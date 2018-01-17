Главный обмен в истории АПЛ вот-вот состоится

Покупая Мхитаряна, «Арсенал» покупает Озила

Обсуждение языка тела игроков в британской футбольной культуре на одном уровне с фанатскими чатами, мясными пирогами и жирным бульоном. Игроки с пассивным, слегка отрешённым движением подвергаются мощной критике, и Генриху Мхитаряну тоже доставалось.«Посмотрите на «язык тела» Генриха, на его движения. Ему не хватает уверенности. Игровые качества подводят его», – говорит Кевин Килбейн, бывший игрок сборной Ирландии, не связанный с Мхитаряном примерно никак. Жозе Моуринью к концу года тоже дважды публично отмечал, что Мики «исчезает с поля», и однажды, если верить инсайду ESPN, наорал на Мхитаряна за невыполненную оборонительную установку.

Никого не напоминает?

Месут Озил – главный, кто страдает от термина «язык тела» в АПЛ. Играя без мяча, Озил читает линии передач соперника, но плохо двигается при быстрых переходах соперника, банально недорабатывает, из-за чего попадает под огонь критики после каждой неудачной игры «Арсенала». Подобные тактические ситуации – когда Озил не контролирует зоны, забегания – типичны для него.

К Озилу Жозе Моуринью относился примерно так же, разве что не порол публично. «Я очень уважал его как тренера и человека, но ненавидел, когда Жозе начинал критиковать мою игру. «Ты думаешь, что так хорош, что можешь выкладываться лишь на 50 процентов? – говорил он. – Считаешь, что можешь отдать две передачи и успокоиться? Вместо того чтобы доказывать товарищам и болельщикам, чего ты действительно стоишь, ты мечтаешь о тёплом душе и хочешь побыть в одиночестве? Ты просто трус!». Здесь можно разглядеть очередной упрёк Озила в слабом движении без мяча. Два года назад Месут даже признавался, что работает над языком тела… но только ради болельщиков.

Недоработки Озила и Мхитаряна в игре без мяча откровенно вредят, и это отличает их от других плеймейкеров Премьер-лиги, выполняющих двигательную работу намного лучше – Эриксена, Давида Сильвы, Де Брёйне (привет Моуринью). Но две ремарки здесь стоит добавить.

1. Озила и Мхитаряна намного больше ценят в Германии, чем в Англии – это особенно важно понимать сейчас, когда Бундеслига находится в кризисе тактических идей, признаваемый и самими немцами, включая Йоги Лёва. Немецкий футбол стал цельной прессинг-машиной, а игроки, качественно работающие с мячом, стали в нём на вес золота – такие, как Киммих или Штиндль. В Германии журналисты откровенно скучают по таким игрокам, как Озил и Мики – сейчас интеллект котируется там выше движения. В Англии это всё ещё не так.

2. В ноябре Озила внезапно защитил Пеп Гвардиола: «Язык тела не помогает ему, но иногда он путает мнение критиков, СМИ и старых игроков. Они критикуют Озила, хотя год назад играли против него и знали, как он работает на поле». Все слова можно переносить и на Мхитаряна. Пеп понимает, что нагружать футболиста такого склада оборонительной работой неверно – один такой футболист у Гвардиолы уже поиграл. Кажется, его фамилия – Месси. Абсолютно точно Озил и Мхитарян не играли бы у Пепа на позиции Де Брёйне, зато в качестве «ложной девятки» могли бы раскрыться: в такой роли недостатки оборонительных качеств маскируются. Опять же Гвардиола концентрируется на работе топ-уровня с мячом.

С трансфером Мхитаряна «Арсенал» не изменится – по факту Арсен Венгер получает компенсацию за немотивированного игрока на позицию другого немотивированного игрока. Озил летом покинет «Арсенал», и Мики, скорее всего, займёт его место. Лучший сезон в Дортмунде он провёл справа, лучшие матчи за «Юнайтед» – тоже, но сам выделяет для себя другую зону: «Я играю в футбол, как в шахматы. Нужно много думать и предвидеть все, что случится после твоего того или иного шага. Самая опасная зона здесь – центр, как и в шахматах».

Никого не напоминает?

Алексис в «Юнайтед» – апгрейд на пару сезонов

Про язык тела Алексиса Санчеса заговорят не так быстро. В «Арсенале» его постоянное движение маскировало среднюю тактическую выучку – он часто опускался за мячом в глубину, примагничивал к себе мяч, а при потере мяча бежал высоко прессинговать на защитников. Систематический перевод Санчеса на позицию «ложной девятки» родил ещё большую зависимость от чилийца, его движения и создания свободы для него, когда мяч у «Арсенала». Когда мяч контролирует соперник, Санчес – полная противоположность Озилу: двигается много, но часто бестолково, давая сопернику отрезать себя первым пасом в свою зону.

Проблемы в обороне Моуринью обязательно получит. Вингеры в системе Жозе должны защищаться глубоко, а Антони Марсьяль доказывает, насколько важно понимать роль – ситуативно Марсьяль даже опускался на позицию левого защитника, насыщая линию обороны. Через его край соперники «Манчестер Юнайтед» ломятся чаще, чем через другие зоны (36,4% атак), но хуже конвертируют их в удары (всего 2,17 таких атак в среднем за матч, тогда как через центр – 3,2). С Алексисом на фланге стоит ждать ухудшения статистики – тактически грамотного движения от него будет меньше.

