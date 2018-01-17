Как работает персонал футбольного клуба. Всё, что об этом нужно знать

Сборы – самая нелюбимая пора для абсолютного большинства футболистов. Особенно первые, когда после отпуска тренеры по полной нагружают физикой. Однако у игроков и тренеров есть всё для того, чтобы сосредоточиться на работе и не отвлекаться на организационные моменты. Знай себе – приходи на тренировки, обедай, посещай массажистов с физиотерапевтами и готовься к возобновлению сезона. Всё для комфортной подготовки делает персонал клуба – незаметные, но вместе с тем незаменимые люди в каждой команде. Самое время поближе познакомиться с их работой.

Администратор

Задача: подготовка формы, инвентаря, хранение и слежение за экипировкой



Рассказывает администратор тульского «Арсенала» Александр Федоткин.



«Наша задача – подготовить весь инвентарь для матчей и занятий. Перед сегодняшней утренней тренировкой мы привезли на поле гимнастические коврики, фишки, манишки, бутылки с водой. Мы выезжаем на поле чуть раньше команды, всё раскладываем, проверяем давление в мячах. Специально под всё это у нас выделена комната в отеле, там хранится всё оборудование. А в России мы приезжаем на стадион за 2-3 часа до игры, чтобы всё подготовить.



В первый день сборов мы вместе с начальником команды договариваемся с администрацией отеля на ресепшне насчёт стирки формы игроков и тренеров. После тренировки игроки сдают грязную экипировку нам, а мы отдаём её в стирку сотруднику отеля. Когда всё готово – забираем, раскладываем в комнате для инвентаря. Туда к нам приходят футболисты и забирают чистую форму. На базе в Туле у нас та же технология – следим за чистотой формы, смотрим, чтобы все номера были правильно нанесены. После игры футболисты скидывают грязную форму в раздевалке, мы собираем её в сумки и везём на базу стирать.

Фото: arsenaltula.ru

Само собой, случались форс-мажоры. В Новогорске однажды не успели постирать форму. У нас была поздняя тренировка, стирка уже закрылась, а форму надо было подготовить к утру. Мы пошли в магазин, купили стиральный порошок и до пяти утра стирали и гладили всю экипировку.



Когда приезжает новый футболист, мы узнаём у него его размер, заказываем форму человеку, который отвечает за экипировку, и идём на склад. Там забираем форму, наносим номера, собираем сумку и вручаем игроку. Если футболист рвёт или теряет форму, мы пишем служебную записку на имя генерального директора и берём на складе новую часть экипировки. На сборы и выезды мы тоже берём с собой запасные комплекты всех нужных размеров.



Конечно, порой бывают странные просьбы от игроков. Например, однажды пришлось возвращаться со стадиона на базу, чтобы привезти носок одному из футболистов. Тогда мы взяли на стадион того же типа, но другой комплект носков, а один носок забыли на базе. Как оказалось, это был «игровой» носок, в котором наш футболист всегда выходил на матчи. Фартовый. Пришлось возвращаться за ним. Но у нас всегда есть ящик запасных вещей, которые мы можем предоставить игроку.

Само приятное в нашей работе – когда футболисты, тренеры и руководство клуба замечают твою работу и хвалят тебя. Мы, администраторы, живём своим делом, и работу свою очень любим».

Фото: arsenaltula.ru

Врач

Задача: установление диагноза, первая помощь на поле, рекомендации по приёму лекарств, помощь в бытовых вопросах касательно здоровья.



Рассказывает главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов.



«Самое главное для врача во время игр и тренировок – это сумка, которую он берёт с собой. В ней – всё, что нужно для перевязки, кровеостанавливающие средства и средства оказания реанимационных мероприятий. Все остальные необходимые препараты находятся в медкабинете – это уже для так называемой отсроченной помощи. В принципе, с собой всегда есть медикаменты как в автомобильной аптечке.

Турция, Дубай, Испания. Где клубы РФПЛ проведут зимние сборы А также рассказываем, с какими соперниками им предстоит встретиться в контрольных играх.

Для врача самое главное – правильно поставить диагноз. Медицина – вторая по точности наука после философии. В ней много подводных камней и можно столкнуться с трудностями, даже если диагноз поставлен верно. Если игрок получает травму, степень повреждения определяется сразу на поле. При первичном осмотре, как правило, всё становится понятно. Но учитывая статус команды, мы не всегда полагаемся только на себя и стараемся по возможности проводить инструментальные исследования. Порой даже перегибаем палку. Например, лишний раз проверяем футболиста, даже если в обычной жизни врач не назначил бы даже МРТ, посчитав, что и так пройдёт.

