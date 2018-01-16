Три дороги для богатыря Дзюбы

Дзюба и Шатов не полетели на сбор «Зенита». Это всё из-за Манчини Тренер «Зенита» чувствует себя главным.

Дорога первая: РФПЛ

«Уфа»

Самый вероятный сценарий продолжения карьеры Артёма Дзюбы – остаться в российской Премьер-Лиге. Похоже, появился новый фаворит в борьбе за нападающего «Зенита»: комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Дзюба может перейти в «Уфу». Что ж, это было бы вполне разумное решение как со стороны петербургского клуба, так и со стороны игрока. «Зенит» не усилит никого из конкурентов, а Дзюбе, вне всяких сомнений, гарантировано полное доверие главного тренера Сергея Семака. Артём получит постоянную практику перед чемпионатом мира, на котором нападающий по-прежнему надеется сыграть. У команды Семака не здорово обстоят дела с линией атаки, индивидуальным мастерством выделяется только Сильвестр Игбун. Дзюба стал бы находкой для «Уфы». Очевидно, «Зенит» вынужден будет взять на себя значительную часть зарплаты игрока, но это не такой уж и долгий период: до финиша чемпионата России осталось всего четыре месяца.

«Краснодар»

В какой-то момент казалось, что Дзюба, скорее всего, окажется в «Краснодаре». «Зенит» готов был включить своего нападающего в сделку по переходу Фёдора Смолова либо отдать в аренду до конца сезона. В частности, ещё до трансфера Виктора Жулиано в «Фенербахче» существовал вариант, при котором бразилец вместе с Артёмом перебрался бы в краснодарский клуб. Более того, «Зенит», по слухам, собирался даже чуть-чуть доплатить, чтобы получить за эту пару Смолова.



Однако Сергей Галицкий, похоже, не хочет никаких обменов и доплат. В ситуации со Смоловым речь идёт только о прямой продаже футболиста. Возможно, Галицкий сомневается, что Дзюба вообще нужен «Краснодару», пусть даже в матче открытия стадиона «быков» в октябре 2016-го зенитовец оформил дубль в ворота Коста-Рики. Кстати, это последняя пока игра Артём за сборную России. Дзюбе переход в «Краснодар» наверняка принёс бы пользу.

Минус Дзюба и Шатов, плюс Заболотный. Первая тренировка «Зенита» в 2018-м «Зенит» уже в Дубае. Без Дзюбы и Шатова – зато с Заболотным и внушительной «молодой гвардией».

«Локомотив»

Летом главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин очень хотел видеть Дзюбу в своей команде, да и сам Артём, судя по всему, был готов продолжить карьеру в московском клубе. Однако в «Локомотиве» финансовые условия трансфера нападающего посчитали завышенными. Вместо этого клуб арендовал португальца Эдера. Сёмина отказ руководства брать Дзюбу разочаровал, однако опытный тренер с блеском справился с задачей и при том составе, который есть вего распоряжении.

Сейчас острой необходимости в Дзюбе у Сёмина нет. В атаке «железнодорожников» здорово действует Джефферсон Фарфан, вдобавок после зимнего перерыва на поле вернётся бразилец Ари. Игра у лидера РФПЛ клеится, а что будет с появлением в основе новой фигуры – неизвестно. Возможно, «Локомотив» рассмотрел бы кандидатуру Дзюбы в случае потери Эдера, чью аренду надеется досрочно прервать «Лилль».

«Тосно»

Замечательный вариант для Дзюбы остаться в Петербурге до лета и продолжить выступление в РФПЛ – переход в «Тосно». Поле «Петровского» Артёму как родное. Тем более главный тренер тосненцев Дмитрий Парфёнов умеет строить игру на «столба». Естественно, и для новичка элиты аренда нападающего «Зенита» стала бы идеальным трансфером, который помог бы избежать вылета. Однако отношения клубов из Петербурга и Ленинградской области, видимо, не настолько тёплые, чтобы руководством сине-бело-голубых предпочло тосненский вариант «Уфе».



«Слышал про Дзюбу и Шатова, но к нам это никак не относится. Мы просто не потянем такие контракты, как у них. Мы никаких предложений «Зениту» не делали, никаких официальных запросов не присылали и даже не рассматривали их как потенциальных новичков. От «Зенита» тоже никаких предложений не поступало», – сказал «Чемпионату» генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

Шок для Парфёнова. «Тосно» спасёт только Дзюба? «Тосно» и Артём Дзюба нужны друг другу, чтобы спасти сезон.

Дорога вторая: Европа

Ценящий мощного нападающего Леонид Слуцкий считает, что Дзюба – один из немногих российских футболистов, который способен проявить себя в топовом европейском чемпионате. По крайней мере, Слуцкий был уверен в этом до того момента, как сам отправился покорять Англию и возглавил «Халл Сити». Не исключено, что теперь, после первого неудачного опыта в Чемпионшипе, тренер оценивает наших звёзд по-другому.



Кажется, что Дзюба не очень-то рвётся за границу. Тот же Геннадий Орлов поделился перед наступлением нового года небольшим инсайдом: в услугах Артёма заинтересованы два «хороших, настоящих» европейских клуба. Однако продолжения истории не последовало. Куда мог бы перейти центрфорвард «Зенита»? Например, в «Фенербахче», с которым у руководства петербургского клуба сложились добрые отношение после сделок по Жулиано и Луишу Нету. Команда из Стамбула сражается за чемпионство, занимая на данный момент третье место и отставая от лидера на три очка, а в ближайшее время расстанется с Робином ван Перси. Нападающий «Фенербахче» однозначно не помешал бы, учитывая, что больше пяти голов никто кроме Жулиано не забил.

Дорога третья: ФНЛ

Если Дзюба совсем никуда не хочет уходить из «Зенита», то ничто не мешает ему ближайшие четыре месяца отыграть за фарм-клуб сине-бело-голубых в ФНЛ. Поможет начинающему главному тренеру Константину Зырянову спасти команду из вылета. А там, глядишь, и Манчини попрощается с Петербургом, приняв предложение сборной Италии или какого-нибудь клуба из ведущего европейского чемпионата. Вполне возможно, что сменщик Манчини будет ценить российского богатыря намного выше.



Чтобы Артёму не было скучно в ФНЛ, он может поставить себе какую-нибудь впечатляющую личную цель. Например, догнать за оставшиеся 13 туров лучшего бомбардира турнира Андрея Козлова, который на днях оставил «Енисей» ради «Оренбурга». После первой части сезона на счету Козлова 15 голов. Не факт, что в «Оренбурге» он сохранит такую же результативность, какая была у него в команде Дмитрия Аленичева. Тем более прицел может сбиться, если Козлов почувствует дыхание Дзюбы за спиной.