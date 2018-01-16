Стадионы, которые рушились прямо во время матча

Накануне матч чемпионата Португалии между «Эшторилом» и «Порту» был прерван из-за угрозы обрушения трибуны. Решение о приостановке матча приняли в перерыве, а чуть позднее «Порту» опубликовал фото трещины в конструкции стадиона. Испуганные болельщики выходили прямо на поле, лишь бы покинуть опасную зону.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале MAISFUTEBOL.

К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Но бывало и по-другому…

Стадион «Эйзель», Брюссель (Бельгия). 29 мая 1985 года

«Самый тёмный час в истории УЕФА» — так сейчас вспоминают ту трагедию. В тот день планировался настоящий футбольный праздник — «Ювентус» встречался с «Ливерпулем» в финале Кубка чемпионов. Ареной для этого мероприятия был выбран бельгийский «Эйзель». К сожалению, обветшалость его конструкций не смутила спортивных чиновников, и это было не единственным их упущением. Невнятная система продажи билетов привела к тому, что болельщики команд-соперников оказались в опасной близости друг от друга. В какой-то момент британские фанаты направились прямиком к болельщикам «Ювентуса». Толпа упёрлась в стену стадиона, которая не выдержала напора. В этой трагедии погибли 39 человек, а количество раненых исчислялось сотнями.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале FIGHTERS 1985.

Стадион «Триполи», Триполи (Ливия), 10 марта 1988 года

В тот день в Триполи проходил товарищеский матч национальных сборных Ливии и Мальты. Хозяева к концу первого тайма вели со счётом 1:0, но тому матчу не суждено было завершиться. Перед самым перерывом на стадионе с 65 тысячами зрителей обвалилась трибуна. Это случилось из-за возникшей паники среди болельщиков. Версий, почему она возникла, было несколько: то ли часть зрителей схватилась за ножи, то ли в толпе появился человек, махавший пистолетом. Закончилось всё тем, что поддерживающая стена обрушилась под напором людей. По разным сведениям, погибло не менее 20 человек.

Стадион имени Армандо Фюрьяни, Бастия (Франция), 5 мая 1992 года

Матч между «Олимпиком» и «Бастией» состоялся в год 60-летия стадиона. Его вместимость едва превышала 10 тысяч человек, и полуфинальный матча Кубка Франции он встретил с временными трибунами. В какой-то момент футбольный матч превратился в кошмар: одна из временных трибун провалилась, утащив за собой целую толпу болельщиков. Инцидент унёс жизни 18 человек, а более 2300 получили ранения. Особенно печален тот факт, что стадион принадлежал администрации города.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Стадион «Фонте-Нова», Салвадор (Бразилия), 25 ноября 2007 года

Домашний стадион ФК «Баия» открылся ещё в 1951 году. Арена какое-то время вмещала просто невероятное количество людей. Например, в 1989 году на матч «Баии» пришли более 110 тысяч человек. Главный ужас ждал её гостей при куда более скромной посещаемости. Это случилось в 2007 году, когда «Баия» оформила выход во второй бразильский дивизион. Восторженные фанаты так активно праздновали успех любимой команды, что одна из его трибун рухнула. В тот день погибло 7 человек, ещё 40 пострадали. Сам стадион был закрыт на следующий день, а позднее и вовсе снесён. На смену ему пришла современная арена, на которой проводились матчи чемпионата мира и Олимпийских игр.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Стадион «Ла Ликорн», Амьен (Франция), 30 сентября 2017 года

Самый свежий случай, когда стадион рушился на глазах, мир увидел минувшей осенью. Это произошло снова во Франции. Местный «Амьен» принимал «Лилль», и матч продлился всего 15 минут. К этой минуте Фоде Балло из команды гостей забил первый гол и направился к болельщикам разделить с ними свои эмоции. Фанаты ринулись навстречу, но под столь жёстким прессом барьер был просто снесён толпой. Сообщалось, что пострадали около 30 человек, несколько из них попали в больницу в тяжёлом состоянии. Матч был отменён, а президент «Амьена» обвинил во всём «агрессивно настроенных» ультрас.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Best of ASSE.

Реален ли подобный инцидент в России? С этим вопросом мы обратились к председателю Комиссии по сертификации стадионов и заместителю генерального директора РФС Александру Зоркову.



«Я бы не сказал, что этот пример применим к российским стадионам. Конечно, случиться может что угодно, но все старые стадионы обследуются, а вся техническая документация обновляется каждые пять лет. Если конструкции стадиона подверглись коррозии, то трибуны закрываются или вообще стадион не принимается. У нас довольно жёсткие условия в этом плане.



Стадион получает сертификат на три года, но в зависимости от его состояния комиссия может дать сертификат и на меньший срок. Сложности с российскими стадионами есть, большинство стадионов у нас 60-х годов, они с трудом проходят сертификацию. Но в основном это стадионы клубов второй лиги. РФПЛ и ФНЛ это, конечно, касается в меньшей степени».