ФНЛ вместо чемпионата мира? Почему Шатову нужно уйти в аренду

Ситуация с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым необычна для нашей страны. Футболист, который ещё вчера выигрывал чемпионат России и был лидером команды, теперь вынужден тренироваться с «Зенитом-2».

Ссылки в дубль – стандартная история для российского футбола и подобных примеров каждый болельщик помнит немало. Но случай с Шатовым уникален, и сейчас объясним почему.

В этом году Россия принимает домашний чемпионат мира и к национальной сборной прикованы взгляды даже тех, у кого обычно футбол не вызывает большого интереса. Времени до мундиаля осталось немного, состав более-менее сформирован и сейчас любой игрок из обоймы — бесценен.

Вопрос дня. Куда податься Дзюбе и Шатову? В каком клубе надо оказаться Дзюбе и Шатову, чтобы попасть на чемпионат мира?

Почти все наставники сборной России жаловались, что в нашей стране не так много игроков высокого класса. Нынешний тренер национальной команды Станислав Черчесов придерживается того же мнения. Станислав Саламович неоднократно говорил, что Шатов является кандидатом в сборную, и невызов его на последние товарищеские матчи — это лишь следствие травм и недостаточной игровой практики.



Олег Шатов после новогодних праздников ждал возобновления тренировок с «Зенитом». Но в мессенджер ему пришло сообщение, что на сборы он не полетит. Это решение Роберто Манчини. Вместе с Дзюбой, Анюковым и Новосельцевым футболист остался в Санкт-Петербурге. Всем четверым игрокам предложено найти себе другие клубы.

Минус Дзюба и Шатов, плюс Заболотный. Первая тренировка «Зенита» в 2018-м «Зенит» уже в Дубае. Без Дзюбы и Шатова – зато с Заболотным и внушительной «молодой гвардией».

Казалось бы, кандидату в национальную команду найти себе новую команду не проблема, сильные качества Шатова в России все знают. Но конкретных предложений у игрока пока не было, несмотря на интерес тренеров ЦСКА, «Локомотива» и «Ростова». Всех, судя по всему, отпугивает высокая зарплата игрока.

Ближе всех к аренде Шатова подошёл «Краснодар» и направил в офис «Зенита» официальный запрос. «Быкам» предложили заплатить 2 миллиона евро за аренду игрока на пять месяцев и после обязательно выкупить его за 6 миллионов. Добавьте к этому не самую маленькую зарплату, и цифра получится достаточно весомой. Для сравнения — когда «Спартак» брал в аренду Марека Сухи, то за год заплатил 1,5 миллиона евро.



Краснодарский клуб сделал уже несколько встречных предложений «Зениту», но все они были пока отвергнуты.



В случае, если клубы так и не смогут договориться, Шатов остаток сезона проведёт в «Зените-2». При этом клуб будет платить ему зарплату из своего кармана. Каждый месяц проведённый игроком во второй команде, будет стоить «Зениту» 20 миллионов рублей.



Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха предельно чётко объяснил ситуацию: «Шатова посадили в золотую клетку».

Футбольные эксперты в один голос твердят о том, что Олегу нужно уходить в аренду, иначе дорога на чемпионат мира будет для игрока закрыта. Вторит ему известный болельщик «Зенита» телеведущий Михаил Шац: «Если «Зениту» не нужны игроки уровня Шатова – надо отдать их в аренду».



Сейчас абсолютно все участники процесса находятся в минусе. Клубу придётся платить Олегу зарплату. При этом свою рыночную стоимость Шатов будет терять за каждый день, проведённый во второй команде. Сам футболист не получит игровой практики, которая так нужна ему перед чемпионатом мира. Ну а наша сборная лишится футболиста, который может её усилить и сыграть на нескольких позициях. Уникальный случай. Игрок хочет уйти, клуб хочет отпустить, сборной нужен футболист, а как итог – «Зенит-2».



Отпустить игрока в аренду в один из клубов РФПЛ — логичный шаг в сложившейся ситуации. И в тоже время понятно, что в нынешних условиях 2 миллиона евро за аренду Шатова никто не заплатит.

Но почему бы сторонам не договориться, чтобы все в итоге остались в выигрыше?