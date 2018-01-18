Дзюба и Шатов идут на рынок, а Максимович – в «Спартак»? Трансферы РФПЛ

«Локомотив»

Лидер чемпионата России на трансферном рынке особой активности не проявляет. Команду Юрия Сёмина в ближайшее время, скорее всего, покинет Тимофей Маргасов. В аренде защитника, не выходившего на поле в первой части сезона РФПЛ, заинтересован «Тосно». По-прежнему под вопросом будущее в составе «железнодорожников» нападающего Эдера. Его аренда из «Лилля» может быть досрочно прервана. Один из лидеров красно-зелёных Мануэл Фернандеш должен остаться в столичном клубе, несмотря на слухи об интересе к нему «Интера». Агент португальца Паулу Барбоза уточнил, что полузащитник точно доиграет сезон в «Локомотиве». Тем временем в Тунисе продолжают сообщать об интересе «железнодорожников» к полузащитнику «Этуаль дю Сахель» Мохамеду Амину Бен Амору. Руководители тунисского клуба утверждают, что ждут от «Локо» улучшенного предложения – примерно 2,5 млн евро.

«Зенит»

Главная интрига относительно деятельности петербургского клуба на трансферном рынке касается будущего группы игроков, не взятых Роберто Манчини на сбор в Дубай. Это защитники Иван Новосельцев, Александр Анюков, полузащитник Олег Шатов и нападающий Артём Дзюба. Слухов вокруг них предостаточно. В частности, Новосельцева сватают в тульский «Арсенал», а Дзюбу – в «Уфу». Возможно, зимой вынуждены будут перейти в другую команду и Денис Терентьев с Кристианом Нобоа.

Понятно, что ушедших кто-то заменит. Однако пока «Зенит» ограничился лишь приобретением нападающего «Тосно» Антона Заболотного. Договориться с «Краснодаром» о трансфере Фёдора Смолова, судя по всему, не получилось.

«Спартак»

Действующий чемпион России продолжает искать варианты усиления центра обороны, не найдя компромисса с «Сантосом» в вопросе покупки Лукаса Вериссимо. Свежая информация поступила из Италии. Местные СМИ сообщили, что «Спартак» нацелен на защитника «Наполи» и сборной Сербии Николу Максимовича. Речь идёт об аренде игрока за 2 млн евро с правом выкупа за 15 млн.



Продолжает тренироваться с командой полузащитник «Базеля» Сергей Ерёменко. 18-летний сын бывшего игрока «Спартака» Алексея Ерёменко-старшего готов перейти зимой в столичный клуб. А вот потерь у красно-белых по-прежнему нет, несмотря на слухи об интересе за границей к Зе Луишу и Квинси Промесу.

Кто такой Никола Максимович? И зачем «Спартаку» давать за него 15 млн? Ответы на главные вопросы о защитнике, который совсем не играет в «Наполи».

«Краснодар»

Главный актив краснодарцев Смолов отправился с «быками» в Абу-Даби, где команда Игоря Шалимова начала подготовку ко второй части сезона. Останется ли Смолов игроком «Краснодара» хотя бы до конца первого сбора – большой вопрос. Круг претендентов на нападающего расширяется. Теперь интерес к Смолову приписывают не только «Вест Хэму», а ещё «Брайтону», «Севилье» и дортмундской «Боруссии», которая уже подыскивает замену Пьер-Эмерику Обамейянгу.

С новичками краснодарцы не торопятся. Они могут арендовать у «Зенита» Олега Шатова и Артёма Дзюбу. В фокусе внимания селекционеров клуба перуанский полузащитник «Сан-Паулу» Кристиан Куэва. Кроме того, «Краснодар» ведёт работу по двум центральным защитникам – это мексиканец Диего Рейес из «Порту» и поляк Бартош Саламон из итальянского клуба СПАЛ.

ЦСКА

Селекционную работу «армейцев» можно назвать сверхактивной на фоне того, что ЦСКА длительное время попросту игнорировал трансферный рынок. Столичный клуб подписал контракт с 19-летним хорватским полузащитником «Славена Белупо» Кристияном Бистровичем, продолжает просматривать защитника «Зирки» Сесе Пепе. Ещё об одном трансфере «армейцев» объявил главный тренер… сборной Нигерии Гернот Рор. «Ахмед Муса возвращается в ЦСКА. Это хорошая новость, ведь ему там очень доверяют, он сможет играть больше», – сказал Рор в интервью нигерийским журналистам. Очевидно, что речь идёт об аренде нападающего «Лестера», сделавшего себе имя как раз в рядах красно-синих.



В графе «ушли» у ЦСКА значится лишь один игрок. Вернувшийся из «Анжи» Константин Базелюк опять отдан в аренду: на сей раз в чешскую «Зброёвку».

«Уфа»

Аренда нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы стала бы настоящей трансферной бомбой для «Уфы». «Такой клуб, как «Уфа», однозначно был бы заинтересован в Артёме. Он усилил бы наш клуб. Ведутся ли переговоры по Дзюбе? Пока не буду комментировать», – сказал в интервью «Чемпионату» гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов. В целом же «Уфа» неактивна на рынке. Кроме перехода юного нападающего «Тараза» Еркебулана Сайдахмета, которому на родине поспешили дать прозвище «казахский Месси», и обсуждать нечего.

«Ахмат»

В клуб из Грозного вернулся из аренды полузащитник Адлан Кацаев, выступавший за «Анжи». Тем временем албанские СМИ информируют об интересе «Ахмата» к полузащитнику «Скендербеу» Бакари Нимага. Стоимость игрока молодёжной сборной Мали оценивается в 300 тыс. евро, при этом «Скендербеу» рассчитывает получить 20% от суммы последующего трансфера Нимаги. Лидеры «Ахмата» остаются в команде, хотя «Зенит», по некоторым данным, нацелен на полузащитника Антона Швеца и нападающего Лео.

