Гарри Кейн – лучший нападающий мира. Даже сильнее Криштиану

Гарри Кейн – главная машина по битью рекордов в Премьер-лиге. За прошлый календарный год Кейн забил 55 мячей, сбив корону с Алана Ширера, сделал 6 хет-триков (рекорд) и лучшим бомбардиром в АПЛ в истории «Тоттенхэма» (тоже рекорд). Даже Лео Месси и Криштиану Роналду забили меньше. Маурисио Почеттино впечатлён: «Если так пойдёт дальше, Гарри побьёт все рекорды в Премьер-лиге».

Кажется, претензии к Гарри Кейну могут высказывать только нападающие, когда-то достигавшие похожего уровня. Диего Марадона обвинял Кейна в том, что он забивает только в ближний угол – форвард «Тоттенхэма» отвечал серией голов «парашютом», с неудобной ноги. Подкопаться к Кейну и найти в нём недостатки очень сложно. И таким Кейн сделал себя сам.

Почему Кейн уникален

В современном футболе можно выделить три неразмытых типа нападающих. Первая категория – завершители, чистые снайперы, игроки, исключительно полезные в штрафной площади, нацеленные на удар. Разгон атак и работа без мяча для них вторичны. Это такие форварды, как Гонсало Игуаин. Для «движков», условно назовём вторую категорию так, забивание голов второстепенно, важнее правильное движение, создание свободных зон, качественная игра в верховых единоборствах (если мы говорим о таргетмене). Карим Бензема в оптимальной форме – именно такой нападающий. Третья категория – «ложные девятки», архитекторы игры. Им нужно постоянно контролировать мяч, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, и помогать атаке в глубине.

Типажи размываются, редко в палитре вы увидите только чёрно-белые краски. Луис Суарес был «ложной девяткой», он и сейчас может помочь «Барселоне» в контроле, но сейчас он гораздо больше чистый нападающий, чем раньше. Роберт Левандовски образца «Баварии» Гвардиолы совмещал функции завершителя и «движка», создававшего свободное пространство для Томаса Мюллера правильными рывками.

Но Гарри Кейн, пожалуй, единственный нападающий, совмещающий в себе все три типа.

Осенью Тьерри Анри позвал Гарри Кейна обсудить свои секреты перед дерби с «Арсеналом» и спросил форварда, что отличает его от типичного игрока штрафной. «Немного всё, – нескромно ответил Кейн. – Удержание мяча, независимо от того, насколько широко мы играем, чтобы создать пространство для других игроков. Игра нападающего многогранна. Иногда я забиваю, возвращаюсь домой и думаю, что мог бы в некоторых аспектах сыграть лучше. Для меня это касается скорости работы с мячом и всех вещей, которые делают меня отличным от бомбардира». Разгадка секрета, возможно, в юношеской команде «Тоттенхэма»: там Кейн играл «десяткой». Более того, первое время в основе ТТХ Маурисио Почеттино выпускал Гарри Кейна только с кем-то в паре – атаковать из глубины ему было удобно.

Влияние распространилось на взрослый футбол. По карте касаний, сделанных Кейном, он – «десятка» или «ложная девятка», но никак не чистый страйкер. Второй сезон кряду наибольшая доля касаний Кейна – в «зоне 14», где обычно работают игроки, отлично чувствующие пространство между линиями: такие, как Месси, Дибала, Де Брёйне. Растёт количество касаний, сделанных Кейном в центральной зоне – почти на 2% больше от общего числа касаний, чем в прошлом сезоне, Кейн владеет мячом в «зоне 14» или у центрального круга.

Вот карта касаний Гарри Кейна по сезону-2017/18.

Вот – по сезону-2016/17. Здесь ещё сложнее определить Кейна, как девятку: в центральной зоне за серединой поля Гарри касался мяча чаще, чем в центре штрафной площади. Плюс в прошлом сезоне Кейн чаще отходил на фланги, сейчас доля касаний во фланговых зонах преимущественно ниже. Такое движение по полю свойственно «ложной девятке», но не классической.

Почему так? Стиль Гарри Кейна идеален для Маурисио Почеттино. «Тоттенхэм» постоянно выбирает тактическую схему с четырьмя игроками атаки – либо 3-1-4-2, либо 4-2-3-1 – и при любом раскладе на передней линии есть активное движение. Хын Мин Сон и Деле Алли по ситуации становятся «ложными инсайдами», смещаясь в центр и врываясь за спину защитникам – у корейца навык развит особенно сильно. Плюс есть живчик Кристиан Эриксен с разнообразной ролью: из глубины он начинает атаки вертикальными передачами, но на чужой трети перестраивается на короткие передачи поперёк или диагонали в штрафную, возникая при этом как можно ближе к мячу.

