«Рубин» оказывает Дзюбе знаки внимания. К чему это?

«Рубин» нашёл Дзюбу в «Инстаграме», Уолкотт перешёл в «Эвертон», «Зенит» — лучший из российских клубов — в обзоре главных событий дня.

«Арсенал» объявил о переходе Уолкотта в «Эвертон»

«Арсенал» объявил о переходе нападающего Тео Уолкотта в «Эвертон». Сумма трансфера не разглашается. Контракт рассчитан на 3,5 года, информирует пресс-служба «ирисок».

Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит «Арсеналу» за Уолкотта € 22,4 млн. При этом зарплата футболиста останется такой же, как и в лондонском клубе. В «Арсенале» оклад форварда составляет £ 110 тыс. (около € 124 тыс.) в неделю.

Эллардайс: если Уолкотта не будет устраивать позиция в «Эвертоне», мы её изменим

В нынешнем сезоне Тео Уолкотт принял участие всего в 6 матчах АПЛ, проведя на поле 63 минуты.



Уолкотт перешел в «Арсенал» в 2006 году и провел за клуб 397 матчей, забив 108 голов.

Фото: evertonfc.com

«Зенит» — лучший среди клубов из России в рейтинге IFFHS по итогам 2017 года

«Зенит» оказался на самой высокой строчке рейтинга международной Федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) среди российских клубов по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт организации.

Команда из Санкт-Петербурга заняла 43-ю позицию. Вторым среди российских команд оказался столичный ЦСКА (51-е место). «Локомотив» завершил год на 88-й строчке списка, «Спартак» — 133-й, «Краснодар» — 168-й, «Ростов» — 243-й.

Первое место осталось за мадридским «Реалом». Вторым оказался бразильский «Гремио», третьим – «Манчестер Юнайтед». Следом в топ-10 расположились «Барселона», «ПСЖ», «Фламенго», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ред Булл Зальцбург» соответственно.

При составлении рейтинга IFFHS учитываются результаты континентальных и межконтинентальных соревнований, матчи национальных чемпионатов и национальных кубков начиная с 1/16 финала. Все страны разделены на четыре категории по «силе» национальной лиги: клубы самых сильных лиг получают 4 очка за каждый выигранный матч, 2 очка за ничью и 0 очков за проигрыш; клубы второй категории получают 3 очка за победу, полтора за ничью и 0 за поражение. Лига чемпионов и Кубок Либертадорес приносят больше очков, чем Лига Европы и Южноамериканский кубок. Для клубов Океании, Азии, Северной Америки и Африки количество очков значительно ниже, чем у Европы и Южной Америки. Межконтинентальные соревнования оцениваются в зависимости от важности турнира, а матчи, не организованные континентальной федерацией и не признанные ФИФА, не учитываются.

Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года по версии IFFHS

«Рубин» подписался на страницу Дзюбы в социальной сети

Официальный аккаунт «Рубина» в социальной сети «Инстаграм» подписался на страницу нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее стало известно, что форвард не был включён в список тех футболистов, которые отправились на первый зимний сбор в ОАЭ.

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил отсутствие Дзюбы на сборе тем, что у футболиста были выявлены проблемы со здоровьем.



Дзюба выступает за петербургскую команду с 2015 года. В текущем сезоне нападающий провёл 24 матча, в которых забил два мяча.

Ненавидеть Дзюбу глупо. Но так ему и надо Бумеранг из «Спартака» догнал Артёма в «Зените» — похоже, его выдавливают из клуба из-за зарплаты.

Лоран Блан побывал в гостях у «Чемпионата»

17 января в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший тренер «ПСЖ» Лоран Блан.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии из редакции, подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.

Агент: Фернандеш точно останется в «Локомотиве» до конца сезона

Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, сообщил, что португалец не покинет команду в январе.

«У Фернандеша контракт до следующего года, он будет его выполнять. Пока им никто серьёзно не интересуется, и игрок точно останется в «Локомотиве» до конца сезона. Он очень хочет выиграть с командой чемпионство – это его цель. Останется ли Фернандеш в клубе после истечения контракта? Если у «Локомотива» будет желание продлить контракт, Мануэл останется. Сам он очень хочет остаться в клубе», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Анжи» объявил о подписании контракта с ганским форвардом

«Анжи» договорился с американским клубом «Майами» о переходе нападающего Квадво Поку. Контракт подписан до 31 мая 2020 года, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

25-летний ганский футболист всю профессиональную карьеру с 2014 по 2017 год провёл в клубах из США, выступая за «Джорджию Революшн», «Атланту», «Нью-Йорк Сити» и «Уилмингтон Хаммерхэдс». В «Майами», который выступает во второй по значимости футбольной лиги в США, Поку перешёл в 2014 году. За этот клуб он провёл 55 матчей во всех турнирах и забил 16 голов. В активе форварда три матча за сборную Ганы, в составе которой он дебютировал в 2015 году.