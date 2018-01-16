«Решение КДК: запретить рекламу шоколада на матчах РФПЛ»

«Зенит» вступил в переговоры с «Арсеналом» о трансфере Беляева
halu:
— «Реал» в одно время скупал звёзд. Кто бы ни выстрелил, на него выходил «Реал». Теперь «Зенит» в той же манере действует. Только «Реал» создал «галактикос», а «Зенит» создаёт «скамейкикос».
Лебедев: с болельщиками «Ниццы» не будет драк, происшествий и изнасилований
i25:
— Так-то оно, конечно, так, но за медведей не отвечаем!
Манчини: было бы честью возглавить сборную Италии, выиграть ЧМ или ЧЕ
1azia1e:
— Да. ЧМ выиграть намного будет проще, чем чемпионат России.
«Барселона» отказалась отпускать Коутиньо в «Ливерпуль» на правах аренды
forca.barca:
— Это как один малыш дал мороженку другому и говорит: «Дай немножко откушу»)))
Обухов: при Карпине Веллитон после гола слышал «браво», а русские — тишину
san-say:
— Велик просто вместо «бревно» «браво» слышал.
Конте назвал Моуринью «человечишкой»
llcoolv:
— 23:47. Дзюба подал в суд на Конте за использование запатентованного речевого оборота.
Бузова: не зря болею за «Спартак», мне идёт его форма
paranoik1:
— К спартачам отношусь не очень хорошо, но даже они этого не заслуживают.))))
lokomotiv-ch:
— Для начала от одной Оли избавились, теперь от другой, дела идут в гору, рил ток)
Девушки на улицах признали Комбарова самым красивым игроком сборной России
rewala:
— Они ещё его навесов не видели )
diman19801980:
— Девушки на улицах признали Валуева самым красивым спортсменом России. Опрос был проведён самим Валуевым!
Рогич: «Зенит» — это топ, «Реал» и «Барселона» от него в одном маленьком шаге
mupymup:
— В чём он шаги измеряет? В парсеках?
Vtrubin:
— «Зенит» укомплектовал всех игроков шагомерами.
Rako:
— Ура!!! Я дожил до трансферов ЦСКА!!!)))
Гвардиола в 4-й раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
Estranged:
— Он как в футбольном менеджере — сохраняется и переигрывает…
«Динамо» может взыскать с Погребняка 10 млн рублей за нарушение дисциплины
sifon200009:
— Погребняк: плачу ещё 20 млн и пусть скамейка запасных будет с вибромассажем и мини-баром.
ФИФА осудила пост «Спартака» в «Твиттере» про «тающие шоколадки»
chebuka99:
— Грузин назвал бразильцев шоколадками, обиделись британцы, а виноваты русские.
КДК РФС займётся изучением поста «Спартака» о «тающих шоколадках»
sukachiv:
— Решение КДК по «шоколадкам»:
1. Заблокировать всех подписчиков Спартака в «Твиттере».
2. Отключить Джикии Интернет.
3. Запретить рекламу шоколада на матчах РФПЛ.
4. Штраф 100 000 рублей на развитие футбола.
vg2009:
— Этак дойдёт до того, что Иосифа Бродского посмертно лишат Нобелевской премии за «расистскую» строчку «Мулатка тает от любви, как шоколадка...» ))
kolokola:
— Предлагаю этим бездельникам ещё заняться рубрикой «Жемчужинки Гамулы» на «Чемпе».