Когда такая подвижная группа игроков летит в быструю атаку, Кейн может оказаться в любой точке – и часто это «зона 14». При этом он не жадничает и не стремится протащить мяч в штрафную сам.

Ситуации, когда Кейн уходит глубоко разыгрывать мяч в позиционной атаке – тоже норма.

Будучи «ложной девяткой», Гарри Кейн очень много двигается, что не всегда необходимо в этой роли. Лео Месси в декабрьском «класико» проходил пешком 83,1% времени, но всё равно выиграл для «Барселоны» матч, даже не касаясь мяча. Кейн же активно обеспечивает движение, создавая свободные зоны для партнёров. В прошлом сезоне Гарри пробегал в среднем 10 километров за игру – ни один нападающий не приблизился к Кейну хотя бы на полтора км. В нынешнем сезоне, если верить ноябрьской статистике по АПЛ, Кейн пробегает 9,6 км за матч – по беговой работе он тоже лучший нападающий лиги.

И при этом он очень сильно завершает атаки, да.

Как Кейн работает в штрафной. И при чём тут гольф

Будучи 11-летним мальчишкой, Гарри Кейн сыграл на дворовой коробке против Джермейна Дефо. Тогда ещё нападающий сборной Англии оставил Кейну автограф, погонял с ним мяч… и стал для Гарри идеалом поведения в штрафной площади. За Дефо Кейн особенно пристально наблюдал, тренируясь с ним в одной команде: «В «Тоттенхэме» я видел, как к моментам относится Дефо. Он был одним из лучших. Бей сразу. В одно касание. Через ноги защитникам».

При этом главное качество Дефо, почерпнутое Кейном, – ментальное. «Он знал, что ситуация складывается в его пользу, сразу после упущенного момента, – вспоминал Кейн. – Дефо знал, что вряд ли упустит два шанса подряд. Любой может упустить шанс, но здесь важна реакция – готовы ли к следующему моменту, к ещё одному? Это образ мышления, который я пытаюсь имитировать». Точки, откуда забивают Дефо и Кейн, примерно одинаковые – ситуации, когда мяч получен в центре штрафной, когда нужно быть киллером.

Отсюда и статистика: Кейн превращает в гол 36% ударов из вратарской за четыре последних сезона. Это может казаться мизерным результатом, только стоит помнить, что удар удару рознь (головой в толкучке при угловом, коленом – тоже удар, и таких в выборке 32%). А в ситуациях, когда Кейн бьёт из вратарской в «удобном» положении, рисуется стиль Дефо: 36% против 32%. Если один шанс упущен, значит, второй упущен не будет.

Мощная реализация – признак сильной психологической подготовки. В интервью Гарри Кейн много говорит не о тактическом поведении в штрафной, а о ментальном. Любовь к гольфу – летом Кейн выезжает поиграть в гольф, а дома у него стоит симулятор игры – тоже объясняется выработкой устойчивой психики. «Мне не нравится проявлять слабость в футболе. Не хочу показывать сопернику, что злюсь, даже если внутри всё кипит. Я увлечён и хочу побеждать всегда, но это контроль страсти. Ты выигрываешь, когда ты расслаблен», – уверен Кейн.

Выключить Кейна из игры провокациями невозможно, в Чемпионшипе Гарри уже наслушался. Защитник «Миллуолла» Алан Данн вспоминал о встрече с Кейном после того, как форвард перешёл в другой клуб Чемпионшипа: «Я сказал ему: «Гарри, я разнесу тебя, как только ты получишь мяч». Он не отреагировал вообще никак. Я добивался ответа, но так и не получил». Другой защитник «Миллуолла» тогда угрожал ещё больше. Кейн со смехом вспоминал, как ему говорили: «У меня ещё нет жёлтой карточки, так что я собираюсь заработать её на тебе».

Классные открывания и резкие рывки на опережение, оставляющие в дураках защитников – это важно, но психология поведения, если верить Кейну, значительно важнее.

