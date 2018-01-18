«Я стал другим человеком». Как оттолкнуться от дна и подняться до сборной

Год назад он лез на вершину ФНЛ с «Тосно» и был знаком узкому кружку профильных специалистов – теперь готовится к борьбе за главный трофей чемпионата в одном из популярнейших клубов страны. Нет, он не баловень судьбы, получивший от жизни всё и сразу. Наоборот. К своему нынешнему положению – «сборника», новичка «Зенита» и потенциального участника ЧМ-2018 – Заболотный шёл долго и мучительно. Теперь Антон полным ходом навёрстывает упущенное и не стесняется признавать совершённые ошибки, о которых другие обычно стыдливо умалчивают.

10 открытий первой половины сезона в РФПЛ Мы расставили их в алфавитном порядке, а выбрать самого-самого предлагаем вам.

Интернат

— Мне было пять или шесть лет, когда отец, военный, отдал в Липецке на акробатику, — начинает своё повествование Антон. — Два года отзанимался, пока футболом не загорелся. Глядя, как брат тренируется в «Металлурге», и сам начал во дворе двигаться, записался в секцию. Успехи были, но не скажу – огромные. После первого просмотра в школе ЦСКА сказали: «Рослый, атлетичный парень, но нам нужны более техничные». Продлили «испытательный срок» на месяц. На первых порах было реально страшно – за будущее, своё, семьи. Жилья-то у нас в Москве не было – мыкались с мамой по чужим углам, у друзей, знакомых. Ничего – втянулся, освоился, зацепился.

Отчётливо помню битвы с «Локомотивом» Полоза и Кокорина. Такое не забудешь – они же нас постоянно обыгрывали! Самый неудобный соперник был. Интернат «Локо» чуть ли не лучшим в России считался: отличные условия, масса талантов, престиж. Туда многие стремились. Саня с Димой уже тогда на общем фоне выделялись. Но пару раз мы их всё-таки «хлопнули».



В интернате много интересного происходило. Старшие со второго этажа сигали, чтобы в ночной клуб сбежать. Дрались по малолетству, между годами – кулаками доказывали, кто круче. Бывало, плечами друг друга задели – и понеслось: «Ты чё?» — «А ты чё?». Тренеры даже не в курсе разборок были.



Интернатовская жизнь сложная – многих сломала. Но кто выдержал эту битву до конца, вышел оттуда закалённым.

Антон Заболотный в сборной России Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

ЦСКА

— К основе ещё Рамос начал подтягивать, Слуцкий – продолжил. Тренировался с первой командой, был на хорошем счету. Наверное, мог рассчитывать и на какие-то игровые минуты, но не вправе осуждать тренера. Винить надо прежде всего себя – за то, что в полной мере не использовал шанс.

Ветераны, Рахимич с Шемберасом, здорово молодым помогали – показывали, подсказывали. Недавно виделся с Элвиром – вообще не меняется, классный мужик! Кажется, и сейчас спокойно выйдет и сыграет в центре. Вагнер был выше всяких похвал, но Карвальо – шедевр, а не игрок. Как-то спустили Даниэла в дубль – лишний вес, конфликт с тренером – так я четыре забил с его передач! Нереально разбирался, высочайшего класса мастер.

Ближе всех с Щенниковым дружил – с 11 лет в одной команде были. Давно ждал от Жоры голов и как за себя радовался, когда он наконец-то начал забивать. Поздравлял. Приятно видеть, как человек раскрылся, прибавил.

А прозвищем – Балотелли – я Паше Мамаеву обязан. Тот ещё шутник. Мало того что у нас похожие причёски были, так ещё и фамилии созвучные: Заболотный – Балотелли. Леонид Викторович поддержал, ребята подхватили: Бало, Бало. Пацаны до сих пор так называют.

Маркова – «Зениту», Заболотного – ЦСКА? Кого стоит вернуть топ-клубам РФПЛ «Зениту», ЦСКА, «Краснодару» есть смысл вспомнить о «бывших».

