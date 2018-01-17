Глушаков: ОПГ «Ромашка» непотопляема. Нас из «Спартака» не сплавят

— Как тебе сборы?

— Да как всегда – тяжело первую неделю работать, — отвечает Глушаков. В Эмиратах запрещены звонки через любые мессенджеры, и мы общаемся через аудиосообщения. Уже в который раз общаемся. Поэтому давно на ты.

Глушаков: в сборной спорили, что «Спартак» не будет в тройке. Жду денег… Капитан чемпионов – о Федуне, Каррере, «Зените», Урганте, музыке, деньгах и алкоголе.

— Давно хотел спросить: ты — топ игрок?

— Провоцируешь? Ну, пожалуйста. Я реалист. Например, вот меня в прошлом году кем только не называли: лучший футболист чемпионата России, спортсмен года по версии GQ. Но ведь объективно Глушаков даже близко не топ-футболист и никогда им не станет. Он просто российский игрок среднего уровня. Добротный работяга, который никогда не позволит себе опустить планку.

— А ты задумывался, почему не смог поднять свою ещё выше?

— Так, может, это максимальный для меня уровень? Вообще не считаю, что разбазарил то, что дала природа. Уж видел людей, которые, может, были талантливее меня, но потерялись в самом начале карьеры.

— Назови места, куда в России исчезают люди, способные стать топ-игроками?

— Не куда, а где. В детстве и юности. У нас очень богатая страна, правильно? Но вот воспитал меня тренер, показал путь в футбол, вложил душу, хоть и зарабатывал крошечные деньги. Наверное, он должен был получить компенсацию, но деньги до него не дошли, как-то рассеялись. Какая у него дальше будет мотивация?! Конечно, он найдёт другую работу, чтобы хоть как-то кормить семью.

Понятно, что большие клубы создают хорошие академии, где созданы суперусловия, но по всей стране финансирование детского футбола недостаточное. Поэтому большая часть ребят пользуется тем, что боженька дал, и не может потенциал развить. У меня вот дядя был, который играл в «Спартаке» и забрал в Москву. А если бы не он?! Это во-первых.

Во-вторых, другая часть ребят исчезает, уже показав себя. Им слишком рано платят большие деньги: начинаются эти машины налево и направо, клубы, ощущение, что ты всего добился и что тебе больше не нужно работать.

— Это ведь больше касается твоего поколения, но сейчас молодёжь другая: меньше тусуется, говорит о желании уехать в Европу.

— Конечно, меньше тусуется – сейчас камеры на каждом шагу. Чуть куда пошёл, всё сразу в Интернете. А про Европу: слушай, ну, говорят они про это желание, но разве хоть кто-то куда-то уехал?!

Мы тоже все рассказывали, что мечтаем об Англии или Испании, но остались в России, потому что так было удобнее. И я ни секунды не жалею, потому что прошёл большой путь: от переезда в Москву из маленького города до выступления за великий для страны клуб, где выиграл титулы и получаю вызов в сборную.

Нет, правда, буду счастлив, если парни завоюют Европу, окажутся там на вершине, но лишь бы их околофутбольные дела, деньги и слава с правильного пути не сбили. Ты думаешь, так легко реагировать, когда в 20 лет на тебя всё это сваливается? Надеюсь, наше поколение станет для них примером.

— Ты, кстати, смотрел недавнюю пародию «Прожекторперисхилтон» на российский футбол?

— Смотрел. Понравилась.

— Но разве это не утверждает футболистов в образе клоунов-неудачников?

— Да я к юмору всегда отношусь положительно. Или ты хочешь сказать, что Ургант или Мартиросян не переживают за сборную, не болеют за нас? Я уверен, что они фанатично любят свою страну и будут поддерживать сборную на чемпионате мира. Да, российский футбол троллят, но ведь по факту мы же действительно ничего не выигрываем.

Мы ведь тоже по-доброму над собой смеёмся. Недавно вот сидели в бане с Виталием Фридзоном и другими баскетболистами, обсуждали фильм «Движение вверх»: «Вот есть кино про хоккей «Легенда 17», про баскетбол, про олимпийские виды, а про нас нет. Разве что с каким-нибудь смешным названием. Пусть, кстати, люди сами придумают – пишут в комментариях в «Инстаграме», а я чего-нибудь подарю.

— Вот я про это и говорю. Вы будто сами верите, что являетесь худшими представителями спорта. Но в футболе тоже были большие победы: на Олимпиаде, на первом чемпионате Европы.

