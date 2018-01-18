Месси, ты лучший. Но, может, не стоит больше бить пенальти в Кубке Испании?

Он опять сделал это. В кубковом матче с «Эспаньолом» Месси не забил пенальти. Удар получился довольно сильным, мяч летел точно в угол: не самая плохая попытка. Посмотрите. Но Диего Лопес справился.

«Эспаньол» победил «Барселону» в каталонском дерби, Месси не забил пенальти

Это вдвойне неприятно, учитывая, что «Барселона» создала кучу моментов, а на 88-й минуте пропустила единственный гол в матче. Но дело не в конкретном матче – в конце концов, будет ещё ответный. Дело в том, что глобально тема «Месси и пенальти» – это драма, а в Кубке Испании в частности – даже трагедия.

Всего за карьеру Лео девять раз бил с точки в этом турнире. Забил только три. Вратарь Диего Лопес, который потащил удар вчера, делал это и раньше. Он справился с пенальти от Месси в 2008 году, когда играл в «Вильярреале». Тоже в Кубке. Лопес – единственный вратарь, который отбил два удара Месси с 11 метров.



Но в этом сезоне у Лео проблемы с пенальти не только в Кубке. С начала сезона это была его шестая попытка – реализована только половина.

Пенальти Месси с начала сезона-2017/18



13 августа. «Барселона» — «Реал» — 1:3, забил

26 августа. «Алавес» — «Барселона» — 0:2, не забил

19 сентября. «Барселона» – «Эйбар» — 6:1, забил

17 декабря. «Барселона» — «Депортиво» — 4:0, не забил

23 декабря. «Реал» – «Барселона» — 0:3, забил

17 января. «Эспаньол» — «Барселона» — 1:0, не забил.

Что об этом говорит сам Месси? «Есть аспекты игры, в которым мне нужно быть лучше. Например, пенальти. Я должен поработать над ними на тренировках». Он сказал это в интервью 2 января, но пока ничего не изменилось.

Собственно, менять отношение к пенальти в 30 лет необязательно. В этом возрасте футболист уже обладает определённой репутацией, наработанной годами. Этот бэкграунд никуда не денется, даже если Месси вдруг начнёт реализовывать все попытки. Но гораздо вероятнее, что он и не начнёт: ведь раньше никогда так не делал.

На статистическом портале michelacosta.com, посвящённом сравнению Месси и Роналду, приводится анализ всех ударов Месси с пенальти. Естественно, в сравнении с Роналду. Результаты показательны.

В среднем за карьеру Месси реализует 77% попыток. В клубе чуть меньше, чем в сборной. В «Барселоне» аргентинец не реализовал уже 20 ударов во всех турнирах. Естественно, это антирекорд клуба. Прежний (семь незабитых пенальти) принадлежал Самуэлю Это’О и побит уже давно.

Выборка по ударам с точки зрения их значимости – в послематчевых сериях и в игровое время матчей плей-офф – невыразительна. За сборную Лео забил в серии пенальти сборной Чили в финале Кубка Америки в 2015 году и не забил тем же чилийцам в серии пенальти в финале Кубка Америки в 2016 году. Оба раза он бил первым. В клубе Лео реализовал попытку в грандиозном камбэке с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, который закончился со счётом 6:1. Но не забил в ворота «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов, и это стоило «Барселоне» выхода в финал. Считать аргентинца гарантией забитого/незабитого пенальти в зависимости от значимости матча и удара (серия навылет, послематчевая серия) не получится.

Но 77% реализованных попыток (не намного больше, чем в среднем по чемпионату Испании) – точно не тот показатель, который может устроить клуб уровня «Барселоны» и футболиста уровня Месси. Особенно по сравнению с контрастом с ударами со штрафных. У Месси 30 голов за «Барселону» со штрафных. Естественно, это рекорд клуба. Символично, что последний (на данный момент) личный рекорд – по количеству голов в одном чемпионате – Лео установил ударом со штрафного. Несколько дней назад он с 30 метров положил мяч в ворота Херонимо Рульи в матче с «Реалом Сосьедад» и обошёл Герда Мюллера, забив в 366-й раз в чемпионате Испании.



В общем, напрашивается вывод: Месси не нужно исполнять пенальти, хотя бы в Кубке Испании. Кто-то скажет, что ему стоит вообще не бить с точки, но это не совсем справедливо. Есть ситуации, в которых Лео пока не промахивался. Например, в матчах на «Сантьяго Бернабеу». В Мадриде Месси бил пенальти в ворота «Реала» четыре раза. Забил все.