По наклонной

— Когда тебе 22-23 года, ты футболист да при деньгах, разные дурные мысли начинают в голову лезть. Хочется «красивой» жизни, как у олигархов – в ночной клуб сходить, с девочками пообщаться. Позволяешь себе выпивать, гулять допоздна в пятницу (притом что в воскресенье игра), не выкладываться на тренировках – и в какой-то момент перестаёшь соображать, что катишься вниз сам и подводишь близких, друзей. Это продолжалось, пока однажды не поймал себя на мысли: «Дальше только КФК».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Переоценка ценностей

— Мне помогла жена. Сели, поговорили и пришли к выводу: так продолжаться не может. Ждём пополнения, а денег уже не хватает. Ну и рождение Марка стало мощным стимулом. Оно на сто процентов перевернуло мою жизнь. Я многое переосмыслил, на многие вещи посмотрел иначе. Повзрослел, посерьёзнел.

Зафиксировать настрой, которым зарядила супруга и укрепила успешная игра во втором дивизионе, помогла автобиография Златана. Мой любимый футболист. Самым сложным было найти своё общество, правильное окружение. Не каждому это удаётся, но я – нашёл. И постепенно начал движение в обратном направлении – вверх. В карьере, в жизни. ФНЛ, РФПЛ – и вот я здесь, с вами беседую. Это был трудный, но по-своему полезный период жизни. Я осознал ошибки молодости и больше их не совершу.

«Тосно»

— После выхода в ФНЛ у меня возникли проблемы с тренером «Факела», и пришлось идти в аренду. Оказалось – к лучшему. В «Тосно» всё и сразу пошло по-другому: великолепный коллектив, доверие Дмитрия Парфёнова. Отдельная благодарность Владимиру Бесчастных – за индивидуальную работу с нами, нападающими. Мы без конца пересматривали игры, он подсказывал, где правильно поступили, где нет. Делился игроцкими секретами – в общем, здорово помог мне и Маркову. Мы с Женей хорошо дополняли друг друга: я боролся головой, он хорошо принимал мяч и прикрывал корпусом. Оба реализовывали моменты. Мы и в ФНЛ в таком же ключе действовали, и вместе же прогрессировали – вдвоём и всей командой. В этом большая заслуга Парфёнова. Владимирыч много внимания уделял тактике, скрупулёзно разбирал каждого соперника. Думаю, он и теперь найдёт выход из ситуации. Незаменимых не бывает.

Почин в РФПЛ

— Настрой был на каждую игру, но на ЦСКА – особенный. Хотелось доказать руководству клуба, академии, что стал другим человеком. После гола бешеные эмоции переполняли. А потом –звонки, поздравления. Нет, вернуться не предлагали – таких разговоров даже на уровне СМИ не слышал.

Камбэк против «Спартака»

— Перед матчем Бесчастных сказал: «Ребята, вы запомните эту игру на всю жизнь. А если ещё и выиграете – войдёте в историю». До 80-й минуты я, честно, даже не подозревал, что «Тосно» способен на чудо. Но мы играли на пределе возможностей – и это чудо заслужили. Это пока самый запоминающийся момент в карьере.



Реплика Федуна? Возможно, кто-то и счёл его слова оскорбительными – я посмеялся и только. Я ему ещё и обязан – за то, что прилично меня распиарил. Отдельное спасибо – за хорошую мотивацию. Жаль, во второй части чемпионата не встретимся со «Спартаком» (улыбается).

Заболотный: полностью справлюсь с задачей забивать много голов за «Зенит» Новичок «Зенита» Антон Заболотный – о предложениях от российских клубов, конкуренции с Артёмом Дзюбой и словах Роберто Манчини.

«Зенит»

— Об интересе «Зенита» сообщил агент – как ни смешно прозвучит, после 0:5 на «Крестовском». От предложения лучшего клуба России, борьбы за чемпионство мало кто откажется. Я своё решение принял сразу – оставалось клубам договориться.



Первые ощущения – как в сборной. Класс игроков, отдача – всё на высочайшем уровне. Выкладываться надо на 120 процентов. Но я думаю, адаптация пройдёт быстро, и всё будет отлично.

Посмотреть это видео можно по данной ссылке.

Тату

— У меня все тату – со смыслом. Аргентинцы оценили – мы в одной «мафии» теперь. Пятёрочку мне отбили. «Красавчик», — говорят. Думал, звёздные, но ничего подобного – классные ребята.