Фото: arsenaltula.ru

Чаще всего мы лечим футболистов на базе или в отеле. Но если повреждение более серьёзное, обращаемся в местные отделения. Касательно сборов – футболистам и тренерам перед выездом за границу клуб оформляет медицинскую страховку с повышенным коэффициентом. В случае серьёзного повреждения мы обращаемся в страховую компанию и через неё уже делаем диагностику и оказание помощи. Это дешевле для клуба, быстро, но в то же время мы не брезгуем и опытом местных коллег, с которыми есть контакты. Однако чаще всего стараемся действовать своими силами. На сборы вывозим целый терапевтический кабинет и оборудуем его в отдельном номере отеля. Там у нас работают физиотерапевт и массажист. Везём с собой даже дополнительные тренажёры для работы в зале.

Как это работает. Врачи клубов РФПЛ Продолжаем серию материалов о футбольных профессиях. На очереди – клубные врачи.

Также задача врачей – слежение за тем, чтобы футболист не принял лекарство или энергетик, содержащий в себе запрещённые препараты. Каждый спортсмен сам несёт ответственность за попадание запрещённого вещества в свой организм. Не важно, кто дал – тренер, партнёр или даже врач. Они получат своё, но главные последствия ощутит на себе сам игрок. Потому спортсмены не рискуют, так как мало знают в этой области. Все медицинские препараты наши футболисты принимают только с разрешения нашей бригады. Легионеры даже звонят из-за пределов России во время отпуска и советуются, могут ли принять то или иное лекарство, спортивное питание или биологическую добавку.

Врач, работающий в команде, футбольной, хоккейной, волейбольной, не важно – прежде всего, семейный врач. Игроки и тренеры обращаются к нам за консультацией, когда вопрос касается здоровья родственников или знакомых. Просят проконсультировать маму, привозят осмотреть детей. Наша главная функция – помощь не только членам команды, но и их окружению. Мы можем сами выписать лекарства, если ситуация не сложная. В другом случае назначаем обследования, советуем хороших врачей, к которым стоит обратиться, организовываем лечение.

Фото: arsenaltula.ru

В общем, если футболист получает травму на тренировке, наша задача такова: оказать первую помощь на поле, поставить диагноз, провести лечение, если травма не критична, а если всё серьёзно, связаться со страховой компанией и организовать госпитализацию».

Начальник команды

Задачи: организация логистики, работа с персоналом отеля



Рассказывает начальник команды тульского «Арсенала» Пётр Носов.



«Поиском отеля занимается организация, с который мы долгое время сотрудничаем. У неё в партнёрах многие клубы РФПЛ и ФНЛ. Мы обозначаем наши пожелания, и предлагают соответствующие варианты, из которых руководство клуба выбирает наиболее комфортные. Моя основная задача – организовать перелёт команды к месту проведения сбора или турнира. Трансфер до аэропорта/отеля и размещение команды.

Бронировать билеты также помогает наш партнёр. Заранее подаём заявку на дату и время, а партнёр уже всё организовывает. С отелем та же история – по согласованию с медицинским штабом шеф-повар готовит специальное меню. Отель помогает с отдельными моментами – стиркой, транспортом, баней, бассейном, предоставлением тренировочного поля и тренажёрного зала. Потому я стараюсь приезжать на сборы на день раньше команды – надо со всеми договориться, всё наладить и подготовить. Нужно рассчитать, сколько ехать от аэропорта до отеля, выделить номера под медкабинет и склад, расселить футболистов и персонал в соответствии с их пожеланиями. Заранее узнаём у игроков и тренеров, кто с кем хочет жить, чтобы всем было комфортно. По приезду в отель футболисты обеспечены номерами и ключами. В общем – главное, чтобы тренерам и игрокам было комфортно.



Если прилетает новый футболист, я должен организовать его трансфер до отеля, поселить его, контролировать его прилёт. Также я согласовываю с тренерским штабом даты контрольных матчей – отправляю их организатору сбора, мы указываем силу соперника, которая нам нужна, нам присылают варианты, и я предлагаю это тренеру. Если он даёт добро, утверждаю дату и время матча.

Зачем «Брюгге» Габулов? Интервью с тренером вратарей бельгийского клуба Чем бельгийцев привлёк Габулов, чем он запомнился по первым дням работы и чем он сам объяснил желание сменить обстановку — ответы ниже.

Я курирую все организационно-хозяйственные дела команды. Работа с персоналом гостиницы на выездах, подача транспорта, бронирование билетов – все эти дела замыкаются на мне. Нужно постоянно всё согласовывать с тренерским штабом и медицинской бригадой. Порой случаются и курьёзные случаи. Например, с экипировкой Габулова. Перед матчем с ЦСКА мы согласовали цвета игровой формы. «Армейцы» приняли решение играть в чёрной выездной форме, и другую они с собой не взяли. Дело в том, что Габулов также почти всегда играет в чёрной фартовой форме. На этот матч он тоже её выбрал. В ходе предматчевого совещания инспектор сказал, чтобы Владимир поменял форму, чтобы не сливаться с игроками ЦСКА. Говорить его было очень тяжело, он твёрдо отказывал. В итоге мы всё же решили вывесить в раздевалке зелёный свитер. Когда Владимир зашёл в раздевалку, все администраторы, и я в том числе, придумали себе дела, чтобы не попасться ему на глаза. В том матче, кстати, «Арсенал» победил».