Роналдинью окончательно завершил карьеру. Нам будет его не хватать

«Спартак» может арендовать Максимовича у «Наполи» с правом выкупа за € 14 млн

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Николе Максимовичу. Об этом сообщает Calciomercato.it со ссылкой на Gazzetta dello Sport.



Руководство «Спартака» сделало неаполитанцам предложение по аренде сербского футболиста за € 2 млн. При этом у красно-белых будет право выкупа 26-летнего Максимовича за € 14 млн.



В нынешнем сезоне защитник принял участие всего в 2 матчах итальянской Серии А, проведя на поле 95 минут. Никола Максимович перешёл в «Наполи» летом 2017 года из «Торино» за € 20 млн. Его контракт действует до конца сезона-2020/21.

Роналдиньо официально завершил карьеру

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо официально завершил карьеру. О том, что 37-летний нападающий закончил карьеру, рассказал его брат — Роберто де Ассис Морейра. Последним клубом в профессиональной карьере Роналдиньо был «Флуминенсе», который он покинул в сентябре 2015 года. В последнее время чемпион мира — 2002 участвовал в различных выставочных матчах.



«Он закончил. Это конец. Мы сделаем что-то большое и красивое после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы проведём несколько мероприятий в Бразилии, Европе и Азии. И конечно же проведём матч со сборной Бразилии», — заявил брат бывшего футболиста «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана» в интервью Globo Esporte.

Клубы РФПЛ выступили за 8 легионеров в заявке на сезон-2020/21

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что клубы российской Премьер-Лиги выступили за восемь иностранцев в заявке при изменении лимита на легионеров.



«По поручению исполкома рассмотрели вопрос количества и качества легионеров начиная с сезона-2020/2021. Нет ничего удивительного, что клубы отстаивали большее число иностранцев. Было принято единогласное решение предложить оставить восемь человек. Но окончательное решение принимать РФС.



Планировалось, что уже со следующего сезона появится правило о необходимости иметь минимум четырёх доморощенных игроков. Но мы посчитали требования очень жёсткими к клубам. Клубы выступили с инициативой сделать 2-2-4. То есть мы решили дать клубам возможность постепенно подойти к четырём доморощенным игрокам. Такое решение принято. Доморощенным игроком будет считаться футболист от 15 до 21 года. В сезонах-2018/19 и 2019/20 будет два доморощенных игрока в заявке. А вот в 2020/21 их будет четыре. Постепенный переход сделали, чтобы он не получился резким. Клубам ведь нужно строить трансферную политику, благоустраивать своих игроков. Окончательное решение примет Российский футбольный союз в лице исполкома», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.



Также Прядкин поделился мнением о качествах иностранцев.



«Ещё раз скажу о качествах. Они достаточно жёсткие: количество матчей за национальную сборную, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы. Очень мало набегает таких. По качествам создана специальная группа. Её поручено сформировать мне совместно с моим замом. К очередному собранию мы представим выводы и вам представим. Тогда уже объявим, какие будут предлагаться качества к легионерам», — рассказал Прядкин.

Матч за Суперкубок России—2018 может пройти в Катаре

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда и где в 2018 году может состояться встреча за Суперкубок России.



«Есть несколько предложений. Проводить, как обычно, за неделю или в пятницу накануне старта сезона. Тогда по этой системе участники матча играют свои игры в среду или четверг. Но есть предложение вообще изменить структуру – провести в декабре за границей. Есть ряд примеров для популяризации российского футбола. Есть предложение от Катара, от европейских стран. Но это всё обсуждается. Ряд клубов выступил с предложением обсудить и оговорить на собрании. Определим место в начале февраля», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Промес: нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — нормально

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал сообщение в «твиттере» красно-белых, который один день вёл защитник Георгий Джикия.



Защитник столичного клуба снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия. Позже «Спартак» удалил твит и в своём заявлении принёс извинения за неудачное высказывание.

«Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Всё это раздуто журналистами… Но я знаю правду, а не то, что написано. «Шоколадки»… Как по мне, это вполне нормально. Нельзя называть кого-то обезьяной, например, это животное. Но тут нечего обсуждать, нет никаких поводов для обиды. В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами», — цитирует Промеса 8news.

«Решение КДК: запретить рекламу шоколада на матчах РФПЛ» Медведи ждут болельщиков в России, новая версия «Галактикос» в «Зените», Дзюба подал в суд на Конте. Лучшие комментарии читателей.

Источник: защитник «Анжи» Фибель не прибыл на сбор из-за ареста в Бельгии

Защитник «Анжи» Тома Фибель, не игравший с 1 октября 2017 года и в настоящее время отсутствующий на сборах клуба, был арестован минувшей осенью в Бельгии, утверждает 8news. Именно с этим связано отсутствие 31-летнего игрока в Турции, где тренируются остальные футболисты махачкалинцев.



В ноябре 2008 года Фибель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал на большой скорости на автотрассе и сбил 38-летнего мотоциклиста. Через несколько недель пострадавший скончался от полученных травм. В 2010 году суд наказал Тома двумя годами тюрьмы и лишением водительских прав на три года, однако тогда игрок избежал тюремного заключения.



В конце октября 2017 года Фибель вновь был арестован. Подробности к этому моменту неизвестны.

Уолкотт прибыл в Ливерпуль, чтобы пройти медосмотр для «Эвертона»

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт близок к смене клубной прописки. Как сообщает Sky Sports, футболист прибыл в Ливерпуль, где пройдёт медицинское обследование для «Эвертона». Ожидается, что до конца дня «ириски» объявят о переходе 28-летнего игрока.



Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит «Арсеналу» за Уолкотта € 22,4 млн. При этом зарплата футболиста останется такой же, что и в лондонском клубе.



Наставник «Эвертона» Сэм Эллардайс подтвердил наличие переговоров и даже готов изменить позицию игрока в клубе, если предложение не будет его устраивать.

СМИ: президент «Реала» сообщил агенту Роналду, чтобы игрок искал новый клуб

Президент «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с Жорже Мендешем, агентом нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду, и дал тому время на поиски новой команды, утверждает Record.



Отступные в контракте португальца составляют € 1 млрд, но издание сообщает, что клуб вряд ли рассчитывает получить за Роналду такую сумму. Действующий контракт форварда с «Реалом» в силе до лета 2021 года.



Ранее в СМИ сообщалось о возможном обмене Роналду на нападающего «ПСЖ» Неймара. Сам португалец недоволен тем, что зарабатывает меньше некоторых других игроков. Футболист сборной Португалии получает € 21 млн в год, но занимает лишь 5-е место среди футболистов с самой высокой зарплатой.