Салах и Де Брёйне разрывают АПЛ. Как они могли быть не нужны «Челси»?

Мохамед Салах – главное открытие сезона в АПЛ. Египтянин борется в голевой гонке с Гарри Кейном (забил на гол меньше, но ему нужно меньше игрового времени на гол), интересует «Реал» и приносит «Ливерпулю» важнейшие очки. А Кевин Де Брёйне играет так, что статус лучшего ассистента АПЛ выглядит наименьшей из его заслуг. У них есть кое-что общее: оба не подошли «Челси». Как это возможно?

Де Брёйне: «Он не готов к конкуренции»

Кевина купили у «Генка» зимой 2012 года и оставили в аренде до лета. Летом он приехал в Лондон, потренировался с Хуаном Матой и Ромелу Лукаку, но не остался: конкуренция в полузащите «Челси» зашкаливала. Куплены Оскар и Эден Азар, в отличной форме Фрэнк Лэмпард и Мата, а ещё есть Марко Марин и Дэниел Старридж. Да и Рамирес не в опорной зоне играл. В общем, тренер Роберто Ди Маттео решил снова отдать 21-летнего бельгийца в аренду (кстати, Лукаку отпустили в «ВБА» с разницей в пару дней). Так Де Брёйне оказался в «Вердере».

В последний год под руководством культового для Бремена Томаса Шаафа «Вердер» провёл слабый сезон, боролся за выживание, выдал 15-матчевую серию без побед – но в этой команде Кевин был лучшим. В 33 матчах он забил 10 голов (второй бомбардир) и отдал девять голевых передач (лучший ассистент). Шааф убрал Де Брёйне с левого фланга, и он впервые стал регулярно играть в центральной зоне. «Здесь я могу произвести впечатление на «Челси». Рад, что всё так складывается», — говорил Кевин в ноябре 2012 года. В то же время Ди Маттео увольняли из «Челси», а болельщики устраивали акции протеста против его преемника – Рафаэля Бенитеса.

30 июня Де Брёйне вернулся в Лондон. Там многое поменялось. Болельщики провожали Бенитеса плакатами «Рафа, прости нас», а новым тренером стал Жозе Моуринью, клуб провёл агрессивную трансферную кампанию.

Тем летом группа атакующих полузащитников/вингеров в «Челси» выглядела так: Азар, Виллиан, Оскар, Рамирес, Мата, Шюррле, Де Брёйне (Салах придёт только зимой). В первом туре Кевин вышел в старте и на 13-й минуте отдал голевой пас на Оскара. С тех пор у него не заладилось.

Моуринью не включил его в заявку на матч Лиги чемпионов, мотивируя слабой игрой в Кубке со «Суиндоном» и недостаточной работой на тренировках. «Де Брёйне нужно привыкать к тому, что он в топ-клубе», — объяснил тренер. Чтобы Кевин привык быстрее, Жозе перевёл его в молодёжную команду.

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В то же время «Челси» был в эпицентре другого конфликта Моуринью – с Хуаном Матой. Португалец упорно не выпускал полузащитника, и могло даже показаться, что он переключил внимание журналистов на Де Брёйне просто чтобы отвлечь от Маты. По крайней мере, в ответ на очередной вопрос о бельгийце Моуринью рассмеялся: «Ну, теперь вы перестали спрашивать меня про Мату».

Кевин убеждал, что не беспокоится из-за ситуации, но мимоходом дал понять, что не понимает тренера. «Решения принимает Моуринью, и они не обсуждаются. Я буду бороться за место в составе. Хотя это нелегко, когда в команде есть Виллиан. В январе всё прояснится». От комментариев не удержался даже Эден Азар, сказав, что если Де Брёйне не станет получать больше практики, ему лучше сменить команду.

В январе действительно всё прояснилось. Слово Жозе: «Де Брёйне не сумел адаптироваться к трудной жизни, которую ведут игроки «Челси». Нужно много работать и быть готовым к конкуренции. У него фантастический потенциал, и я не хочу его терять, но у нас есть несколько предложений о трансфере». 18 января бельгиец перешёл в «Вольфсбург» за 22 млн евро. Добился покупки спортивный директор Клаус Аллофс, который раньше работал в «Вердере» и брал Кевина в аренду. Через полтора года его купит «Ман Сити» за 75 млн евро.

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Голевой пас в первом туре стал для Де Брёйне первым и последним результативным действием за «Челси». Клуб закончил сезон третьим, а Азар превратился в его главную звезду: забил 13 голов и отдал семь ассистов.

Мохамед Салах: замена для Де Брёйне

День, когда Де Брёйне был переведён в молодёжную команду «Челси», оказал влияние на жизнь Мохамеда Салаха. Но Мохамед об этом не знал и в тот день забил «Сьону» в чемпионате Швейцарии. Связь обнаружилась в январе 2014 года, когда Моуринью понадобился новый дублёр Виллиана вместо Де Брёйне.

