Потеряли Джикию, пропустили от Халка. Кошмарный старт года для «Спартака»

Глушаков: ОПГ «Ромашка» непотопляема. Нас из «Спартака» не сплавят Интервью с Денисом Глушаковым, в котором он объяснил, почему жалеет об уходе доктора Лю, и рассказал, куда деваются молодые таланты.

«Спартак» продолжает готовиться ко второй части чемпионата в ОАЭ. Настало время контрольных матчей. В первом из них «красно-белые» встречались с китайским клубом «Шанхай СИПГ», тем самым, в котором играют наши старые знакомые Халк и Одил Ахмедов.

Основа «Спартака» на этот матч выглядела следующим образом: Александр Селихов, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Марко Петкович, Денис Глушаков, Александр Самедов, Марио Пашалич, Лоренцо Мельгарехо, Квинси Промес, Луис Адриано. В запас были заявлены: Александр Максименко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Фернандо, Николай Рассказов, Залимхан Бакаев, Роман Зобнин, Зе Луиш, Педро Роша, Сергей Ерёменко.



Из совсем новых имён мы видим Сергея Ерёменко, который продолжается тренироваться с командой. Новичков в «Спартаке» пока нет, но, говорят, вот-вот будет взят в аренду защитник «Наполи» и сборной Сербии Никола Максимович. В аренду с правом последующего выкупа.

Кто такой Никола Максимович? И зачем «Спартаку» давать за него 15 млн? Ответы на главные вопросы о защитнике, который совсем не играет в «Наполи».

Но вернёмся к матчу с «Шанхаем». Команды решили сыграть в открытый футбол и моменты стали возникать с первых минут у тех и других ворот. На 8-й минуте Луис Адриано вырезал проникающую передачу в штрафную, Глушаков опередил защитника и пробил рядом со штангой. А в ответной Халк шикарной передачей вывел партнёра на чужие ворота, Селихов бросился в ноги сопернику и сфолил. Пенальти. Халк. 0:1.

Но главное событие матча случилось на 13-й минуте. Георгий Джикия упал и схватился за колено. Защитника «Спартака» унесли с поля на носилках, а затем на скорой помощи отвезли в больницу. И почти сразу же появилась информация из медицинского штаба «Спартака» о том, что у игрока подозрение на разрыв крестообразных связок. А это означает, что Джикия не сыграет на чемпионате мира.

У Джикии вообще выдалась плохая неделя. Началась она с того, что Георгий снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — написал в шутку Джикия в офциальном «твиттере» «Спартака». Позже «Спартак» удалил твит и в своём заявлении принёс извинения за неудачное высказывание. Но тема не закрыта, по этой теме ожидается заседание КДК, куда Джикию собираются пригласить для дачи объяснений.

Пожелаем Георгию скорейшего выздоровления и возвращения в строй, а игра с «Шанхаем» продолжалась. И шла она с полным преимуществом Халка и К. А когда на 29-й минуте Кутепов проиграл позицию и сзади прихватил соперника, который мог убежать один на один, стало и вовсе грустно. Впрочем, не будем забывать, что у «Спартака» это первый сбор и матч с китайцами первый в это межсезонье. Так что требовать хорошей формы и уверенной игры от «красно-белых ожидать, наверное, не стоило.

В перерыве Каррера произвёл максимально возможные изменения в составе и на поле вышли: Ерёменко, Бакаев, Ещенко, Фернандо, Зе Луиш, Рассказов, Зобнин и Педро Роша вместо Комбарова, Петковича, Глушакова, Самедова, Мельгарехо, Промеса и Луиса Адриано. Затем Максименко заменил Селихова.



И второй тайм был уже немного другим. Соперники «Спартака» отошли к своим воротам, оставив впереди тройку Халк-Оскар-Ахмедов, которая, впрочем, действовала достаточно остро. Пока не отправилась на скамейку: китайский клуб убрал с поля основу уже ближе к финальному свистку.

Но и «красно-белые» играли поувереннее. Стали больше контролировать мяч, активнее использовали фланги. После флангового навеса был момент у Зе Луиша, но форвард не попал в створ. Несколько хороших дальних ударов исполнил Фернандо. Но сказать, что у «Спартака» было очень много голевых моментов нельзя. «Шанхай» в первом тайме выглядел, пожалуй, поопаснее. И вполне заслуженно победил в этом матче.

Первый матч 2018 года стал для «Спартака» настоящим кошмаром.