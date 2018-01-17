«Роналдиньо позвонил перед «класико» и сказал, что переходит в «Реал»

Подвести яркую черту под карьерой Роналдиньо не получится. Хотя при взгляде на его карьеру такой финал подходил бы больше всего. Маэстро два года просидел без контракта, потому объявление об официальном завершении карьеры не удивило. Де-факто Ронни завязал с футболом уже очень давно.

Однако те несколько лет, что он божил на футбольном поле, засели клином в памяти каждого, кто видел ту его игру. Роналдиньо нёс футбольную болезнь по всему миру. Он неизлечимо болен этой игрой и в те годы заразил ею миллионы людей, которым футбол был до лампочки. И любили его не только за финты и волшебные удары. Ниже – несколько фактов из жизни кудесника, который был символом того футбола, ещё не увязшего с головой в коммерции.

1. Пример брата

Роналдиньо всегда говорил, что в футбол начал играть по примеру брата. Роберто Гаушу восхищал младшего своей техникой и скоростью. Порой он выходил во двор и просил брата считать, сколько раз сможет начеканить мяч разными частями тела. Забава могла продолжаться часами. Карьеру Роберто сломала страшная травма колена – он пробился в молодёжную сборную Бразилии, но больше на высоком уровне играть не мог. Хорошо, что у семьи остался дом, подаренный «Гремио», за который выступал Роберто.

Когда Роналдиньо стукнуло восемь, его отец скончался от сердечного приступа в бассейне. Рон вспоминает о нём каждый день.

«Мне бы хотелось, чтобы мой отец был жив и видел, кем я стал.Он говорил друзьям: «Вы думаете, что Роберто – лучший футболист в нашей семье? Нет. Лучший – он!» – папа показывал на меня. И ещё отец повторял: «Однажды он будет чемпионом мира».

2. 23 гола в одном матче

В 13 лет Рони впервые показали по телевизору. Кудрявый мальчик сверкал белоснежной улыбкой перед началом матча по футзалу. Но самое интересное началось потом. Парень вышел на поле и начал просто издеваться над сверстниками. Бросал мяч им между ног, перекидывал через голову и мчался забивать. Позже появилась и заметка, в которой рассказывалась, как одна детская команда обыграла другую со счётом 23:0. Все голы забил один игрок – Роналдиньо.

«Я хотел быть игроком, которого знает весь мир. Фантазировал, как раздаю автографы, а меня щёлкают камеры со всех сторон. Знаете, что мне понравилось больше всего, когда я забил 23 мяча в одной игре? Я сразу стал популярным», — признается он позже.

3. Помощь друзьям в трудную минуту

Парень был настолько увлечён футболом, что оставил учёбу, а вместо этого играл за школу, за пляжную и футзальную команду. А после этого мчался домой, брал мяч и играл во дворе с собакой. «Она была не очень техничной, зато не уставала», — вспоминал Рон.

В «Гремио» он стал самой заметной фигурой, но получал чуть ли не меньше всех в команде. Тем не менее друг Роналдиньо рассказывал, что футболист в трудный момент почти все свои накопления потратил на то, чтобы оплатить долги товарища за свет. Переход в «ПСЖ», победа на чемпионате мира — 2002, признание лучшим игроком парижской команды – Рони быстро преодолел барьер от подающего надежды игрока до зрелого мастера.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Chaos Soccer Gear.

4. Мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

О широкой душе Роналдиньо многие узнали уже после того, как он стал звездой. После последнего матча за «ПСЖ» он побежал к трибуне, где сидел болельщик в инвалидном кресле, и подарил ему свою футболку. Видео популярно в YouTube до сих пор.

Интересно, что бразилец мог оказаться не в «Барселоне», а в «Манчестер Юнайтед». Алекс Фергюсон отрядил людей в Париж, чтобы договориться о подписании контракта. Но когда на горизонте замаячила «Барселона», вопрос был решён.

«Я уже практически перешёл в «МЮ», но когда мне позвонил Сандро Росель, все сомнения отпали. Я хотел стать следующим великим «Р» в этом клубе. Понимаете? После Роналдо, Ривалдо и Ромарио».

5. Секс перед матчами – в обязательном порядке

Роналдиньо никогда не скрывал, что старается получить максимум удовольствия от жизни. Секс – одно из них.

«Я потерял девственность в 13 лет, это была моя соседка, нам было хорошо вместе, — вспоминал он. – Вообще бразильянки не самые красивые женщины в мире, но они всегда окружают вас любовью. Уже потом, в «Барселоне», я занимался сексом каждую ночь перед игрой. Говорите, это кому-то мешает? Мне точно нет. На следующий день я выходил на поле счастливым».

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6. Важна только игра

Роналдиньо выделялся на поле. Всегда. И нет, дело даже не в его финтах из другого измерения или белоснежной улыбке. Дело в том, что он был настолько влюблён в футбол, что чаще всего просто не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Важен только он и мяч. В Ла Лиге он чеканил мяч и показывал трюки, пока арбитр обсуждал спорные эпизоды с игроками и раздавал карточки за грубость. В одном из матчей чемпионата, когда рефери остановил игру, болл-бой выбросил на поле второй мяч. Большинство игроков выбило бы его в аут, но Роналдиньо подошёл, широко улыбнулся во все 32, перекатил с левой на правую, подбросил и пяткой отпасовал обратно мальчику. В этом был весь он.

