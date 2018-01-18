Музыка для мужиков. Что слушает «Зенит»

Дубайские сутки у футболистов «Зенита» чётко разделены: утром и вечером работа, днём и ночью – отдых и восстановление. За четыре первых дня в Эмиратах установленный Роберто Манчини распорядок ещё не менялся.

Чтобы избежать пресыщения рутиной среди игроков, тренер варьирует места и содержание занятий. Если в среду в первой половине дня футболисты крутили педали и таскали железо в тренажёрном зале при отеле Jumeirah, стоящем по соседству со знаменитым «Парусом» (он же Burj Al Arab), то в четверг начали рабочий день на поле. Начали с мячами – продолжили без.

Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

«Сессия №1» вызывает у футболистов куда меньше энтузиазма, чем вторая – ибо практически целиком посвящена физике. Образно говоря, по утрам петербуржцы корпят над фундаментом, а после захода солнца, сопровождаемого печальной песнью муэдзина, начинают на нём строить – комбинации, атаки. Нетрудно догадаться, что вечером атмосфера в спортивных владениях шейха Хамдана — комфортабельном, многофункциональном комплексе NAS — царит более непринуждённая, раскованная, чем утром. До обеда концентрация улыбок и шуток в сине-бело-голубом строю заметно ниже.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Трудно найти футболиста, который в охотку носился бы под палящим солнцем. Но, кажется, одного такого я знаю. Пускай даже из категории «бывших». Глядя, как бодро, легко бежит по кругу со «своей» группой подопечных Анатолий Тимощук, трудно поверить, что он так же, как и все, изнывает от жары и нагрузок. Более того, создаётся впечатление, что они ему даже в кайф – трудности никогда не пугали экс-капитана. «Направо!», «Терпим», «20 секунд осталось», — летят над интернациональным строем чёткие команды Тимощука.

Игроки не ропщут – смысл? Знают: первый зимний сбор – он трудный самый. Неизбежное зло, которое нужно просто пережить.

У штаба «Зенита» свой метод борьбы с однообразием и неотвратимо накатывающей усталостью. Под хорошую музыку любое монотонное дело спорится лучше, нежели в гнетущей тишине. Из всех видов искусства для команды сейчас самый важный этот. И наиболее полезный.



За диджея в команде Андреа Сканавино, тренер по физической подготовке по основной специальности. Манчини вкусу земляка и помощника полностью доверяет. Композиции в его плейлисте преобладают энергичные, ритмичные – всё больше мелодии зарубежной эстрады, как сказали бы в былые времена. Четверговый «сет» Сканавино, допустим, открыл ремикс на легендарную «Зомби» — визитную карточку The Cranberries.

Российских шлягеров Андреа, видно, не признаёт. Под Лепса с Михайловым не потеть – прохлаждаться, должно быть, приятно. Да и то не всем.



Пару дней назад Манчини и сам охотно составил компанию игрокам в музыкальной разминке – наравне с подопечными качал пресс, растягивался. Сегодня свою знаменитую колонку Сканавино врубил в начале основной части программы, бегательной. За ней Мистер предпочёл наблюдать со стороны.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Увиденным, судя по лёгкой улыбке и нескольким комплиментарным репликам игрокам, он остался доволен. Хронически отстающих среди 21 полевого исполнителя (защитник Иванович продолжает набор формы в тренажёрном зале) замечено не было. Несмотря на интенсивность нагрузок, большинство игроков переносит их нормально.

Четыре человека избавлены от ежедневных бегов по кругу, вдоль и поперёк поля. Это вратари. Специфика их работы предполагает особую подготовку. Поэтому пока их товарищи носятся на одном поле, Лунёв, Лодыгин, Бабурин и Гойло занимаются на другом – под руководством Михаила Бирюкова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вся команда воссоединяется на газоне уже вечером. Тут уже Манчини берёт бразды правления в свои руки. Постановка игры – это по его части.