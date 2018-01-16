«Решение КДК: запретить рекламу шоколада на матчах РФПЛ»

Медведи ждут болельщиков в России, новая версия «Галактикос» в «Зените», Дзюба подал в суд на Конте. Лучшие комментарии читателей.

«Зенит» вступил в переговоры с «Арсеналом» о трансфере Беляева

halu:

— «Реал» в одно время скупал звёзд. Кто бы ни выстрелил, на него выходил «Реал». Теперь «Зенит» в той же манере действует. Только «Реал» создал «галактикос», а «Зенит» создаёт «скамейкикос».

Лебедев: с болельщиками «Ниццы» не будет драк, происшествий и изнасилований

i25:

— Так-то оно, конечно, так, но за медведей не отвечаем!

Манчини: было бы честью возглавить сборную Италии, выиграть ЧМ или ЧЕ

1azia1e:

— Да. ЧМ выиграть намного будет проще, чем чемпионат России.

«Барселона» отказалась отпускать Коутиньо в «Ливерпуль» на правах аренды

forca.barca:

— Это как один малыш дал мороженку другому и говорит: «Дай немножко откушу»)))

Обухов: при Карпине Веллитон после гола слышал «браво», а русские — тишину

san-say:

— Велик просто вместо «бревно» «браво» слышал.

Конте назвал Моуринью «человечишкой»

llcoolv:

— 23:47. Дзюба подал в суд на Конте за использование запатентованного речевого оборота.

Бузова: не зря болею за «Спартак», мне идёт его форма

paranoik1:

— К спартачам отношусь не очень хорошо, но даже они этого не заслуживают.))))



lokomotiv-ch:

— Для начала от одной Оли избавились, теперь от другой, дела идут в гору, рил ток)

Девушки на улицах признали Комбарова самым красивым игроком сборной России

rewala:

— Они ещё его навесов не видели )



diman19801980:

— Девушки на улицах признали Валуева самым красивым спортсменом России. Опрос был проведён самим Валуевым!

Рогич: «Зенит» — это топ, «Реал» и «Барселона» от него в одном маленьком шаге

mupymup:

— В чём он шаги измеряет? В парсеках?



Vtrubin:

— «Зенит» укомплектовал всех игроков шагомерами.

Бистрович стал игроком ЦСКА

Rako:

— Ура!!! Я дожил до трансферов ЦСКА!!!)))

Гвардиола в 4-й раз подряд признан тренером месяца в АПЛ

Estranged:

— Он как в футбольном менеджере — сохраняется и переигрывает…



«Динамо» может взыскать с Погребняка 10 млн рублей за нарушение дисциплины



sifon200009:

— Погребняк: плачу ещё 20 млн и пусть скамейка запасных будет с вибромассажем и мини-баром.

ФИФА осудила пост «Спартака» в «Твиттере» про «тающие шоколадки»

chebuka99:

— Грузин назвал бразильцев шоколадками, обиделись британцы, а виноваты русские.

КДК РФС займётся изучением поста «Спартака» о «тающих шоколадках»

sukachiv:

— Решение КДК по «шоколадкам»:

1. Заблокировать всех подписчиков Спартака в «Твиттере».

2. Отключить Джикии Интернет.

3. Запретить рекламу шоколада на матчах РФПЛ.

4. Штраф 100 000 рублей на развитие футбола.

vg2009:

— Этак дойдёт до того, что Иосифа Бродского посмертно лишат Нобелевской премии за «расистскую» строчку «Мулатка тает от любви, как шоколадка...» ))

kolokola:

— Предлагаю этим бездельникам ещё заняться рубрикой «Жемчужинки Гамулы» на «Чемпе».