— Да это просто шутки, самоирония. Конечно, были в истории большие успехи. Я, честно, верю, что и на ЧМ-2018 в России на нас снизойдёт что-то особенное и удастся сделать что-то невероятное. Невероятное, потому что объективно в нашем футболе вряд ли что-то можно поменять. Нужно ждать лет 20, пока не вырастет новое поколение, способное играть на уровне ведущих сборных.

— Мартиросян и Ургант сравнили нынешнюю игру нашей сборной с порно. С этим ты тоже согласен?

— Не надо смешивать. Мы играли достойно и с ведущими сборными. Далеко не надо ходить – пропустили от Аргентины только в концовке. Если бы это было порно, нам бы по пять голов забивали. Понятно же, что это просто типично русский юмор. Ведущие этому учились, они этим занимаются и помогают людям расслабиться и посмеяться. Нет ничего глупее, чем обижаться на комиков.

***

— Тебе не казалось, что аргентицы с испанцами приехали в Россию, чтобы отбыть номер и срубить бабла?

— Было видно, что те же испанцы не умирали на поле, но это обычно дело для контрольных матчей. Аргентинцы так вообще на полную носились всю игру.

— Как ты, кстати, умудрился взять футболку у Месси?

— Шёл по подтрибунке, не думал ничем меняться, рядом Володя Габулов что-то рассказывал про футбол, типа как во втором тайме играть надо, но я смотрю – опа, Лео. Сразу включил свой оксфордский английский: «Плиз, чендж»! — говорю. Он тут же майку снял, протянул, мою тоже забрал. Ну правда: куда ж ему без Глушакова?

Ладно, это я шучу, конечно, а то люди ведь реально могут подумать, что правда о себе такого мнения. Футболка Месси постирана, лежит в гардеробе, ждёт своего часа. Может, пригодится, продам когда-нибудь на аукционе благотворительном.

— Назови трёх любых людей, чью футболку ты бы хотел получить. Диапазон – от соседа в Миллерово до Дональда Трампа.

— В политику я не хотел бы сейчас лезть и даже меняться с политиками чем-то. Я пока спортсмен. Пусть будут Зинедин Зидан, Майкл Джордан и Роджер Федерер – только можно я у последнего ракетку возьму? Это три величайших представителя своих видов спорта.

— А почему ты сказал, что не хочешь лезть в политику?

— Потому что пока ты игрок, нужно заниматься своей работой, а не рассуждать о том, о чём ты не имеешь достаточных знаний. Но это только моё мнение.

— Ты реально считаешь, что нынешний спорт вне политики?

— Ну я же вижу, как отнеслись к ребятам из зимних видов спорта. Не знаю, что там происходило, но обидно, когда людей массово и без понятных доказательств снимают с соревнований, не допускают до Олимпиады. Но могу сказать о футболе: у нас работают компетентные врачи и тренеры, которые точно ничего такого не допустят. За себя тоже не переживаю, потому что люблю натуральные продукты и ничего такого, кроме миллеровского «чудо-напитка» (самогон. — Прим. «Чемпионата») я не принимал.

— Допускаешь, что Россию лишат чемпионата мира?

— В современном мире всё возможно, поэтому есть такие мысли, но я их отгоняю. Россия — очень мощная страна, у нас сильный народ и сильный президент, мы заслужили чемпионат и получили его по праву, поэтому не позволим никому вставлять палки в колеса. А то читаешь, что пишут зарубежные СМИ про то, что мы, мол, собирались использовать допинг, и диву даёшься – а всё ли в порядке с этими людьми, есть ли у них совесть?!

— Видишь – уже началась политика.

— Вот поэтому я и стараюсь сейчас быть от неё подальше.

Денис Глушаков в составе сборной России Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

***

— Но я всё-таки продолжу по похожей теме. Недавно ты выложил ромбик в «инстаграме» с цитатой Старостина «Люби «Спартак» в себе…» – это разве не политика и не работа на публику?

— Да какая политика? Просто на сборах после тренировки лазил по Интернету, увидел старый ромбик, который мне нравится больше, чем нынешний, и как-то сразу вспомнил фразу Николая Петровича Старостина. Под настроение выложил всё в «Инстаграм», никому ничего не доказывая.

— Но ты продолжал бы любить себя в «Спартаке», если бы летом клуб не пошёл на твои условия по контракту?

— Во-первых, вы, журналисты, не знаете, на какие условия я пошёл. Во-вторых, съезди в Миллерово и спроси у соседей, чьи футболки у меня дома висели, чьи автографы я собирал, какой командой фанател? Это если мне не веришь. Просто если в «Спартаке» в какой-то момент скажут: «Ты нам здесь не нужен, твоё время ушло, мы с тобой ничего продлевать не хотим и не будем» — то ты останешься?

