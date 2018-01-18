7 звёзд футбола, решивших спеть

Эти ребята старались не меньше, чем на футбольном поле.

Игроки «Локомотива» поздравили российского певца Игоря Николаева с днём рождения. «Выпьем за любовь,» — пели на видео братья Миранчуки, Дмитрий Тарасов и Владислав Игнатьев, пока в соцсетях торопливо набегали просмотры. Вспоминаем, кто ещё из звёздных футболистов не постеснялся выразить чувства песней.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Локомотива».

Роналду никогда не смущала перспектива петь на публике, ещё в 2012 году он исполнил композицию«AmorMio» во время съёмок рекламного ролика. Но особенно эпичным получилось другое видео, когда португалец выбрал песню певицы Рианны под названием «Stay». Криштиану спел хит на борту самолёта, а видео было опубликовано незадолго до выхода документального фильма о футболисте. Получилось очень и очень чувственно: поговаривают, что стюардессы едва сдерживали слёзы от восторга.Впрочем, это не помешало хохотать над происходящим всем остальным.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Криштиану Роналду.

Всем известно, что приветственная песня новичков – очень распространённый жест в мировом футболе. И независимо от вокальных способностей футболиста, отвертеться от своей «минуты славы» может отнюдь не каждый. Вот и Мбаппе не смог. Самый молодой певец нашей подборки очень старался, но с заданием справился так себе. С другой стороны, как можно говорить в таком тоне о песне, которая неслабо расшевелила самого Дани Алвеса?

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Бразильский защитник «ПСЖ» действительно знает толк в музыке. В этом видео он не просто оценивающе пританцовывает под чужую песню, но и сам устроил настоящую уличную феерию. Этому парню без разницы: в клубе, раздевалке или пробке. Эх, Дани, тебя бы в московские девятибалльные, вот где твой настрой принёс бы максимум пользы окружающим.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» HALKBET.

Культовый защитник лондонского «Челси» после перехода в «Астон Виллу», кажется, даже не пытался замять тему с приветственной песней. Джон обстоятельно подготовился к мероприятиюи задействовал в нёмакустическую гитару. Терри можно понять, не каждый день легенды «Челси» меняют клуб. Хит 1961 года Standbyme американского певца Бена Кинга зашёл на ура, вокал у защитника оказался роскошным. Но надо признать, что в выборе песни Джон был не очень оригинален, ранее её уже перепевали Стивен Кинг и Мохаммед Али.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции давно отжигает на своей странице в Instagram. Танцы по понедельникам с переодеванием и прочими безумными штучками уже стали его коронной фишкой. Вот на этом видео, например, Патрис переоделся в растамана и спел популярную песню Боба Марли. «Onelove, oneheart» – включайте и начинайте танцевать!

Видео можно посмотреть в «инстаграмме» Патриса Эвра.

Бразильский нападающий прошлым летом взорвал рынок своей трансферной стоимостью. Нетрудно догадаться, что и в зарплате бразилец серьёзно выиграл. Но зарплата зарплатой, а перед традициями все равны – песню Неймару всё равно пришлось исполнять. Взорвать танцпол не вышло, но стиль у него определённо есть. Качает же, правда?

Видео можно посмотреть в «инстаграмме» Марко Верратти.

Есть среди «поющих» футболистов и российская суперзвезда. Пусть и уже не играющая. Лучший бомбардир в истории российской сборной Александр Кержаков спустя пару месяцев после окончания карьеры опубликовал в своём Instagram песню «Как молоды мы были». Саша исполнил её под аккомпанемент фортепьяно. К сожалению, в конце песни Александр не попал. В ноты. Но получилось всё равно здорово.

Видео можно посмотреть в «инстаграмме» Александра Кержакова.

BONUS: Леонид Слуцкий в «Халл Сити» представлял на британских землях не только российский футбол, но и родную культуру. И хоть Леонид Викторович никогдане был звёздным футболистом, будет неправильно не вспомнить этот порыв души с бананом вместо микрофона.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».