10 самых дорогих защитников мира на сегодня

Нападающие видят в кошмарах именно этих парней. А иногда они приходят за мячами и в реальной жизни.

10 самых дорогих вратарей мира на сегодня Нападающие мечтают, чтобы эти 10 человек исчезли. Без них футбол стал бы результативнее.

10. Серхи Роберто (25 лет)

Клуб: «Барселона»

Гражданство: Испания

Стоимость: 40 млн евро

Был признан лучшим каталонским футболистов в сезоне-2016/17, обойдя в том числе Пике. Контракт Серхи Роберто рассчитан до лета 2019 года. «Барселона» предложила защитнику пожизненное соглашение. Футболист его пока не принял и выдвинул клубу встречное предложение.

9. Калиду Кулибали (26 лет)

Клуб: «Наполи»

Гражданство: Сенегал

Стоимость: 40 млн евро

«Наполи» отучает Италию от гегемонии «Ювентуса». Во многом за счёт Кулибали неаполитанцы первые не только по очкам, но и по пропущенным мячам. На сенегальского центрального защитника активно претендуют «Барселона» и «Челси». Издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что «Манчестер Сити» предлагал 65 млн евро за Кулибали, но «Наполи» отказался.

8. Кайл Уолкер (27 лет)

Клуб: «Манчестер Сити»

Гражданство: Англия

Стоимость: 40 млн евро

Уолкер – самый опытный защитник в этом списке. Он провёл 229 матча за «Тоттенхэм», а летом перебрался в «Манчестер Сити», где подписал контракт на пять лет и взял второй номер. Лондонцы получили за футболиста 51 млн евро. Когда Гвардиола не может докричаться до защитника, то передаёт ему информацию через мальчика, подающего мячи.

7. Самуэль Юмтити (24 года)

Клуб: «Барселона»

Гражданство: Франция

Стоимость: 40 млн евро

Юмтити не играет с начала декабря из-за травмы задней поверхности бедра. Тем не менее защитник недавно вошёл в символическую сборную мира по версии читателей L'Equipe. «Барселона» опасается, что богатые английские клубы переманят защитника, выплатив 56,3 млн евро (отступные в контракте). Каталонцы хотят переподписать контракт с футболистом, несмотря на то что он действует ещё 3,5 года.

6. Бенжамин Менди (23 года)

Клуб: «Манчестер Сити»

Гражданство: Франция

Стоимость: 40 млн евро

Выиграл чемпионат Франции с «Монако» и прошедшим летом уехал в АПЛ. В «Сити» появилась связка Менди – Отаменди. Правда, они сыграли вместе лишь четыре матча. В сентябре Менди получил травму крестообразных связок и выбыл ориентировочно до апреля.

5. Джошуа Киммих (22 года)

Клуб: «Бавария»

Гражданство: Германия

Стоимость: 40 млн евро

Самый молодой среди топ-10 дорогих защитников. Он фанатастически хорош и в клубе, и в национальной команде. За сборную он провёл полностью все 10 матчей в отборочном цикле к ЧМ-2018 и сделал 9 голевых передач. Да-да! Речь о защитнике. А этот гол был признан лучшим в Бундеслиге за ноябрь 2017 года.

4. Рафаэль Варан (24 года)

Клуб: «Реал»

Гражданство: Франция

Стоимость: 40 млн евро

У Варана были разные периоды в «Реале». Иногда ему не находилось места на поле. Сейчас он чаще появляется на поле, чем отсутствует, но кризис накрыл всю команду. По словам француза, для его поколения Зидан был полубогом. Наверное, сейчас у защитника немножко рушится мир, поскольку выяснилось, что его тренер далеко не всесилен.

3. Джон Стоунс (23 года)

Клуб: «Манчестер Сити»

Гражданство: Англия

Стоимость: 40 млн евро

Третий защитник «Манчестер Сити» в топ-10! Теперь понятно, откуда такой отрыв от второго места? Хотя матч с «Ливерпулем» показал, что не всё так гладко. А что касается Стоунса, то этого парня лучше не злить. Даже если ты его одноклубник. Например, у Стерлинга он чуть не выбил телефон из рук.

2. Даниэль Карвахаль (26 лет)

Клуб: «Реал»

Гражданство: Испания

Стоимость: 45 млн евро

«Реал» воспитал Дани Карвахаля, чтобы он ушёл в «Байер» и вернулся в Мадрид уже за 6,5 млн евро. В Германии футболиста признали лучшим защитником 2013 года. Карвахаль бывает резким не только на поле, но и в интервью. После недавнего поражения от «Вильярреала» он сказал: «Игроки умрут за Зидана» и «Не верящие в «Реал» могут убираться».

Широков, Торрес и ещё 6 футболистов, вернувшихся в родные клубы Хорди Альба, Фернандо Торрес, Карлос Тевес и другие футболисты, ныне играющие в своих родных командах после вояжей в другие клубы.

1. Вирджил ван Дейк (26 лет)

Клуб: «Ливерпуль»

Гражданство: Голландия

Стоимость: 50 млн евро

«Ливерпуль» заплатил рекордные для защитника 85 млн евро за голландца. До этого самым дорогим был трансфер Кайла Уолкера за 60 млн. Ван Дейк уже в дебютном матче за «Ливерпуль» забил победный гол в дерби с «Эвертоном» в Кубке Англии.

По данным сайта transfermarkt.de