Атака «Юнайтед» от трансфера Санчеса выиграет. Во-первых, Алексису уже знакома тактическая система, используемая сейчас Моуринью. Арсен Венгер тоже использовал расстановку 4-2-3-1 с разнородными вингерами: один много смещался в центр, разыгрывать мяч и готовить обостряющие передачи из центральной зоны (иногда это был специально переставленный центральный полузащитник, как Аарон Рэмси), второй – открывался перед штрафной, на одной линии с нападающим, с расчётом на свою скорость.

Крутость Санчеса – в умении одинаково сильно исполнить обе роли. Разыгрывающего (Мата, Мхитарян) – из-за маниакальной любви постоянно чувствовать мяч, притягивании игры к себе. Рвущего пространство инсайда (Рашфорд, Марсьяль) – из-за классных открываний за спину защитникам, умения рвать зоны. SkySports уверен, что с переходом Алексиса на лавку присядет Хуан Мата, и их одновременное появление на поле действительно под вопросом: Мата, как и Санчес, любит отходить за поиском вариантов в глубину, пусть и совсем не так эгоцентричен.

Второй вариант, при котором Алексис закапывает в скамейку Рашфорда и Марсьяля, выглядит стратегически неверным, в формате all-in. В таком случае Моуринью жертвует двумя игроками с высоким потенциалом ради того, кто сильнее здесь и сейчас. На числах сомнений в том, что Алексис сильнее, нет.

Игрок xG/90 xA/90 Созданные моменты Алексис Санчес 0,49 0,32 51 Маркус Рашфорд 0,31 0,30 19 Антони Марсьяль 0,45 0,37 22

При этом переносить числа Алексиса в «Арсенале» на манчестерскую почву тоже нельзя. «Арсенал» больше контролирует мяч, а сам Санчес значительно чаще касается мяча – 91 действие с мячом в среднем за последние 20 матчей против 48 у Марсьяля. Более того, автоматика InStat вычисляет амплуа по точкам, в которых игрок касается мяча, и рисует Алексиса центральным полузащитником – его объём работы в глубине очень велик. Отсюда же и цифры созданных моментов за сезон.

Абсолютно точно в «Манчестер Юнайтед» Алексис будет реже встречаться с мячом, но оба его качества пригодятся команде. На старте сезона Генрих Мхитарян идеально объяснял, как можно совмещать обе роли вингера в системе Моуринью – в позиционных атаках разыгрывал мяч глубоко, а при ускорениях атак и в контратаках забегал к чужой штрафной. Такой микс помог Мики выдать мощный старт сезона, с 5 голевыми и 15 ключевыми передачами после четырёх матчей. Санчес может вписаться схожим образом – главное, чтобы язык тела потом не подвёл.

Кто уйдёт, а кто останется: где окажутся Промес, Санчес и Смолов в феврале «Краснодар» и «Спартак» удержат своих звёзд, «Арсенал» может лишиться лидера атак.

Главное опасение

Мхитаряну сложно даётся адаптация к новой команде. Генрих – полиглот, способный говорить с Арсеном Венгером на родном языке, а «Арсенал» стилистически похож на предыдущие команды, но дело вообще не в футбольной и тактической коммуникации. На каждом месте работы Мхитарян трепетно относился к критике и выдавал слабый по статистике первый сезон. Даже Юрген Клопп, тренер «Боруссии», повлиявший на Мхитаряна в Дортмунде, не сломал психику Мики полностью.

«Когда я только приехал в «Боруссию», Клопп сказал мне, что не нужно всё время думать о футболе. Я очень благодарен Клоппу. Он хорошо поработал над моим психологическим состоянием», – рассказывал Мхитарян. В Манчестере психология Генриха снова стала ранне-дортмундской: лучшие отрезки карьеры в «Юнайтед» Мики провёл, когда получил уверенность в себе и был избавлен от критики. Ситуацию дополняет психология болельщиков «Арсенала». От фанатов «Манчестер Юнайтед» они не отличаются примерно ничем – завышенные ожидания, гордость за прошлое и постоянные сравнения с настоящим. Критика не пропадёт, главное для Арсена Венгера – максимально оградить Мхитаряна от неё.

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Так кто же выиграет от обмена?

Единой выигрышной стратегии нет, но есть ощущение, что «Манчестер Юнайтед» выиграет от размена Мхитарян – Санчес только в одном случае: если выиграет Лигу чемпионов или АПЛ. Алексис принесёт пользу в краткосрочной перспективе, но а) наивно рассчитывать на него как на главного игрока в системе – с течением времени в «Арсенале» Алексис подмял всё под себя, перспектива для «Юнайтед» безрадостная; б) очень велика вероятность, что пик команды при Жозе Моуринью – сейчас, и стать сильнее «МЮ» Особенного уже не сможет. Ну, синдром третьего сезона, вы знаете. Команды Моуринью всегда достигали пика к концу второго сезона, так что трансфер Алексиса можно рассматривать, как возможность усилить «Юнайтед» на максимально краткосрочной пиковой дистанции.

«Арсенал» же теряет Санчеса и Озила (летом). Но уже получает на одно из двух мест полноценную копию – Мхитаряна – и облизывается на трансферном рынке в поисках новых вариантов. Вещи уже собирает бразилец Малкон из «Бордо» – одна из главных причин смотреть во Франции что-то, кроме «ПСЖ». Игрок типажа Алексиса, да. Есть крохотное подозрение, что потеряв двух лидеров, «Арсенал» несильно изменится, а в работе без мяча из-за Малкона даже прибавит.