Иногда Кейна критикуют. Но есть контраргументы

Обычно критика Гарри Кейна сводится к двум тезисам:

1. Он забивает намного больше, чем вытекает из его игры и создаваемых моментов – рано или поздно читерство Кейна закончится;

2. Кейн не всегда забивает, а если забивает – то часто «мусорные» голы слабым соперникам. Вторая часть аргумента мне всегда нравилась: фанаты Криштиану Роналду и Лео Месси так активно пересчитывают «мусорные» голы своих нелюбимых игроков, что не замечают их статистику в класико.

Первый тезис, если верить xG-статистике, справедлив – Кейн действительно в каждом из четырёх сезонов в Премьер-лиге забивал больше, чем прогнозировали метрики ожидаемых голов. Но здесь нужно а) вернуться в часть текста, где Кейн говорит о Джермейне Дефо, б) изучить поверхностную суть xG-статистики.

Сезон Голы xG Разница xG/90min Сезон-2014/15 20 17,59 -2,41 0,84 Сезон-2015/16 29 19,82 -9,18 0,70 Сезон-2016/17 25 22,73 -2,27 0,60 Сезон-2017/18 21 17,16 -3,84 0,60

В переводе с математического на человеческий язык оверперформинг, то есть перебор по xG – чаще свидетельство одного сверхудачного сезона, где так сложились звёзды. Крис Андерсон и Дэвид Салли в «Игре с числами» вывели, что результат матча примерно на 50% складывается из везения, а оверперформинг – везение, поставленное на конвейер. Возвращаясь к нашему любимому футболу: Денис Глушаков в прошлом сезоне забил 4 мяча дальними ударами, хотя качество всех ударов игрока из-за штрафной далеко даже от 1 ожидаемого гола. То есть, по логике xG-моделей, в следующем сезоне у Глушакова перестанет залетать (как и случилось).

Ежегодный оверперформинг свидетельствует только о высоком классе игрока и его качественной работе в штрафной площадке. Даже Лео Месси в одном из последних четырёх сезонов забил в реальности меньше, чем на ожидаемых цифрах, хотя обычно его преподносят как игрока, ломающего xG за счёт индивидуального мастерства. Кейн «перебирает» четвёртый сезон кряду – это означает, что он топ-форвард с сильной реализацией. Обратите внимание на точки, откуда Кейн забивает. Очень много голов настреляно из вратарской или dangerzone – 75. Упущенных моментов с весом больше 0,10 xG в таких же ситуациях – 57. Стиль Дефо.

По второму тезису сам Кейн прошёлся, когда был в гостях у Тьерри Анри: «Какое-то время назад я не забивал голы, и люди говорили, что я на спаде из-за сухой серии. Но я играл очень хорошо и был собой доволен – выполнял установку и помогал играть команде. Сейчас вас оценивают только по голам: это не всегда справедливо, но, к сожалению, это часть игры».

Голы Кейна для «Тоттенхэма» и Почеттино не то чтобы вторичны, но работа Кейна ими не ограничивается. Почеттино очень погружён в тактическую подготовку к каждому матчу, а Кейн – игрок, на котором можно строить тактику. Осенью, когда ТТХ играл против дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля», команд с одинаково суицидальным прессингом, Гарри был адресатом регулярных длинных передач – так преодолевалась прессинг-ловушка, так возникали выходы атаки «Тоттенхэма» 1v2 или 2v2 против пары центральных защитников соперника. Против «Боруссии» Кейн был нацелен на приём передач в зоне Лукаша Пищека, которую Почеттино осознанно взламывал. Угадайте, через какую зону пришёл гол Кейна.

Схожая история – из домашнего матча «шпор» с «Реалом». Крайние защитники Мадрида – большая проблема, как только команда теряет мяч: Марсело и Карвахаль остаются в высоких позициях, играют по мячу и высоко поднимаются в прессинг, открывая свободные зоны. Свойственны им и ошибки в позиционной обороне без мяча. Так нарисовался план «Тоттенхэма»: нагружать передачами за спину Марсело, как можно чаще переводить мяч на его фланг и врываться за спину бразильцу. Так Кейн и открывался сам, и загружал передачи под включения крайнего защитника.

В прошлом сезоне Кейн помог ТТХ победить «Челси», даже не касаясь мяча в штрафной – он стягивал на себя Кэхилла и Давида Луиса, а на дальнюю штангу забегал Деле Алли, продавливая Аспиликуэту. Набор разнородных качеств Кейна позволяет «Тоттенхэму» строить игру на своём нападающем, даже когда он редко получает мяч в штрафной. Пожалуй, это даже важнее, чем забитые мячи.

