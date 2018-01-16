Главные трансферные сериалы зимы. Запасайтесь попкорном

За кем следить, кто уже надоел: европейские трансферы, которые всё никак не завершатся.

После перехода Филиппе Коутиньо в «Барселону» зимнее трансферное окно лишилось самого кассового хита. Теперь ему придётся брать количеством. Вот главные сериалы, которые должны как-то разрешиться до конца января.

1. Обмен Санчес — Мхитарян

От создателей саги «Алексис Санчес хочет уйти». Чилиец наконец получил право вести переговоры с другими клубами без участия «Арсенала»: его контракт истекает через полгода. Неделю назад казалось, что вопрос решён в пользу «Манчестер Сити», но внезапно на горизонте появился Жозе Моуринью и помахал Генрихом Мхитаряном. Вариант выглядит практически идеальным для обоих клубов, которые без экономических потерь избавятся от немотивированных футболистов и получат мотивированных.

Run, Мхитарян. Пора бежать от Моуринью Объясняем, почему лучший футболист Армении просто зря теряет время в «МЮ».

Правда, не совсем понятно, зачем Санчесу менять «Сити» на «МЮ». Возможно, из-за денег: клуб Гвардиолы отказался от трансфера после того, как представители Алексиса поменяли требования по зарплате. Неужели именно это главное для игрока?

Если обмен состоится, будут окончены сразу два эпоса: о тоске Санчеса в Лондоне и о мучениях Мхитаряна с Моуринью. Только вот «Ман Сити» останется без форварда. Дополнительно усложняют сюжет новые герои: «Челси» тоже претендует на Алексиса, а Арсен Венгер хочет забрать у «МЮ» не Мхитаряна, а Антони Марсьяля. В общем, всё сложно.

2. Сохранит ли «Боруссия» лидера?

Мы все знаем ответ. Нет, не сохранит. Рано или поздно они все уходят. Но, возможно, Пьер-Эмерик Обамейянг проведёт в клубе ещё полгода. Сейчас он отстранён от команды, одноклубники и тренер его критикуют, а другие клубы – прицениваются. Повод дам сам Обамейянг, который просто не пришёл на собрание команды перед матчем с «Вольфсбургом». Контракт? Нет, не слышал. Зато теперь вся Европа в курсе, что габонец хочет сменить обстановку. Усману Дембеле такой метод помог.

«Боруссии» нужно продать Обамейянга. Это лучший выход для всех Обамейянг против «Боруссии». Всё серьёзно.

3. «Реал» и форвард

«Мы в порядке. Спокойно продолжаем работать», — сказал Карим Бензема после проигранного «класико». С тех пор он не играл. Полученная в конце декабря травма обнаружила ещё одно свойство француза, уже немного забытое: он незаменим. В отсутствие Бензема Зидан в чемпионате выпускает связку Роналду — Бэйл. Борха Майораль (два полных матча и два гола в сезоне) тренера не убедил, а связка Роналду и Бэйла не убеждает вообще никого.

А когда Бензема вернётся (он восстанавливается с опережением графика)… ну, вернётся форвард, который забил два гола в 18 турах Примеры. Который в 2017 году забил на «Сантьяго Бернабеу» меньше голов, чем Лео Месси. Да, он действительно создаёт пространство для Роналду. Но дело в том, что это умение тоже не даёт Мадриду преимуществ.

Главная проблема «Реала», о которой не принято говорить вслух Может ли лучший футболист в истории не давать команде развиваться?

СМИ отправляют в «Реал» Кейна, Икарди, Салаха, Неймара и ещё полмира. Это можно представить себе летом, когда Перес начнёт перестройку клуба. Поверить в трансфер такого масштаба, совершённый с наскока, без длительных переговоров, труднее. Но слухов от этого меньше не станет.

4. «Барселона» и распродажа

Мадридская газета Marca нагнетает: после трансфера Филиппе Коутиньо у «Барселоны» нет денег на новые покупки. Хорошая попытка, но главная проблема в другом. Зарплатная ведомость каталонцев ещё до покупки бразильца составляла больше 80% расходов годового бюджета. При рекомендуемой норме меньше 60%. Клубу предстоит распродажа, чтобы избежать санкций УЕФА.

Она началась с уходом Арды Турана, теперь в списке остаются Хавьер Маскерано, Рафинья, Херард Деулофеу и Алейкс Видаль. На Алькантару претендует «Интер», на Деулофеу «Наполи», но миланцы хотят аренду, а для неаполитанцев Херард – не приоритетный вариант. Что касается Маскерано, он сам уже фактически объявил о своём уходе, а в команду уже пришёл игрок ему на замену – Йерри Мина. А ожидавшийся трансфер в Китай до сих пор не оформлен. Тем временем Эрнесто Вальверде говорит, что хотел бы сохранить Хавьера. Ладно, но кого-то продавать клубу придётся точно.

5. «ПСЖ» и распродажа

Всё то же самое, что и с «Барселоной». И даже хуже. «ПСЖ» тратит на зарплаты столько же, сколько каталонцы. И если каталонцы хотя бы создали себе «резервный» фонд на трансферы продажей Неймара, то «ПСЖ» ещё никого не продал. По сведениям французских СМИ, клубу необходимо, во-первых, сократить расходы на зарплату, а во-вторых успеть продать игроков на 80 млн евро, чтобы закрыть дыру в бюджете. В списке на выход – атакующие полузащитники. Лукас Моура, на которого Унаи Эмери не рассчитывает настолько, что сам об этом сказал. Вечный запасной Хавьер Пасторе. И, кстати, Атем Бен-Арфа, которому в «ПСЖ» всё ещё платят: контракт он не расторг (просит за это компенсацию), а купить игрока пока никто не захотел.

Бонус: Давид Луис и хоть какой-нибудь клуб

Как-то многовато у Антонио Конте конфликтов, вы не находите? Давид был отстранён от тренировок с командой и не играет с октября. Правда, зимой – из-за травмы, но конфликта с тренером это не отменяет. Луис хочет уйти, Конте хочет, чтобы он ушёл, – но пока большие клубы только опровергают интерес к бразильцу. «Барселоне», «Арсеналу» он не нужен. Слухов всё ещё очень много – от «Реала» до «МЮ», а Давид тем временем продолжает сидеть на скамейке запасных в «Челси». Где его всё увереннее заменяет Андреас Кристенсен – полная противоположность Луиса по стилю игры.