— Допустим, не останусь. Но буду ли я иметь моральное право переходить в «Зенит» или ЦСКА, если недаавно выкладывал ромбики, цитировал Старостина?

— Не будешь. Я понимаю эту ответственность. Ну и мне кажется, что если ты в таком порядке, чтобы играть в «Зените» или ЦСКА, то и «Спартак» не будет тобой разбрасываться.

— Как тебе нынешняя ситуация с Дзюбой в «Зените»?

— Это их клуб и их дело. Единственное, если он или Олег Шатов хотят оказаться на чемпионате мира, то им нужно искать игровую практику.

Ненавидеть Дзюбу глупо. Но так ему и надо Бумеранг из «Спартака» догнал Артёма в «Зените» — похоже, его выдавливают из клуба из-за зарплаты.

— Я немного о другом: ты как капитан можешь себе представить возвращение Дзюбы в «Спартак»?

— Если тренер и руководство захотят, а сам Артём решится, то пожалуйста. Но я что-то во всём этом сильно сомневаюсь. Ещё раз: у Дзюбы своя история. Лично я отвечаю за все свои слова и поступки. Если нужен клубу и приношу ему пользу, то буду играть до упора. Если скажут, что я лишний, то уйду, но в команду ниже рангом или лигой.

***

— Ты понимаешь, в чём секрет успеха «Локомотива»?

— Это Юрий Павлович и его легендарный петушок дают о себе знать. Думаю, это тренерская харизма, его опыт. Но подождём конца чемпионата и посчитаем очки. У «Спартака» есть шансы. Очень важен будет первый матч с «Локо», нужно брать реванш и сокращать отрыв.

— Давай вернёмся к матчу первого круга. Ты забил гол и вообще не радовался. Это ведь не имеет отношения к акции уважения к бывшему клубу?

— Когда я переходил в «Спартак», то говорил, что не буду радоваться первому голу в ворота «Локо». Но, на самом деле, прошло слишком много времени, и в этот день не было настроения веселиться. К тому моменту почти три месяца я находился под прессом и не понимал, нужен ли клубу.

— Получается, проблемы с контрактом были у тебя, а страдали партнёры?

— Что за бред? Что значит страдали? Я что, меньше тренировался?! Или меньше бегал?! От тренерского штаба претензий не было, от ребят тоже. Но вы можете заставить себя радоваться, если вам не весело? Я сильно переживал и из за контракта, и из-за результатов. Хорошо, что всё наладилось. Вы же ждали все эти фото в «Инстаграме» и так далее – ну они и вернулись.

— Что в начале сезона пошло не так?

— Думаю, мы просто не проснулись после чемпионства. Ни психологически, ни физически. Вроде в команде никто не ругался, но настрой был не такой, что год назад. Добивала и эпидемия травм, потому что мы не могли подойти в боевом состоянии к важным матчам. Но, будем считать, пережили вместе тяжёлый период.

— Недавно ты сделал фото с доктором Лю. Ты понял, почему несколько людей ушли из клуба летом?

— Если честно – нет. С ними ушла атмосфера. Вот тот же Лю с его иголками, банками – он же почти легенда клуба, свой, спартаковский. Сейчас бы он нам очень пригодился на сборах: мы устаём и вспоминаем, как его не хватает. Но это просто мнение игрока — я не решаю эти вопросы. Моё дело играть.

— Все уволенные из «Спартака» в интервью говорили о важности для команды Пилипчука. Недавно технический директор РФС Лексаков намекнул, что именно Пилипчук принимает решения в «Спартаке», которые приписываются Каррере. Например, он упомянул про перестановки в матче с ЦСКА.

— Я играл в тот момент и не знаю, кто автор идеи. Кто бы ни был – для меня это именно тренерский штаб целиком. Конечно, Михалыч далеко не последний человек в команде. У них хороший тандем с Массимо, они дополняют, продолжают прислушиваться друг к другу. Говорю: не надо искать подводных камней, в «Спартаке» не было конфликтов. Просто был временный спад.

«Каррера просто дал другу заработать». Что не так с нашим футболом О поездке Мичкова в «Реал», трансфере Игнашевича в 2000-х и уникальности Пилипчука. Зажигательное интервью с техническим директором РФС.

— Помнишь, кстати, что после поражения «Спартака» на «Крестовском» пресса досрочно сделала «Зенит» чемпионом. Тебе приятно, когда ты сейчас читаешь новости из Питера о ссылке в дубль игроков, о возможном уходе Манчини?

— Это их дело, но в какой-то степени – да, приятно. Я ведь тогда в раздевалке на «Крестовском» сказал команде: «Уж «Зенит»-то мы догоним в любом случае. Получается, накаркал им проблемы – вот они. Хотя чего там каркать – это обычные проблемы, когда команда перестраивается, приходит много иностранцев.

