Хотите Пике? 500 миллионов евро!

Пике продлил контракт с «Барселоной». Сумма выкупа составит € 500 млн
Защитник «Барселоны» Херард Пике продлил контракт с каталонцами. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый договор рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма выкупа составит € 500 млн.
Херард Пике является воспитанником «Барселоны», которую покинул в 2004 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед». Спустя четыре года испанец вернулся в каталонский клуб и больше не уходил.
На счету 30-летнего Пике 421 официальный матч за «Барселону», 36 голов и 8 результативных передач. Руководство «Барселоны» организует традиционную пресс-конференцию, на которой будут подписаны все бумаги. Её дата станет известна позднее.
Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на две строчки вверх — на 62-е место в рейтинге ФИФА, который был сегодня опубликован на сайте организации.
Лидирует в рейтинге по-прежнему Германия, второй идёт Бразилия, на третьей позиции – Португалия.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Германия – 1602 очка
2 (2). Бразилия – 1483
3 (3). Португалия – 1358
4 (4). Аргентина – 1348
5 (5). Бельгия – 1325
6 (6). Испания – 1231
7 (7). Польша – 1209
8 (8). Швейцария – 1190
9 (9). Франция – 1183
10 (10). Чили – 1147
…
22 (21). Уругвай — 924
30 (31). Египет — 814
62 (64). Россия – 534
65 (63). Саудовская Аравия — 522
«Спартак» проиграл «Шанхай СИПГ», единственный гол забил Халк
«Спартак» провёл первый контрольный матч в 2018 году. Соперником подопечных Массимо Карреры, проводящих сбор в ОАЭ, стала вторая команда чемпионата Китая «Шанхай СИПГ».
Красно-белые потерпели поражение со счётом 0:1. Единственный гол на 11-й минуте забил бывший нападающий «Зенита» Халк, реализовавший пенальти.
Через несколько минут после этого «Спартак» понёс потерю — из-за травмы колена поле на носилках был вынужден покинуть Георгий Джикия.
На 29-й минуте у российской команды красную карточку получил Илья Кутепов, но в связи с тем, что матч был товарищеским, вместо удалённого Кутепова вскоре на поле вышел Сердар Таски.
Следующий контрольный матч «Спартак» проведёт 22 января. Соперником будет казахстанская команда «Астана».
«Локомотив» разгромно проиграл «Люцерну» в товарищеском матче
В рамках подготовки к возобновлению сезона московский «Локомотив» провёл товарищеский матч со швейцарским клубом «Люцерн». Встреча завершилась поражением «железнодорожников» со счётом 0:3. Все три гола швейцарцы провели во втором тайме.
Отметим, что за «Локомотив» в этом матче приняли участие защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари, которые вернулись в состав команды после серьёзных травм. Оба игрока появились на поле в самом начале второго тайма.
«Локомотив» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ после 20 туров. «Люцерн» находится на предпоследней, девятой строчке в таблице чемпионата Швейцарии после 19 туров.
«Динамо» обыграло «Газ Метан» благодаря голу Обольского с пенальти
В первом контрольном матче в 2018 году московское «Динамо» встречалось с румынской командой «Газ Метан».
Подопечные Дмитрия Хохлова, проводящие сбор в Турции, победили 12-ю на данный момент команду чемпионата Румынии с минимальным счётом. Ближе к концу игры бело-голубые получили право на пенальти — Николая Обольского толкнули в штрафной. Сам пострадавший подошёл к 11-метровой отметки и был точен.
Следующий контрольный матч на сборе «Динамо» проведёт 23 января. Соперником будет литовский клуб «Стумбрас».
«Ростов» сыграл вничью в первом матче под руководством Карпина
В рамках подготовки ко второй половине сезона российской Премьер-Лиги «Ростов» провёл товарищеский матч с румынским клубом КСМС на тренировочном сборе в Турции. Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Ростов» вышел вперёд в счёте благодаря голу Дмитрия Соловьёва на 39-й минуте. Румынская команда смогла отыграться на 54-й минуте. Этот матч стал первым для российской команды под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, который возглавил команду в декабре.
КСМС после 22 туров чемпионата Румынии располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Ростов» занимает 10-е место в таблице РФПЛ после 20 туров.
Товарищеский матч
«Ростов» (Россия) – КСМС (Румыния) – 1:1 (1:0)
Голы: Соловьёв, 39 (1:0); Самария, 54 (1:1).
Состав «Ростова» на 1-й тайм: Абаев, Байрамян, Макеев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Вебер, Соловьёв, Думбия, Шомуродов, Сигурдарсон.
Состав «Ростова» на 2-й тайм: Песьяков, Ингасон, Киреев, Зуев, Майер, Чуперка, Калачёв, Сухомлинов, Ионов, Дядюн, Плиев (на просмотре).
«Ростов» объявил о переходе Сигурдссона из «Фулхэма»
«Ростов» заключил трансферное соглашение с английским «Фулхэмом» о переходе защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона. 31-летний футболист подписал полноценный контракт с российским клубом, сообщает пресс-служба «Ростова».
«Очень рад оказаться в «Ростове», где уже играют мои товарищи по сборной Исландии. Наслышан о хорошей атмосфере в команде. Уверен, это правильное решение, и я сделаю все, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. Верю, у нас всё получится», — сказал Сигурдссон.
В первой половине сезона футболист выступал в казанском «Рубине» на правах аренды. «Ростов» стал третьим российским клубом в карьере Сигурдссона — до перехода в «Фулхэм» исландец защищал цвета «Краснодара».
В нынешнем сезоне защитник провёл за «Рубин» 12 (11 — в стартовом составе) матчей в РФПЛ и получил две жёлтые карточки.
«Севилья» заинтересована в приобретении Смолова
«Севилья» заинтересована в переходе нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова. Как утверждает Mundo Deportivo, форвард сборной России рассматривается в качестве варианта усиления атаки команды. Издание отмечает, что 27-летний игрок мог перейти в «Севилью» ещё в 2016 году.
Помимо Смолова испанская команда изучает варианты приобретения Миши Батшуайи («Челси»), Энди Кэрролла («Вест Хэм») и Дэниела Старриджа («Ливерпуль»).
Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны «Вест Хэма», «Зенита», «Спартака», «Наполи», дортмундской «Боруссии» и «Реала».
В текущем сезоне Смолов сыграл 13 матчей в РФПЛ, забил 10 голов и отдал четыре передачи.