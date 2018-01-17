10 самых дорогих вратарей мира на сегодня

Нападающие мечтают, чтобы эти 10 человек исчезли. Без них футбол стал бы результативнее.

10. Серхио Рико (24 года)

Клуб: «Севилья»

Национальность: испанец

Стоимость: 20 млн евро

К 24 годам воспитанник «Севильи» уже дважды выиграл Лигу Европы и дебютировал в сборной Испании. 194-сантиметровым вратарём интересовался «Ливерпуль». Севильцы немного обезопасили себя, продлив контракт с Рико до 2021 года.

9. Кепа Арисабалага (23 года)

Клуб: «Атлетик»

Национальность: испанец

Стоимость: 20 млн евро

Кепа уже прошёл медобследование в «Реале» и подписал контракт с мадридским клубом. В контракте вратаря с «Атлетиком» значились отступные в 20 млн евро, которые заплатит действующий чемпион. Ожидается, что о переходе вот-вот объявят.

Клуб: «Тоттенхэм»

Национальность: француз

Стоимость: 25 млн евро

В 2017 году обошёл Бартеза по количеству матчей за сборную Франции и стал лидером среди вратарей по этому показателю. Льорис в детстве занимался теннисом, где важно чувствовать момент для рывка к сетке. Именно поэтому уже в юношеском возрасте тренеры отмечали уверенную игру вратаря на выходах. В 2012 году в составе «Лиона» становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции.

Уго Льорис Фото: Reuters

Клуб: «Бавария»

Национальность: немец

Стоимость: 35 млн евро

В сентябре Нойер сломал левую ногу на тренировке. Это был рецидив травмы, полученной в матче с «Реалом». Самый старый вратарь этой статьи уверяет, что ещё сыграет в нынешнем чемпионате Германии и на мундиале в России. Хотя на зимний сбор «Баварии» он не поехал.

Почему травма Нойера больше отразится на атаке «Баварии», чем на её обороне Этот текст на самом деле должен был написать Хосеп Гвардиола.

Клуб: «Манчестер Сити»

Национальность: бразилец

Стоимость: 35 млн евро

Кстати, и у Эдерсона был неприятный эпизод в сентябре. На 37-й минуте матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» нападающий гостей Мане с разбега шипами заехал голкиперу по лицу. Форварда дисквалифицировали на три матча, а Эдерсона унесли на носилках и наложили 8 швов. Хотя уже в следующем туре голкипер вышел на поле с первых минут.

5. Марк-Андре тер Штеген (25 лет)

Клуб: «Барселона»

Национальность: немец

Стоимость: 40 млн евро

Имеет наибольший процент удачных сейвов (92,86%) в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18. В чемпионате Испании у «Барселоны» какая-то невероятная разница мячей – 52-9. Похоже, на вратаря удачно повлияла свадьба перед сезоном.

Красота дня. Даниэла Йеле – жена Марка-Андре Тер Штегена Беловолосая датчанка из архитектурного университета, покорившая сердце вратаря «Барселоны» — в рубрике «Красота дня».

Клуб: «Милан»

Национальность: итальянец

Стоимость: 40 млн евро

Скандалов и спекуляций вокруг 18-летнего парня уже случилось больше, чем у большинства футболистов за всю карьеру. Ему стоило бы поменять либо агента, либо команду. Иначе даже фанаты «Милана» буду скандировать такое:

«Убирайся, кусок дерьма!». Болельщики «Милана» ненавидят Доннарумму Ему пора менять команду. Или агента.

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Национальность: испанец

Стоимость: 50 млн евро

Первое место, по данным Transfermarkt, занимают одновременно три голкипера стоимостью в 50 млн евро. После декабрьского матча против «Арсенала» родилось много шуток, мол, де Хеа мог бы спасти и «Титаник», и Джона Кеннеди.

«Он мог бы спасти Титаник». 14 сейвов Де Хеа в шутках и мемах Де Хеа спас «МЮ» и взорвал «твиттер».

Клуб: «Челси»

Национальность: бельгиец

Стоимость: 50 млн евро

Если вратарь половина команды, то стоимость состава не превышала бы 100 млн евро. Чтобы понять значимость Куртуа для «Челси», достаточно вспомнить слова Эдена Азара. Полузащитник заявил, что продлит контракт после того, как это сделает Куртуа.

Клуб: «Атлетико»

Национальность: словенец

Стоимость: 50 млн евро

Куртуа играл за «Атлетико» до сезона-2013/14 включительно. Затем настало время Облака. Его цена с 2015 года выросла с 7 до 50 млн евро. В 113 встречах за «Атлетико» словенец пропустил 82 гола. Но зато 60 сухих матчей!!! Фантастика, даже учитывая стиль игры Симеоне.