Вопрос дня. Куда податься Дзюбе и Шатову?

Питерский «Зенит» отправился на первый тренировочный сбор в Дубай. В аэропорту не досчитались Артёма Дзюбы и Олега Шатова. После этого стало известно, что футболисты займутся поиском нового места работы, а пока будут тренироваться в «Зените-2». Эксперты и читатели предлагают свои варианты продолжения развития карьеры для игроков.

Дзюба и Шатов не полетели на сбор «Зенита». Это всё из-за Манчини Тренер «Зенита» чувствует себя главным.

Георгий Иванов, президент футбольного клуба «Урал»:

– Если бы у «Урала» была возможность заключить контракт с Олегом Шатовым, то мы бы обязательно ею воспользовались. Но Олег такой футболист, которому обязательно нужно выступать в еврокубках. Мы бы с удовольствием вернули Шатова, но мне кажется, у него другие амбиции. С Олегом мы тему его возвращение в «Урал» не обсуждали, конечно. Шатову нужна игровая практика, он должен играть. Но играть он должен в клубе, который выступает в еврокубках.

Вячеслав Матюшенко, генеральный директор «Тосно»:

– Слышал про Артёма Дзюбу и Олега Шатова, но к нам это никак не относится. Мы просто не потянем такие контракты, как у Дзюбы и Шатова. Мы никаких предложений «Зениту» не делали, никаких официальных запросов не присылали и даже не рассматривали их как потенциальных новичков. От «Зенита» тоже никаких предложений не поступало.

Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы»:

– Футболист такого уровня как Дзюба мог бы стать большим приобретением для нашего клуба. Такой клуб, как «Уфа», заинтересован в Артёме. Он усилил бы наш клуб однозначно. Ведутся ли переговоры по Дзюбе? Пока не буду комментировать.

Олег Клешнин, первый тренер Олега Шатова:

– Куда я хочу, чтобы Олег перешёл? В мини-футбольный клуб «Синара» пусть возвращается. Я хочу пожелать Шатову, чтобы он оказался в заявке сборной на домашний чемпионат мира. Но для этого надо играть, быть на виду. А исходя из ситуации в «Зените», для этого надо менять клуб.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

– Проблема упирается в размер зарплаты, а не в футбольные качества Дзюбы и Шатова. Не каждый футболист откажется от такой. Это исключительно выбор игрока: доход или звёздность на поле. С Шатовым не знаком. Он нестабильный игрок, как молния вспыхивает, а потом угасает. Дзюба, уверен, выберет футбол. Если тебе в открытую говорят, что ты не нужен, – ищи варианты. Навязывать себя никому не надо. На месте «Локомотива» я бы задумался, брать кого-то или нет. Команда укомплектована. Ходит, как швейцарские часы. Малейшее изменение может нарушить этот ход.

Игорь Лебедев, член исполкома РФС, болельщик «Локомотива»:

– Мне, как болельщику «Локомотива», хочется видеть любое усиление команды. Впереди непростой отрезок, и борьба за чемпионство – серьёзное испытание для команды. Но я считаю, что «Зенит» не согласится отдать Шатова и Дзюбу в «Локомотив». Я думаю, что «Зенит» готов отдать их любому клубу, который не будет бороться с питерцами за чемпионство. Прямым конкурентам в РФПЛ питерский клуб их не отдаст. «Уфа», «Рубин», «Урал» — куда угодно, но только в те команды, которые не составят ему конкуренцию.

Алексей Сафонов, футбольный агент:

– Игроки сборной пригодились бы любым клубам. «Краснодару» бы могли оба подойти, «Спартаку». Но «Спартаку» — основному конкуренту, «Зенит» вряд ли Дзюбу отдаст. У «Локомотива» практически восстановился Ари. Не думаю, что Сёмин захочет кого-то брать. Только если Эдер уйдёт. Другие клубы не потянут Шатова и Дзюбу. Если только договорятся, что «Зенит» будет платить часть зарплаты. Шатов мог бы и ЦСКА помочь.

Дмитрий Селюк, футбольный агент:

– Дзюба мог бы пойти и доказывать свой уровень в «Локомотив». Он точно лучше Эдера в 10 раз. Учитывая, что в «Локомотиве» настоящий Клондайк, то сам бог велел. Если говорить о Шатове, то он мог бы заявить о себе в московском «Динамо», например. Но не расклеился ли он за время прозябания на лавке в «Зените»? Не потерял ли мотивацию? Кстати, в «Краснодаре» к нему бы тоже сумели найти подход. Могут ли Артём и Олег уехать в европейские чемпионаты? Могут, конечно. Но у них в «Зените» такая зарплата, которую могут потянуть только «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Минус Дзюба и Шатов, плюс Заболотный. Первая тренировка «Зенита» в 2018-м «Зенит» уже в Дубае. Без Дзюбы и Шатова – зато с Заболотным и внушительной «молодой гвардией».

Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

– Не секрет, что Дзюба трепетно относится к конкуренции. Далеко не факт, что в «Зените» он заиграл бы, если бы в Англию не продали Саломона Рондона. В «Спартаке» он вспыхивал, когда был главным активом команды в чужой штрафной. Та же история в «Ростове». Мало просто ставить Дзюбу в состав, надо достойно строить игру через Дзюбу. Конкуренция же ментально прибивает игрока. Именно поэтому вариант с переходом Артёма в условный «Локомотив» – тоже шаг в пропасть. Зато варианты с «Тосно» или, возможно, «Динамо» могут сработать эффективно – обеим командам нужен большой нападающий, обе могут предоставить игровую практику. Вариант с тульским «Арсеналом» тоже не стоит отметать. Было бы здорово увидеть Дзюбу не на таком уровне, а где-то в Европе – но вряд ли после такой скомканной половины сезона.

Мнения читателей

spartakovec70:

– Дзюбе нужен клуб из пятёрки, иначе можно вешать бутсы. В ЦСКА его вполне могут вернуть в футбол. Правда у «армейцев» зарплата меньше, чем у остальных четырёх конкурентов, но там он точно будет в основе.



checmatt:

– Если «Зенит» на Шатова не рассчитывает, то остаются «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. В «Спартаке» он вряд ли будет иметь твёрдое место в основе, тем более в Лиге Европы, где нет лимита. В «Локомотиве» Палыч не любит ротацию, да и конкуренция там в атаке тоже не маленькая. Остаётся только ЦСКА. Собственно, они были бы полезны друг другу.



rartaps:

– Лучший вариант для Артёма — это, конечно же, уехать куда-нибудь за бугор. В средний крепкий клуб. Миллер мог бы похлопотать, например, в «Шальке-04».