Он был найден в Швейцарии: команды встречались в Лиге чемпионов, и «Челси» в первом же матче дома проиграл «Базелю». Один из голов забил Салах, который 88 минут возил Эшли Коула – пока не ушёл с поля. В ответном матче в конце группового этапа Моуринью поставил на левый фланг Сесара Аспиликуэту. Ничего не изменилось: Салах весь матч возил Аспиликуэту и снова забил, а «Челси» снова проиграл. В общем, Мохамед произвёл впечатление, и с правым вингером скауты определились быстро. Он даже обошёлся в ту же сумму, которую выручили за Кевина. И получил в клубе тот же 15 номер, который носил бельгиец.

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Весной Салах делал именно то, зачем был куплен: подменял Виллиана справа, убегал в контратаки и даже пару раз забил. Учитывая, что он провёл на поле в общей сложности 500 минут, три балла «гол+пас» – это не так уж мало. Но летом Моуринью пошёл в поход за титулом, и многие игроки оказались ему не нужны. С начала сезона-2014/15 Салах оказался в глубоком запасе. Когда не играл Виллиан, на его позицию выходил Рамирес: медленный, но работоспособный игрок. Так «Челси» компенсировал свободу Азара.

Салах получил шанс в Кубке, но после матча со «Шрусбери» Моуринью раскритиковал его в прессе (забавное совпадение с КДБ). И уже через пару месяцев «Челси» избавился от египтянина. Им пожертвовали ради другого быстрого игрока фланга: Хуана Куадрадо.

«Фиорентина» получила за Хуана деньги и Салаха в аренду. И не пожалела. Через неделю после перехода он принёс команде первую победу. До конца сезона он стал одним из лидеров, заслужил комплименты Винченцо Монтеллы, сожаления Леонида Федуна в том, что не удалось купить такого игрока – и примерно такие же сожаления от руководства «Ромы». Но он не убедил Моуринью. «В Италии любой быстрый футболист имеет преимущество», — прокомментировал Жозе успехи Салаха.

Летом за игрока развернулась война. «Рома», «Наполи», «Интер» и «Ювентус» пытались его купить, «Фиорентина» сохранить. Свою роль сыграл и характер Салаха, который отказался провести ещё один сезон в «Фиорентине» в уже оплаченной аренде и вернулся в расположение «Челси». Пока «Фиорентина» требовала неустойку, «Рома» подсуетилась и взяла египтянина в аренду с обязательным выкупом.

В Риме Салах безболезненно пережил смену Руди Гарсии на Лучано Спаллетти посреди сезона, набрал 20 баллов по системе «гол+пас» в чемпионате, а на следующий год улучшил этот результат до 26 в 31 матче. Слухи о «Ливерпуле» начались ещё до конца сезона, в начале мая. Летом в «Роме» поменялся тренер и спортивный директор. Мончи, который заменил в этой должности старого гуру Вальтера Сабатини, начал работу с серьёзного заявления: «Мы – не супермаркет». И продал в Англию Рюдигера и Салаха.

Салах один. Взорвёт ли египтянин АПЛ? «Ливерпуль» продолжает заманивать к себе Мохамеда Салаха, но многим рискует. Египтянин перспективен, но не гарантирует качества.

«Ливерпуль» заплатил 42 млн евро, и казалось, что это слишком много за игрока, которому предстоит просто подменять Садио Мане на правом фланге. Но в августе изменились обстоятельства. Коутиньо захотел в «Барсу», Юрген Клопп перевёл Мане на левый фланг, а Салах получил место в основе на любимом правом. Итог – египтянин стал лучшим игроком «Ливерпуля» в августе. А потом в сентябре. А потом лучшим игроком месяца в АПЛ. Можно долго спорить о том, какой летний трансфер в Европе считать лучшим, но по соотношению цена-качество для спора просто нет повода. Салах стоил, как 1/5 Неймара, 1/2 Лукаку, меньше Бернарду Силвы и Бенжамена Менди. Меньше Гильфи Сигурдссона.

В отличие от Де Брёйне, в потенциале которого Моуринью не сомневался, и как-то признал, что не хотел его отпускать, Салаха «Челси» отпустил легко. Замена – Куадрадо – уже была найдена, тренер предельно ясно высказал свои предпочтения. «Будущее Салаха в другой команде. Это может быть аренда или продажа, нас устроит всё. На его позиции есть Азар, Виллиан, Куадрадо, Мозес и Бертран Траоре».

Салах после ухода из «Челси» назвал Моуринью гением и сказал, что был бы рад когда-нибудь в будущем опять с ним работать. А при переходе в «Ливерпуль» подчеркнул, что со времён «Челси» он очень изменился. «Тогда я был ребёнком, сейчас у меня больше опыта, и мне есть, что доказывать».