Примеры для Гиггза. 11 тренеров, которым сразу доверяли сборную

Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса.



Валлиец давно хотел начать работать самостоятельно. Он отклонил несколько предложений от аутсайдеров АПЛ и дождался предложения мечты – от сборной Уэльса. Теперь два главных футболиста в истории страны драконов – Гиггз и Бэйл объединятся и поведут команду к новым свершениям. Мы решили вспомнить тренеров, которые начинали свой путь с национальной сборной.

Франц Беккенбауэр, сборная ФРГ

Когда работал: 1984-1990 годы

Чем отметился: победитель ЧМ-1990



Прославленному немецкому игроку предложили возглавить сборную всего через год после окончания его игровой карьеры. При этом он отказывался получать тренерскую лицензию, аргументируя это тем, что он не должен учиться у людей, которые понимают в футболе гораздо меньше него. Отсутствие этой самой тренерской лицензии не помешало Беккенбауэру на первом же крупном турнире – ЧМ-1986 — выйти в финал, где немцы уступили Аргентине 2:3. Но уже в 1990 году «Кайзер Франц» принёс ФРГ титул чемпионов мира. Беккенбауэр и его команда взяли реванш у Аргентины со счётом 1:0. Любопытно, что до этого немцы в последний раз побеждали на ЧМ в 1974-м году и в той команде Беккенбауэр был капитаном. Настоящий триумфатор, который связал эпохи.

Беккенбауэр от А до Я В день рождения величайшего немецкого футболиста всех времён предлагаем вашему вниманию его персональную энциклопедию.

Руди Фёллер, сборная Германии

Когда работал: 2000-2004 годы

Чем отметился: финалист ЧМ-2002



После провала на Евро-2000, где Германия заняла последнее место в своей группе, на пост главного тренера был приглашён выдающийся немецкий нападающий – Руди Фёллер. И на ЧМ-2002 бундестим вышла в финал, где, правда, без особых шансов проиграла Бразилии. После успеха Руди остался на посту и повёз команду в Португалию на Евро-2004. Но там команда не вышла из группы, и Фёллер подал в отставку.

Юрген Клинсман, сборная Германии

Когда работал: 2004–2006 годы

Чем отметился: бронзовый призёр ЧМ-2006



После того, как Фёллер ушёл с поста тренера сборной, немецким функционерам нужно было выбрать наставника, который поведёт национальную сборную к домашнему для Германии чемпионату мира. Выбор пал на партнёра Фёллера по сборной – Юргена Клинсмана. Отсутствие тренерского опыта и в этот раз не смутило немецких чиновников. Клинсман довёл сборную до полуфинала. После турнира Клинсман объявил, что уйдёт из сборной. Место занял его помощник Йоахим Лёв и через восемь лет выиграл чемпионат мира. В Германии бытует очень популярное мнение, что на турнире 2006 года именно Лёв отвечал за тактику и подготовку к играм. На Клинсмане была лишь атмосфера и моральный дух команды. Результаты обоих тренеров после 2006 года, скорее, подтверждают эту гипотезу, чем опровергают.

Юрген Клинсман и Йоахим Лёв Фото: Reuters

Франк Райкард, сборная Нидерландов

Когда работал: 1998-2000 годы

Чем отметился: бронзовый призёр ЧЕ-2000



Райкард тоже был назначен тренером сборной перед домашним турниром – чемпионатом Европы 2000 года, который проходил в Бельгии и Нидерландах. И команда тоже взяла на турнире бронзовую медаль. Разница в том, что до назначения Райкард был помощником в сборной у любимца российских болельщиков – Гуса Хиддинка. Отличие голландца от немца ещё и в том, что тренерская карьера у Франка сложилась куда лучше. После сборной он на один год возглавил роттердамскую «Спарту», а уже потом на пять лет пришёл в «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов.

Тренеры, поспешившие завершить карьеру В связи с решением известного специалиста Франка Райкарда о завершении тренерской карьеры вспоминаем других "молодых пенсионеров".

Марко ван Бастен, сборная Нидерландов

Когда работал: 2004-2008

Чем отметился: выход в 1/8 ЧМ-2006 и в 1/4 ЧЕ-2008



Автор великолепного гола в ворота Рината Дасаева в финале Евро-1988 возглавил сборную после непродолжительного опыта работы с резервом «Аякса», где он был помощником главного тренера. Интересно, что его ассистентом стал Джон ван ’т Схип, которому сам ван Бастен помогал в резерве «Аякса». Во время тренерской карьеры Марко ван Бастена в сборной его злым роком стала Россия. В 1/8 финала ЧМ 2006 российский судья Валентин Иванов стал главным героем встречи с Португалией, показав суммарно 16 жёлтых и 4 красных карточки, чем сломал всю игру (Португалия в итоге выиграла 1:0). А в 2008 году на чемпионате Европы уже российская сборная одержала самую значимую победу в своей истории.

