«NO WAR! DO VAR». На родине футбола сдались новым технологиям

«Это исторический момент для британского футбола», — пишут мировые СМИ. Если вы до сих пор не прочитали ничего подобного, пора просыпаться.

В консервативной Англии впервые засчитали гол с помощью системы VAR в официальном турнире. И пусть пока это всего лишь Кубок Англии, родоначальники футбола расписались в том, что без реформ обойтись уже не получится.

Что такое VAR?

Аббревиатура «VAR» расшифровывается как Video assistant referee. В рамках этой системы помощники арбитра, сидящие перед экранами мониторов, помогают главному судье принимать правильные решения в спорных ситуациях. Система видеокамер позволяет им следить за всем происходящим на поле, почти исключая вариант появления «мёртвых зон». Да-да, прямо как в антиутопии Оруэлла.

Изначально предполагалось, что VAR может использоваться для принятия четырёх видов решения: пенальти, красные карточки, голы (и нарушения правил перед ними), а также карточки, направленные не по адресу. Арбитр может просить о помощи сам, но и команда помощников имеет право обратить внимание главного рефери на спорный эпизод.

Фото: Reuters

Почему VAR это круто?

Ну, во-первых, это возможность разгрузить судей. И речь здесь не только о том, что футбол стал куда более динамичным. Решение нацелено и на психологическую разгрузку рефери. Сейчас цена ошибки для них очень высока, и любой прокол вызывает чудовищный шквал негатива в соцсетях и медиа.

Во-вторых, выдохнут сами болельщики. Если повторы введут повсеместно, пропадут сомнения в беспристрастности судьи, а аргумент «я не видел момента» больше аргументом не будет вовсе. Все же помнят, как быстро футбольные противостояния перерастают в банальные споры о том, кого больше обидели судьи? Если зритель успокоится и поймёт, что решения принимаются на основе объективных правил, в которых нет места человеческому фактору, футбола в футболе (простите за каламбур) станет куда больше. Да, на первых порах ошибок избежать не получится, но конечный результат должен быть именно таким.

В Примере со следующего сезона официально будет внедрена система VAR

Почему VAR навредит футболу?

Представьте на минутку. Вы сидите на трибунах. Финал с участием вашей команды. До конца — каких-то несколько минут. Ваши парни бегут в атаку. Подход к воротам… ГОООООООЛ! Что? Гола нет? Или всё же есть? Точно нет. Счёт на табло изменился. Или не изменился? Почему все бегут к судье? ЧТО ПРОИСХОДИТ?!

Вот в этом и заключается главная претензия к VAR. Многие из нас привыкли к тому, что футбол – это как первосортная голливудская картина – только без сценария. С этой вот магией прямого эфира и непрекращающейся динамикой. Здесь важен каждый момент, и если судья показывает на центр поля – это значит только одно: можно начинать громко кричать.

Будет ли так с VAR – большой вопрос. Главные критики этой системы уверены, что она уничтожит футбол в том виде, в котором он есть у нас сейчас. К тому же, как показывает практика, использование системы не гарантирует отсутствие ошибок, и даже после просмотра повтора судьи порой принимают неверные решения. Хоть и в куда меньшем объёме.

Многие из нас привыкли к тому, что футбол – это как первосортная голливудская картина – только без сценария. С этой вот магией прямого эфира и непрекращающейся динамикой.

Где уже ввели эту систему?

Если говорить о топ-чемпионатах, первыми в этом вопросе стали итальянцы и немцы. Среди прочих стран – Португалия, Бельгия и даже Южная Корея.

Италия, спустя чуть более 10 лет после громкого скандала с коррупцией, с ходу решила использовать повторы в футбольном первенстве. Говорить однозначно о степени успешности эксперимента пока не приходится. Местное издание La gazzetta dello sport регулярно пишет о случаях ошибочного принятия решений после просмотра эпизода арбитром. Роберто Розетти считает, что Италия пока отстаёт от других стран по работе с повторами, но отмечает, что спорить с судьями в серии А стали куда меньше. Именно бывший глава судейского корпуса России сейчас отвечает за внедрение VAR в Италии.

В Германии введение системы повторов и вовсе сопровождалось скандалом. Спустя несколько туров после начала чемпионата прошла информация о том, что судьи получили рекомендации использовать систему VAR в любой спорной ситуации. Самое странное, что представители клубов узнали об этом лишь некоторое время спустя. Ещё больше ситуация накалилась, когда бывшего арбитра Хельмута Круга, курировавшего направление VAR в немецком футболе, обвинили в давлении на судейскую группу в матче «Шальке» с «Вольфсбургом». История закончилась кадровыми перестановками, а Круга отправили в отставку.

Очевидно, что в Европе введение системы VAR пока не решило проблем с судейством. Но федерации, которые взяли курс на её внедрение, едины в том, что это верный путь развития футбола. Пока же они терпеливо сглаживают острые углы методом проб и ошибок.

Система VAR в РФПЛ будет запущена не ранее сезона-2018/19

Ждать ли VAR в России?

Появление системы в России выглядит логичным, учитывая тот факт, что в нашей стране проводился первый эксперимент с её работой на крупном турнире – Кубке конфедераций. Тогда было задействовано 4 российских стадиона, и все они готовы к введению повторов. Это стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

О готовности ввести систему говорят ещё в одном городе России – Краснодаре. Боссы одноимённого клуба уже установили необходимое оборудование, а 3 декабря на матче РФПЛ «Краснодар» — «Ахмат» это оборудование впервые испытали.

IFAB 22 января обсудит использование VAR на ЧМ-2018 в России

Виталий Мутко, ещё в бытность президентом РФС, говорил о том, что систему поддерживает не один российский клуб, но до тех пор, пока решение не будет принято в отношении всей лиги, использовать в России её невозможно. К тому же технология обойдётся в немалую сумму, Виталий Леонтьевич говорил о 10 миллионах долларов в год. Кто именно будет её оплачивать – большой вопрос. С другой стороны, вряд ли у кого-то есть сомнения, что как только решение будет принято – деньги на это найдутся. Поэтому, господа чиновники, мяч на вашей стороне.