Кейн помешан на тренировках

Подход Гарри Кейна к тренировкам обидит каждого, кто работает не в полную силу. Он почти так же требователен, как Маурисио Почеттино: «Тренировочная площадка – это место, где выигрываются трофеи. Если менеджер хочет, чтобы вы делали на поле определённую работу, вы должны усвоить, отточить её и сделать в матче, даже если не согласны со своей задачей. На тренировке вы должны включиться на сто процентов, иначе, когда попадёте в игру, можете забыть, что от вас требуется. Это нарушит весь тактический план».

Кейн зациклен на собственном прогрессе. Он смотрит свои матчи в перемотке, чтобы убедиться, что правильно выполняет тактическую установку. «На видео легче понять, почему тренер дал конкретную задачу и как это сказалось на команде», – говорит Кейн. С разрешения Почеттино Гарри устраивает себе специальные часовые ударные тренировки – Эриксен, Алли, Сон и Ламела воссоздают для Кейна игровые ситуации, а на расстрел встают вратари молодёжной академии «Тоттенхэма».

За час Кейн наносит 100-150 ударов, часто повторяя моменты из прошедших матчей. «В игре вы никогда не знаете, какой шанс получите, так что я стараюсь отработать все возможные ситуации и убедиться, что я готов к моменту, когда получу его», – отмечает форвард. Он тренирует даже игру на отскоках и ситуации, где могут помешать защитники, расставляя по полю надувных манекенов.

Если вы заметили недостаток в игре Кейна, не сомневайтесь – он сразу погонится за его устранением. Брэдли Аллен, забивавший за «Куинз Парк Рейнджерс» ещё до рождения Кейна (сейчас Аллен тренирует в академии ТТХ), в конце прошлого сезона сказал Гарри, что он отлично натренировал правую ногу, но совсем мало забивает левой. Летом Аллен и Кейн провели тренировочную сессию, где лидер «Тоттенхэма» бил только с левой ноги. В нынешнем сезоне Кейн назабивал с левой уже 10 мячей, и в матче, где превзошёл Лео Месси по количеству голов за календарный год – с «Саутгемптоном» – тоже забил с левой.

Раньше Кейн много занимался в спортзале, чтобы лучше разгоняться – чуть сильнее добавить в темпе разгона и энергичности. Двойные тренировки он практикует до сих пор. Приезжая домой, к своей любимой ещё со школы Кэти, Кейн прокачивает уже тактическое саморазвитие. Маурисио Почеттино и два его помощника, Хесус Перес и Тони Хименес, создали чат в WhatsApp, где Кейн получает сообщения от тренерского штаба о матчах, которые смотрит. Потом отматывает трансляцию чуть назад и смотрит персонально за тем, как нападающий создаёт свободное пространство, как реализует момент, как движется, как по нему играет защитник.

Кейн помешан и на собственном питании. «Когда вы играете через два дня на третий, у вас нет времени на тренировку, так что надо добиваться лучшей формы другими способами – ледяными ванными, питанием», – отмечает Кейн. В декабре 2016 года Гарри пересёкся с шеф-поваром «Тоттенхэма», получил лекцию, как тело реагирует на определённые продукты, и с января поменял рацион. Продукты, рекомендованные шеф-поваром, помогли быстрее восстановиться после травмы лодыжки – врачи отводили Кейну 6-8 недель отдыха, а игрок вернулся через четыре. Предматчевый рацион Гарри Кейна – рогалик с арахисовым маслом, банан с мёдом, стакан кофе – выработан давно и даёт мощный заряд энергии перед матчем.

Зацикленность Кейна на саморазвитии – главная причина, почему мы вообще ставим Кейна где-то рядом с Криштиану Роналду. Марлон Фляйшман, тренировавший Кейна в команде U17, открыто говорит: ни в одной юношеской команде «Тоттенхэма» Гарри не был сильнейшим. Зато котировались Кэмерон Ланкастер, сейчас бегающий на острие атаки американского «Луисвилла», пролетевший мимо профессионального футбола Пол Макбрайд и Калум Батчер, играющий за «Мэнсфилд Таун» (четвёртая лига Англии).

Угадайте, чего не хватило им, чтобы стать таким, как Кейн.

Больше аналитики — в паблике автора во «ВКонтакте».