Дунга, сборная Бразилии

Когда работал: 2006-2010

Чем отметился: победитель Кубка Америки-2007



Дунга возглавил сборную после чемпионата мира в Германии. Почти сходу выиграл с ней Кубок Америки. Но на чемпионате мира в ЮАР команда, которую считали одним из главных фаворитов, провалилась. Бразилия вылетела в 1/4 финала от Нидерландов, причём бразильская защита позволила забить головой самому маленькому футболисту соперников – Снейдеру. После турнира Дунга был уволен. Осенью 2014 снова возглавил в сборную, но успехов опять не снискал.

Дунга Фото: Reuters

Зико, сборная Японии

Когда работал: 2002-2006

Чем отметился: победитель Кубка Азии-2004



Один из величайших футболистов в истории начал свою карьеру в довольно экзотичном месте –Японии. Зико выиграл свой первый же крупный турнир – Кубок Азии. Затем он пробился со сборной на чемпионат мира, но там не сумел выйти из группы. Справедливости ради, азиатская сборная попала в сложный квартет. Компанию ей составили Бразилия, Хорватия и Австралия. После этого карьера в сборных у Зико закончилась, и он пошёл тренировать клубы, среди которых, как многие помнят, был ЦСКА.

Мишель Платини, сборная Франции

Когда работал: 1988-1992

Чем отметился: лучший тренер мира-1991 по версии «World Soccer»



Великий француз пришёл спасать ситуацию в национальной сборной. Французы отвратительно начали отбор к чемпионату мира 1990 года. Платини улучшил игру, но ситуацию спасти не сумел. Зато на чемпионат Европы 1992 года французы пробились без проблем, одержав восемь побед из восьми. «World soccer» назвал Мишеля лучшим тренером 1991 года в мире. На самом же турнире Старого света Платини провалился, не сумев выйти из группы. Не всегда гениальный игрок становится гениальным тренером.

Андре Виллаш-Боаш, сборная Британских Виргинских островов

Когда работал: 2000-2001 годы

Чем отметился: самый молодой тренер сборной в истории (23 года)



Будущий борец с лимитом в российском футболе и человек, который назвал РФПЛ «чемпионатом Мутко», начинал свою карьеру на Британских Виргинских островах. Уехав туда, он стал главным тренером сборной. Экзотическая сборная принимала участие в отборочном турнире к чемпионату мира. Но в первом же этапе команда Боаша проиграла сборной Бермуд два матча с общим счётом 1:14. После этого португалец ушел. Не самое лучшее начало карьеры, но зато весёлое.

Тренер за рулём: зачем Виллаш-Боаш отправился на «Дакар» На ралли-марафоне «Дакар» выступит экс-тренер «Челси» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Что он там забыл и чего ждать от португальца?

Андрей Шевченко, сборная Украины

Когда работал: с 2016 по настоящее время

Чем отметился: 3 место в отборочной группе к ЧМ 2018



Легендарный украинский нападающий пришёл в сборную после чемпионата Европы 2016. Многие специалисты в Украине восприняли это назначение в штыки – их смущало как раз отсутствие опыта у него. Перед Шевченко была поставлена конкретная задача – выйти на чемпионат мира в России. Украина попала в очень ровную и сложную группу. Сборная Шевченко боролась до конца, но в решающем матче проиграла более мощной Хорватии. Несмотря на неудачу в отборочном цикле, бывший звёздный нападающий остался на посту и будет теперь выводить сборную на следующий Чемпионат Европы. Пожелаем ему удачи.

Младен Крстаич, сборная Сербии

Когда работал: с 2017 по настоящее время

Чем отметился: повезёт сборную на ЧМ 2018



Тренер с минимальным опытом есть и среди наставников сборных-участниц ЧМ 2018 в России. Младен Крстаич был ассистентом в сборной Сербии с 2016 года. После отставки нашего старого знакомого Славолюба Муслина был назначен сначала и.о главного тренера, а затем официально получил статус главного тренера. Что ж, поддержка его сборной в России точно обеспечена.