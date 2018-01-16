Учитесь у Манчини! Он до сих пор в отличной форме

У наследного принца Дубая Хамдана нет – пока нет – своего собственного футбольного клуба, зато есть личный спортивный центр премиум-класса. Квартируют тут исключительно VIP-гости – такие, как «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». В 2018 году по приглашению шейха элитарную компанию пополнил «Зенит».

Петербургский клуб регулярно зимует в Объединённых Арабских Эмиратах, но комплекс NAS только открывает для себя. И делает это с нескрываемым удовольствием – условия для работы команде созданы идеальные. В том числе – естественные, климатические. 17-18 градусов тепла – просто оптимальный температурный режим для первого сбора, подразумевающего обилие беготни, и не только с мячом.

«Зенит» резко стартовал в Дубае. Прямиком из аэропорта автобус доставил команду на футбольное поле, где она провела первую в 2018 году сессию – без поблажек и скидок на шестичасовой перелёт – и только после этого заселилась в отель. Дальше – больше. Начиная со вторника Роберто Манчини включил режим двухразовых тренировок, об интенсивности которого можно судить по времени, проведённому командой на газоне (точнее – нескольких газонах) в первой половине дня. В общей сложности она задержалась в городке почти на три часа – много бегали, тут же, в полевых условиях, сдавали кровь для специальных тестов и выполняли разнообразные игровые упражнения.

Игроки «Зенита» сдали тесты на сборах в Дубае

Манчини сразу дал понять: сбор будет тяжёлым, изнурительным – в начале года иначе не бывает. Во всяком случае у итальянцев, уделяющих колоссальное внимание закладке функционального фундамента. Но если вы думаете, что, раздав задания подчинённым, «алленаторе» устроился поудобнее под козырьком скамьи запасных, забросив нога на ногу, то ошибаетесь. Только во время «тестовых» забегов итальянец довольствовался ролью стороннего – но максимально внимательного – наблюдателя. «Игровую» часть тренировки Роберто отработал с полной выкладкой, наравне с мальчишками-дублёрами!

ФК «Зенит» на учебно-тренировочном сборе Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Пытаюсь сообразить, кто ещё из тренеров – главных тренеров – столь же глубоко погружался бы в игровой процесс – и не могу. Не потому что памятью слаб стал – примеров на ум не приходит. У нас ведь как говорят? Чтобы стать тренером, нужно убить в себе игрока, верно?

Учебно-тренировочный сбор ФК «Зенит» Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

У Манчини, кажется, другое мнение на этот счёт. Одержимый любимой игрой, он и сегодня находится в превосходной форме – в жизни не дашь 53 года! Итальянец не считает зазорным носиться по поляне вместе с футболистами, не только рассказывая, что делать, но и показывая – как.

Учебно-тренировочный сбор ФК «Зенит» Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Правда, теперь классный в прошлом нападающий выполняет преимущественно ассистентские функции – бомбардирские делегирует более молодым одноклубникам.

Благо суммарное число форвардов в обойме не изменилось: Дзюба (временно?) выбыл – Заболотный прибыл. Игровые серии Манчини останавливает не для того, чтобы отдышаться да горло промочить, а дать новые инструкции игрокам. Ретрансляторами идей Мистера выступают Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук, главные полиглоты зенитовского штаба. Оба, кстати, тоже в полном порядке, сухи и поджары – хоть сейчас в игру.

Исключительная вовлечённость первого лица команды в процесс делает невозможными даже минимальные проявления халатности со стороны футболистов. Личным примером Манчини сообщает подопечным одну важную мотивационную мысль: если я в свои годы могу – вы тем более справитесь. И справляются. По крайней мере первые «эмиратские» нагрузки петербуржцы переносят с улыбками. На измождённых, правда, лицах…

Даже местные слоны – вот она, любимая команда шейха Хамдана! – работают в куда более щадящем режиме, чем люди в сине-бело-голубой форме. Полчасика «тренер» из Танзании своих лопоухих подопечных погонял на соседней полянке – и увёл отдыхать. А других соседей у «Зенита» нет, чему тренеры только рады: ничто не отвлекает игроков от дела. Даже топот слоновьих ног.