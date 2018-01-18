У «Спартака» внезапно появилась неплохая трансферная стратегия

Перед тем как я неожиданно даже для самого себя начну немного хвалить «Спартак», договоримся о двух вещах. Во-первых, я буду сравнивать то, что происходит сейчас, с бессистемностью многих последних трансферных лет в клубе, когда могли приходить сильные игроки, но не было понятно, куда их девать и зачем (так, например, в клубе едва не утопили таланты Зе Луиша). В этом плане близкое и затем случившееся чемпионство, похоже, немного облагородило «Спартак». Вполне допускаю, что бессистемность строилась в том числе и на желании купить уже хоть кого-нибудь и немного успокоить болельщиков, которые ждут легендарную «икру». Теперь, после титула, болельщики довольны, и работу можно вести спокойнее.

Во-вторых, я буду говорить не о конкретных именах, а именно о стратегии. Поясню, что имею в виду. Ни один из всплывающих сегодня вариантов усиления в центр обороны — Вериссимо, Нуху, Максимович — мне не кажется классным, но это вопрос выбора. А вопрос стратегии заключается в том, что «Спартак» совершенно очевидно ищет центрального защитника.

Это и стало поводом для данного текста. Руководство «Спартака» по-прежнему не всегда попадает в цель и полагается при выборе на сомнительные критерии (случай Марко Петковича как пример), но стратегия хотя бы просто ощущается. Смотрите: второй год подряд команда ищет центрального защитника зимой, не летом. Вряд ли это совпадение, и у такого подхода есть как минимум два плюса. Первый: зимой больше перегреты цены на атакующих игроков, потому что европейские клубы активно работают на рынке в основном под экстренные задачи, а это обычно дело нападающих. Именно этот фактор и повышает цену на того же Зе Луиша до 20 млн с его вполне заслуженной десятки.

Второй: многие тренеры уверены, что отстроить оборону команде сложнее, чем нападение, которое часто зависит от индивидуальных навыков, а потому вживлять защитников в состав сложнее. У «зимнего» защитника получается комфортный период адаптации, особенно в России, где зима длится очень долго. От него не требуют стать незаменимым прямо тут и прямо сейчас — к лету он уже полностью готов к постоянному выходу в основе. «Спартак» прошёл этот путь с Джикией — и прошёл успешно.

Это не единственный маркер неплохой стратегии. Вот ещё: почти все тренеры и спортивные департаменты декларируют стремление усилить каждую из линий, но а) далеко не каждый делает это; б) интересно то, как «Спартак» заполняет эти вакансии. Например, нужно усилить центр поля, потому что надолго выбыл из строя Роман Зобнин, но при этом понятно, что Зобнин останется ключевым игроком, когда поправится. Ответ? Берёшь игрока в аренду: заиграет на топ-уровне — будет ещё один конкурент на позиции, не заиграет — это всего лишь аренда. Вроде бы не самая сложная логика, но раньше «Спартак» бросало от покупки легионера до ставки на дублёра на одной и той же позиции.

Или приобретение Роши. Во-первых, если это и станет ошибкой, то не такой большой, как могло бы стать приобретение ещё более дорогого Луана — таково мнение коллеги Титова, который Луана отсматривал. Но это вопрос выбора, а я говорю о стратегии. Роша — футболист довольно чёткого функционала — он хорош в контратаках.

Игра в угадайку. Есть ли системность в новом трансфере «Спартака»? Думаю, даже болельщики «Спартака» смогут правильно ответить на этот вопрос.

Ещё летом, когда бразилец только появился в команде, а сезон едва начался, я написал, что логичным этот трансфер будет только в том случае, если сам «Спартак» станет больше играть в контратаки. Что произошло со «Спартаком»? Он трансформировался в одну из двух самых резких команд лиги и одержал свою самую крутую победу в Лиге чемпионов, отстаивая все 90 минут острый контратакующий стиль. Да, Роша пока не интегрирован в состав, но его тоже не брали под моментальную основу — это раз, а по стилю он команде подходит — это два.

Теперь вы почти наверняка уверены в том, что я жадно пересчитываю красно-белые деньги, полученные за прославление чемпионской трансферной работы, поэтому я скажу ещё раз: выбор, который делает «Спартак», мне чаще не нравится. Согласен с выбором за последние несколько кампаний я был всего пару раз — Фернандо, Луис Адриано и Самедов (хотя и Самедова болельщики встречали скептически, было понятно, что команда получает основательный опыт и универсальность). А, ну и постфактум Зобнин, конечно. Постфактум, потому что покажите человека, кто в момент трансфера был уверен, что в «Спартаке» он станет гореть так ярко.



Но теперь по крайней мере не похоже, что в офисе «Спартака» посадили младенца, открыли ему на ноутбуке главную страницу InStatScout и покупали первого попавшегося игрока, чью фамилию сможет выбить ребёнок беспорядочным шлёпаньем по клавиатуре. До создания неплохой стратегии можно дойти самому (и это, похоже, произошло), но неплохой выбор приходит только пробами и ошибками в рамках этой стратегии.