— Кстати, что ты имел в виду, когда говорил, что в «Зените» в каждом матче нужно удалять по несколько человек?

— Не буду называть фамилии, но провокаторов-то вы все видели (возможно, Глушаков намекает на падение Паредеса, требовавшего красную карточку для Самедова. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— После победы в Москве ты затроллил Манчини: поздравил его с днём рождения и предложил возвращаться ещё.

— Да вы всё неправильно поняли. Это был ответ Радимову, который после матча на «Крестовском» выложил в «Инстаграме» фотку и ту же фразу: «Возвращайтесь ещё». Сейчас он мне, кстати, пари предложил на тему, кто будет выше в таблице – «Спартак» или «Зенит». Цена вопроса – накрыть большой стол после окончания сезона. Но я как-то сомневаюсь, спорить ли с людьми, которые играли в Петербурге. Ненадёжные они.

— А чего такое?

— Ну вот на Евро-2016 игрок, когда-то выступавший за «Зенит», сказал, что «Спартака» не будет в тройке и поставил очень серьёзную сумму на это. Я согласился, Смолов тут же разбил в присутствии семи человек, мы через год взяли золото. Сейчас, по-моему, январь 2018-го, но денег до сих пор нет. Жду.

— Ну, с Радимовым можно. Стол – это всё-таки не 2 миллиона.

— Смотря какой стол. Если честно, с Владом мы хорошо дружим и подкалываем друг друга и клубы. Люди иногда обижаются, конечно, но, знаешь, если бы не шутки и подколы, то наш футбол давно бы умер от скуки…

***

— Ждёшь новичков в «Спартак»?

— Да хорошо хоть бразильцы приехали.

— Тебя не взбесило, что вы уже три дня работали на сборах, а Адриано выкладывал фотки с пивом из Бразилии?

— А я фотки не видел. А то, что они позже приехали – ну, это решение тренера. Наверное, на то были основания. Я работаю себе и не переживаю. Парни тоже стараются.

— О чём ты подумал, когда услышал слова Канчельскиса, что Промес работает в «Спартаке» вполноги и никогда не заиграет в Англии?

— Да Антоха трудяга и работяга. Если бы он вкалывал, то не играл бы на стабильно высоком уровне. А что касается Англии – мне сложно сказать, заиграет или нет, я же не Ванга. Пока он игрок «Спартака», чему я очень рад.

— Но ты прочувствовал, что атака «Ливерпуля» — космос?

— Космос, конечно. Но нам гол в начале матча немного сломал игру. Да, Коутиньо и Салах близки к топ-футболистам, но всё могло закончиться иначе. Ты же видел, как они же на контратаках разрывали «Ман Сити».

— В конце сезона было голосование за лучшего футболиста. Черчесов назвал тебя, Каррера – Джикию. При этом Массимо не включил в пятёрку Промеса. Как бы выглядел твой список?

— Мне приятно, что Черчесов назвал меня. Но я так думаю: назвать можно кого угодно, но надо все серьёзно изучать – стабильность, участие в голевых атаках, полезные действия. В общем, этот вопрос слишком сложен для анализа. Я тебе точно скажу, что лучшая команда – это «Спартак». Потому что какими бы фамилии ни были, по отдельности мы – ничто. Без дружного коллектива ты ничего и никогда не выиграешь.

Денис Глушаков и Станислав Черчесов Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Ты так анализировать начал, потому что зимой в школу тренеров пошёл?

— Нет, мне ещё рано анализировать. Если честно, мы с Шишкиным и Комбаровыми находимся уже в таком возрасте, когда нужно узнавать нюансы: что происходит на поле, как всё организовано, как лучше восстанавливаться. В общем, приходишь к тому, что полезны любые знания.

— Да какое восстановление, если у тебя весь новый год – это турниры на паркете да деревня с самогоном.

— Неправда. В этом году тренироваться начал ещё в декабре. На Кубке Глушакова в Миллерово просто присутствовал, почти не играл, чтобы не получить травму. Самогона тоже особо не было. В Рождество вон даже по традиции переодеваться и колядовать не стали. Погода была плохая, без снега, но и работали, готовились.

— Чувствуешь, что время приходит и молодёжь может вытеснить из состава? Например, член ОПГ «Ромашка» Артём Ребров в конце сезона проигрывал конкуренцию Александру Селихову.

— Это вратарская тема, нам до неё далеко. Но у нас ещё полно сил и энергии. Мы ещё повоюем с молодыми. Нас так просто из «Спартка» не сплавить, ОПГ «Ромашка» непотопляема.