чтобы попасть в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира—2018.



Напомним, Муса перешёл в «Лестер» из ЦСКА в 2016 году. За «армейцев» 25-летний игрок выступал с 2012 по 2016 год.

ФИФА подготовила для Родченкова вопросы о допинге в российском футболе

Пресс-служба ФИФА сообщила, что международная организация располагает данными от информатора ВАДА и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в российском футболе и подготовила для него ряд вопросов.



«ФИФА уже располагает информацией от доктора Родченкова, так как мы были в контакте с профессором Маклареном, который дал нам информацию, касающуюся футбола, ранее предоставленную ему Родченковым. Кроме того после проведения первоначального анализа новых данных из московской лаборатории, недавно предоставленных ВАДА, ФИФА уже подготовила список конкретных вопросов к адвокату Родченкова, чтобы он отправил их своему клиенту.



Более того, ФИФА обратилась с просьбой о проведении судебно-медицинской экспертизы конкретных проб, которые отобраны в соответствии с критериями, установленными ВАДА. ВАДА проинформировало ФИФА, что группа экспертов рассмотрит пробы в приоритетном порядке», — говорится в сообщении ФИФА, которое в своём «твиттере» опубликовал журналист Sky Sports Брайан Суонсон.



Ранее в британской прессе сообщалось, что ФИФА подозревает в применении допинга 34 российских игроков, 23 из которых входили в заявку сборной России на ЧМ-2014. Российский футбольный союз назвал фамилии 11 игроков, чьи пробы были на рассмотрении ФИФА. Также накануне появилась информация, что сборная России планировала использовать допинг во время ЧМ-2018.

Список 19. Чьи допинг-пробы на самом деле интересуют ФИФА Мы впервые публикуем списки подозреваемых ВАДА и призываем прекратить истерику со спекуляциями.

Газизов: футболист уровня Дзюбы мог бы стать большим приобретением для «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Уфу», которую ранее сообщил футбольный комментатор Геннадий Орлов.



«Футболист такого уровня мог бы стать большим приобретением для нашего клуба. Такой клуб, как «Уфа», однозначно был бы заинтересован в Артёме. Он усилил бы наш клуб однозначно.

Ведутся ли переговоры по Дзюбе? Пока не буду комментировать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Дзюба и Шатов не полетели на сбор «Зенита». Это всё из-за Манчини Тренер «Зенита» чувствует себя главным.

«Арсенал» готов предложить «Боруссии» € 60 млн за Обамейянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может сменить команду в январе. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», о чём уже сообщалось ранее.



По информации журналиста Sky Sports и AS Гильема Балаге, «Арсенал» готов заплатить «Боруссии» за габонского нападающего € 60 млн. Обамейянг рассматривается как замена чилийскому форварду Алексису Санчесу, в услугах которого заинтересован «Манчестер Юнайтед».



Напомним, что Обамейянг был отстранён от команды по дисциплинарным причинам и не сыграл в матче 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (0:0). Футболист в субботу отсутствовал на собрании команды.

«Боруссии» нужно продать Обамейянга. Это лучший выход для всех Обамейянг против «Боруссии». Всё серьёзно.

Арбитр, ударивший игрока «Нанта» и удаливший его, признал свою вину

Главный арбитр матча Тони Шапрон подготовил отчёт для дисциплинарной комиссии французской Лиги 1, в котором объяснил свой поступок в матче 20-го тура «Нант» — «ПСЖ» (0:1). Об этом сообщает RMC.



На 91-й минуте арбитр упал на газон после того, как игрок «Нанта» Диего Карлос случайно задел его ногу. Падая, рефери попытался ударить футболиста, после чего показал ему вторую жёлтую карточку и удалил с поля.



Уже после игры просмотрев эпизод, Шапрон признал, что игрок непреднамеренно коснулся его. Арбитр в своём отчёте попросил отменить жёлтую карточку.



В ближайшее время рефери будет вызван на заседание дисциплинарного комитета. Отмечается, что Тони Шапрон отстранён от обслуживания матча «Анже» — «Труа» в 21-м туре чемпионата Франции.

Видео можно посмотреть на странице Globo Esporte в «Твиттере».

Самое дикое удаление в истории футбола. Как это было Абсурдное удаление в чемпионате Франции, которое невозможно объяснить.

Ассоциация футбола Уэльса объявила о назначении Гиггза на пост главного тренера

Бывший полузащитник и капитан сборной Уэльса Райан Гиггз назначен на пост главного тренера валлийской сборной. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на четыре года.



Должность главного тренера сборной Уэльса оказалась свободной после ухода Криса Коулмана в «Сандерленд». Под руководством Коулмана валлийцы заняли 3-е место в квалификации ЧМ-2018 и не смогли пробиться на мировое первенство, которое летом пройдёт в России.



У Райана Гиггза есть опыт работы в качестве тренера. В 2014 году валлиец исполнял обязанности главного тренера в «МЮ», затем входил в тренерский штаб Луи ван Гала.

Видео можно посмотреть на странице валлийской ассоциации в «Твиттере».