«Арсенал»

Тульский клуб близок к оформлению аренды зенитовца Ивана Новосельцева, на которого, впрочем, претендует и «Рубин». В обратном направлении может проследовать центральный защитник «Арсенала» Максим Беляев. Только это будет полноценный трансфер игрока «канониров» в «Зенит». Перешедшего в «Брюгге» голкипера сборной России Владимира Габулова заменит вратарь молодёжной сборной страны Игорь Обухов. Он также арендован у «Зенита».

«Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что был бы не прочь взять в аренду воспитанника екатеринбургского клуба Олега Шатова. Однако уральцев вряд ли назовёшь фаворитами в гонке за полузащитника «Зенита». Пока же «Урал» ограничился приобретением малоизвестных российских футболистов – голкипера Олега Баклова («Сызрань-2003»), полузащитников Андрея Егорычева и Мингияна Бивеева (оба – «Носта»). Возможно, покинет команду вратарь Дмитрий Арапов.

«Ростов»

Ростовский клуб назначил главным тренером Валерия Карпина, а в селекционной работе делает упор на Исландию. Ростовчане подписали контракт с 26-летним нападающим «Мольде» и сборной Исландии Бьорном Сигурдарсоном, ведут переговоры о трансфере исландского защитника «Бристоля» Хордура Магнуссона. Игроком «Ростова» стал и молдавский полузащитник «Балтики» Валерий Чуперка. Оттуда же вернулся из аренды защитник Дмитрий Скопинцев. Что касается российских новичков, то ростовчане взяли в аренду полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева и просматривают защитника «Волгаря» Константина Плиева. Покинули «Ростов» два арендованных летом футболиста: Виталий Устинов вернулся в «Рубин», а Хосимар Кинтеро – в «Челси».

«Рубин»

Испытывающий финансовые проблемы казанский клуб продолжает терять игроков. Мориц Бауэр перешёл в «Сток Сити», Янн М’Вила – в «Сент-Этьен», а российский защитник Тарас Бурлак – в «Крылья Советов». Рубена Рочину ждут в «Бетисе», Максима Лестьенна и Алекса Сонга – в Турции, а к легенде «Рубина» Гёкденизу Караденизу есть интерес в Азербайджане. Вдобавок хорватский полузащитник Мийо Цакташ самовольно покинул сборы казанской команды. Его история грозит завершиться судом. Сохраняется вариант продажи Эльмира Набиулина в «Зенит» или какой-то другой российский клуб. «Рубин» для подстраховки вернул из аренды Устинова и арендовал у «Краснодара» Вячеслава Подберёзкина. Не исключён трансфер зенитовца Новосельцева.

«Динамо»

Свежим приобретением столичного клуба стал нападающий «Тосно» Евгений Марков. Одного из лучших бомбардиров РФПЛ хотел выкупить и «Зенит», причём уже после того, как стало известно о переговорах «Динамо» с «Тосно», но сам Марков выбрал бело-голубых. Новичком команды может стать также нападающий польской «Ягеллонии» и сборной Литвы Фёдор Черных. Вот-вот «Динамо» должно оформить переход защитника сборной России Константина Рауша, за которого заплатит «Кёльну» около 2 млн евро. Покинул клуб черногорский нападающий Фатос Бечирай, подписавший контракт с «Мехеленом».

«Амкар»

У пермского клуба очень сложная финансовая ситуация, так что главному тренеру Гаджи Гаджиеву не приходится ждать новичков этой зимой. Приобретениями команды будут вернувшиеся в строй после травм игроки. Впрочем, пока «Амкар» никого и не потерял. Тем не менее есть интерес на трансферном рынке к Николаю Зайцеву. Возможно, центральный защитник перейдёт из пермского клуба в «Ахмат».

«Тосно»

Команда из Ленинградской области получила серьёзный удар по линии нападения. Сперва «Тосно» продал Заболотного в «Зенит», а теперь отпустил в «Динамо» Маркова. Чистых центральных нападающих у тосненцев просто не осталось, возможно, на этой позиции будут играть новички – атакующие полузащитники Алексей Скворцов («Тамбов») и Рикардиньо («Црвена Звезда»). «Тосно» взял черногорского центрального защитника Неманью Мьюшковича, покинувшего «Тараз» в роли свободного агента. Аренда Маргасова позволит укрепить правый фланг обороны.

«Анжи»

Махачкалинский клуб попрощался с целой группой игроков – это голкипер Алексей Солосин, защитники Тома Фибель, Алан Багаев, полузащитники Адлан Кацаев, Вадим Афонин, Аяз Гулиев, Гаточ Паном, нападающий Константин Базелюк. Тем временем новичками команды Вадима Скрипченко стали сразу несколько легионеров. Ещё до нового года «Анжи» купил у бухарестского «Динамо» за 400 тыс. евро румынского полузащитника Паула Антона, а в последние дни было объявлено о трансферах защитника сборной Венесуэлы и клуба «Дельфин» Джона Чансельора и ганского нападающего «Майами» Квадво Поку.

«СКА-Хабаровск»

Приход нового главного тренера Рината Билялетдинова заставил хабаровский клуб обратить внимание на российскую молодёжь. Новичками «армейцев» стали за последнюю неделю защитник «Зенита» Максим Карпов, полузащитник «Спартака» Артём Самсонов, а также воспитанник хабаровского футбола полузащитник «Минска» Сергей Макаров. Хабаровчане расторгли контракты с группой игроков средней линии – Георгием Габуловым, Алексеем Друзиным, Денисом Дедечко.