Даже на удаления Рон реагировал с улыбкой. Вы же помните, как американский рефери показал ему красную карточку в матче коммерческого турнира между «Интером» и «Миланом»? Само собой, ошибочно.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Footy Analyst.

«Если вы играете пять часов подряд, то вряд ли хотите забивать всё время. Я любил финты и обводил соперников даже тогда, когда мог отправить мяч в сетку».

7. Дружба с Месси

Роналдиньо утверждает, что именно игроки первой команды «Барселоны» убедили Франка Райкарда пораньше забрать Месси из дубля. Лионель вспоминал:

«В раздевалке игроки из «Барселоны Б» сидели в стороне. Но в один момент ко мне подошёл Роналдиньо и сказал, чтобы я занял шкафчик рядом с ним. Это была большая честь для меня».

Впоследствии бразилец стал проводником Месси в мир большого футбола. Он искал миниатюрного аргентинца передачами, а затем они вместе праздновали забитые мячи. Свой первый гол за «Барсу» Лео забил именно после паса Роналдиньо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» GDPil

Вам же не стоит напоминать, кто настоял на том, чтобы аргентинец взял 10-й номер после отъезда Рона в «Милан»?

8. Аплодисменты на «Бернабеу»

Рассказывать о событиях того вечера смысла не имеет. Лучше в очередной раз посмотрите видео, где Роналдиньо издевается над обороной «Реала» и получает аплодисменты на враждебном стадионе. Это лучше любых слов. Интересно другое – спустя годы в своей автобиографии Андрес Иньеста поведал, как бразилец мотивировал партнёров перед тем матчем.

«За несколько дней до «класико» Роналдиньо ночью позвонил мне домой, — рассказывает Иньеста. – Я поднял трубку и он сказал: «Андрес, знаю, что сейчас три часа ночи, но я должен тебе в чём-то признаться. В июне я покину «Барсу», мой брат договорился с «Реалом». Там просто нереальные деньги, я не могу отказаться. Ты молод, ты поймёшь… Но не говори никому в команде или клубе об этом.Пожалуйста, не предавай меня. Я доверяю тебе больше, чем кому-либо. Спокойной ночи, Андрес».

Фото: Reuters

Роналдиньо не дал мне ничего сказать. На следующий день мы были в тренировочном лагере, и я чувствовал себя неловко. Вся команда была молчаливой и приветствовала Роналдиньо как никогда ранее. Когда наступил день матча, Роналдиньо в раздевалке «Сантьяго Бернабеу» сказал нам: «Парни, это очень важный матч. Понятно, что мы сильны, но в эти дни я осознал, что мы едины, как семья. Я звонил каждому из вас ночью и говорил, что уйду в июне, но никто не проболтался. Я понял, что мы скорее будем страдать в одиночестве, чем пойдём на предательство. Я останусь здесь ещё надолго. А теперь давайте выйдем на поле и зададим жару этому «Реалу».

9. Тусовки

Это была философия Роналдиньо – ловить кайф на поле и за его пределами. Всегда и везде. В лучшие свои годы он рвал соперников на стадионе, а потом ехал в ночной клуб, где гулял до утра. Само собой, это сказалось на физическом состоянии гения. Он постепенно начал заплывать жиром, потерял в резкости и скорости. Он вкладывал в каждое своё движение с мячом весь свой талант. Но слишком рано перестал понимать, что для игры на высочайшем уровне нужно присовокуплять к таланту большой труд.

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«Физические упражнения – это скучно, — признавался Роналдиньо. – Они мне никогда не нравились. Я должен быть с мячом, на поле. Но выносливость – это очень важно. Поэтому я приносил себя в жертву и пахал, когда было необходимо».

В итоге именно из-за спада физической формы Рони пришлось покинуть «Барселону». В планы Гвардиолы по построению «тики-таки» любивший передерживать мяч футболист не входил.

10. Прогул первого рабочего дня

После этого карьера Роналдиньо пошла на спад. Было несколько неплохих сезонов в «Милане», поездки в Бразилию и Мексику походили скорее на благотворительные туры, чем на работу профи. Рон ещё сверкал белоснежной улыбкой на десятках стадионов, порой пешком проходил защиту соперника лишь за счёт ложных движений, останавливал падающие с 30 метров мячи одним касанием, пробивал штрафные под стенкой. Но то были лишь капли из котла с волшебным эликсиром таланта Роналдиньо, который он расплёскивал в лучшие годы карьеры.

Недавно «Барселона» позвала его на пост посла клуба – бразилец должен был представлять бренд на матчах и официальных мероприятиях. Первый день на новом месте, Роналдиньо на «Камп Ноу» ждут журналисты перед игрой чемпионата… Но он не приходит. Зато через пару часов выставляет фото в соцсетях, как отдыхает на пляже в Бразилии. Ну как на него за это злиться?

Карьера Рона подошла к концу. Уже не в статусе игрока топ-уровня он как-то сказал: «Я знаю, что я некрасив, но то, что я делаю на поле, очаровывает. Каждый день я целую мяч и благодарю бога за то, что подарил мне футбол».

Мы же должны быть счастливы, что футбол подарил нам Роналдиньо.