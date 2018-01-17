От Денисова до Кокорина и Дзюбы. Кого воспитали и потеряли лидеры РФПЛ

ЦСКА совершил первый трансфер за 3 года. А сколько потратили конкуренты? Кого и сколько купили топ-клубы РФПЛ, пока «армейцы» ждали один трансфер.

Тема ставки на собственную молодёжь – горячая для клубов РФПЛ в связи с лимитом на легионеров и в большинстве случаев болезненная. Лишь единицы получают шанс закрепиться в основном составе родной команды, а остальные игроки вынуждены искать счастья на стороне. Естественно, воспитанникам «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» тяжелее выдержать конкуренцию, поскольку здесь речь идёт о претендентах на золотые медали. Сколько плодов этого квартета разбросано по различным клубам чемпионата России! Соберём их вместе, выделив тех, кто находится на виду в РФПЛ. Но сперва напомним, что по правилам УЕФА воспитанником считается футболист, который начиная с 15 лет и до достижения 21 года провёл в системе клуба минимум три года (причём не обязательно подряд).

«Спартак»

В составе действующего чемпиона России есть несколько собственных воспитанников, выходивших на поле в нынешнем сезоне РФПЛ – это полузащитники Александр Самедов, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев иАртём Тимофеев. Впрочем, твёрдым игроком основной обоймы можно назвать только Самедова. Кто-то занимался в детстве в школе «Спартака», как, например, Александр Селихов иДмитрий Комбаров, однако указанное выше правило УЕФА не позволяет добавить их в данный список.



Выпускников академии красно-белых или тех, кто приехал в «Спартак» в достаточно юном возрасте, мы найдём едва ли не в любой команде РФПЛ. Экс-спартаковец играет против «Спартака» – это обычная история. Защитники Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев (оба – «Ростов»), Олег Кузьмин, Фёдор Кудряшов (оба – «Рубин»), Роман Шишкин («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Александр Пуцко («СКА-Хабаровск»), полузащитники Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Олег Иванов («Ахмат»), Павел Яковлев («Анжи»), Александр Зуев (в аренде в «Ростове»), нападающие Александр Прудников («Анжи») и, конечно же, ненавидимый фанатами красно-белых Артём Дзюба («Зенит»). Сюда стоит добавить ещё бывшего форварда сборной России Павла Погребняка, который протирает скамейку запасных в «Динамо». Из этой компании получилась бы неслабая команда по меркам РФПЛ.

Александр Самедов, Квинси Промес и Джано Ананидзе Фото: РИА Новости

ЦСКА

В ЦСКА отчасти вынужденно, а отчасти намеренно делают ставку на свои кадры. И не сказать что «армейцы» в чём-то уступают тем, кто тратит значительно большие суммы на приобретение игроков со стороны. Школа работает достаточно эффективно, а селекционеры клуба находят юные таланты, которые потом прогрессируют в молодёжном составе красно-синих.



Сегодня в основной обойме Виктора Гончаренко есть место как для более опытных Игоря Акинфеева, Георгия Щенникова, Александра Головина, так и для только заявляющих о себе в Премьер-Лиге Астемира Гордюшенко, Константина Кучаева, Хетага Хосонова, Тимура Жамалетдинова иФёдора Чалова.



Можно встретить бывших «армейцев» и в других командах РФПЛ. В их числе голкипер Сослан Джанаев («Рубин»), защитники Никита Чернов (отдан в аренду «Уралу»), Виталий Денисов («Локомотив»), Ренат Янбаев («Краснодар»), Алексей Никитин («Амкар»), а также ставший открытием первой части нынешнего сезона нападающий Антон Заболотный. Он перешёл зимой из «Тосно» не в ЦСКА – в «Зенит».

Игорь Акинфеев, Константин Кучаев и Георгий Щенников Фото: РИА Новости

«Зенит»

Времена Андрея Аршавина, Александра Кержакова и другой талантливой поросли петербургского футбола прошли. Теперь в основе «Зенита» минимум собственных воспитанников, и в клубе пытаются решить эту проблему. Роберто Манчини работал в первой части сезона с Далером Кузяевым, Денисом Терентьевым и вратарём Михаилом Кержаковым, но лишь Кузяеву итальянский тренер по-настоящему доверял.

Зато бывших выпускников «Смены» (ныне – академии «Зенита») или игроков из СДЮСШОР «Зенит», которые затем пробовали силы в главной команде города, в РФПЛ хватает. При желании сине-бело-голубые и сейчас набрали бы целый состав из петербуржцев, вот только при таких раскладах вряд ли бы боролись за чемпионство.



Прежде всего выделяются защитники Виктор Васин (ЦСКА), Сергей Петров («Краснодар»), Дмитрий Белоруков, Брайан Идову (оба – «Амкар»), полузащитники Игорь Денисов («Локомотив»), Павел Могилевец, Алексей Ионов (оба – «Ростов»), Алексей Евсеев («Урал»), Павел Комолов («Амкар»), Антон Соснин («Динамо»), нападающие Максим Канунников («Рубин»), Евгений Марков («Тосно»). В том же «Тосно» завершает потихоньку карьеру Владимир Быстров.

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«Локомотив»

Болельщики лидера российского чемпионата точно не пожалуются, что в рядах «Локомотива» недостаёт собственных воспитанников. Ключевые роли в команде Юрия Сёмина играют братья Миранчуки, да и Михаил Лысов с Дмитрием Бариновым получили шанс от главного тренера. После травмы Гилерме пять матчей за «железнодорожников» провёл голкипер Антон Коченков.



Но если бы «Локомотив» собрал всех тех, кого не удержал в последние годы, то стал бы ещё сильнее. Среди воспитанников «железнодорожников», которые сейчас выступают за соперников, есть даже игроки сборной России. Через столичный клуб прошли защитники Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Максим Беляев («Арсенал»), Тарас Бурлак («Рубин»/«Крылья Советов»), полузащитники Александр Ерохин («Зенит»), Руслан Камболов, Рифат Жамалетдинов (оба – «Рубин»), нападающий Дмитрий Полоз («Зенит»).



Отдельно стоит сказать про Александра Кокорина. Нападающий «Зенита» имеет право считаться как воспитанником «железнодорожников», так и динамовцем. Вне всяких сомнений, сегодня Кокорина были бы рады видеть в своей команде и Сёмин, и Дмитрий Хохлов.