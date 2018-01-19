Хотите Пике? 500 миллионов евро!

«Барса» продлила контракт со своим ветераном, «Спартак» проиграл команде Халка, Карпин начал с ничьей. Главное – в обзоре новостей дня.

Пике продлил контракт с «Барселоной». Сумма выкупа составит € 500 млн

Защитник «Барселоны» Херард Пике продлил контракт с каталонцами. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый договор рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма выкупа составит € 500 млн.

Херард Пике является воспитанником «Барселоны», которую покинул в 2004 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед». Спустя четыре года испанец вернулся в каталонский клуб и больше не уходил.

На счету 30-летнего Пике 421 официальный матч за «Барселону», 36 голов и 8 результативных передач. Руководство «Барселоны» организует традиционную пресс-конференцию, на которой будут подписаны все бумаги. Её дата станет известна позднее.

Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на две строчки вверх — на 62-е место в рейтинге ФИФА, который был сегодня опубликован на сайте организации.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Германия, второй идёт Бразилия, на третьей позиции – Португалия.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Германия – 1602 очка

2 (2). Бразилия – 1483

3 (3). Португалия – 1358

4 (4). Аргентина – 1348

5 (5). Бельгия – 1325

6 (6). Испания – 1231

7 (7). Польша – 1209

8 (8). Швейцария – 1190

9 (9). Франция – 1183

10 (10). Чили – 1147

…

22 (21). Уругвай — 924

30 (31). Египет — 814

62 (64). Россия – 534

65 (63). Саудовская Аравия — 522

«Спартак» проиграл «Шанхай СИПГ», единственный гол забил Халк

«Спартак» провёл первый контрольный матч в 2018 году. Соперником подопечных Массимо Карреры, проводящих сбор в ОАЭ, стала вторая команда чемпионата Китая «Шанхай СИПГ».

Красно-белые потерпели поражение со счётом 0:1. Единственный гол на 11-й минуте забил бывший нападающий «Зенита» Халк, реализовавший пенальти.

Через несколько минут после этого «Спартак» понёс потерю — из-за травмы колена поле на носилках был вынужден покинуть Георгий Джикия.

На 29-й минуте у российской команды красную карточку получил Илья Кутепов, но в связи с тем, что матч был товарищеским, вместо удалённого Кутепова вскоре на поле вышел Сердар Таски.

Следующий контрольный матч «Спартак» проведёт 22 января. Соперником будет казахстанская команда «Астана».

Потеряли Джикию, пропустили от Халка. Кошмарный старт года для «Спартака» А ещё в первом тайме красную карточку получил Кутепов.

«Локомотив» разгромно проиграл «Люцерну» в товарищеском матче

В рамках подготовки к возобновлению сезона московский «Локомотив» провёл товарищеский матч со швейцарским клубом «Люцерн». Встреча завершилась поражением «железнодорожников» со счётом 0:3. Все три гола швейцарцы провели во втором тайме.

Отметим, что за «Локомотив» в этом матче приняли участие защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари, которые вернулись в состав команды после серьёзных травм. Оба игрока появились на поле в самом начале второго тайма.

«Локомотив» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ после 20 туров. «Люцерн» находится на предпоследней, девятой строчке в таблице чемпионата Швейцарии после 19 туров.

«Динамо» обыграло «Газ Метан» благодаря голу Обольского с пенальти

В первом контрольном матче в 2018 году московское «Динамо» встречалось с румынской командой «Газ Метан».

Подопечные Дмитрия Хохлова, проводящие сбор в Турции, победили 12-ю на данный момент команду чемпионата Румынии с минимальным счётом. Ближе к концу игры бело-голубые получили право на пенальти — Николая Обольского толкнули в штрафной. Сам пострадавший подошёл к 11-метровой отметки и был точен.

Следующий контрольный матч на сборе «Динамо» проведёт 23 января. Соперником будет литовский клуб «Стумбрас».

«Ростов» сыграл вничью в первом матче под руководством Карпина

В рамках подготовки ко второй половине сезона российской Премьер-Лиги «Ростов» провёл товарищеский матч с румынским клубом КСМС на тренировочном сборе в Турции. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Ростов» вышел вперёд в счёте благодаря голу Дмитрия Соловьёва на 39-й минуте. Румынская команда смогла отыграться на 54-й минуте. Этот матч стал первым для российской команды под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, который возглавил команду в декабре.

КСМС после 22 туров чемпионата Румынии располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Ростов» занимает 10-е место в таблице РФПЛ после 20 туров.

Товарищеский матч

«Ростов» (Россия) – КСМС (Румыния) – 1:1 (1:0)

Голы: Соловьёв, 39 (1:0); Самария, 54 (1:1).

Состав «Ростова» на 1-й тайм: Абаев, Байрамян, Макеев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Вебер, Соловьёв, Думбия, Шомуродов, Сигурдарсон.

Состав «Ростова» на 2-й тайм: Песьяков, Ингасон, Киреев, Зуев, Майер, Чуперка, Калачёв, Сухомлинов, Ионов, Дядюн, Плиев (на просмотре).

«Ростов» объявил о переходе Сигурдссона из «Фулхэма»

«Ростов» заключил трансферное соглашение с английским «Фулхэмом» о переходе защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона. 31-летний футболист подписал полноценный контракт с российским клубом, сообщает пресс-служба «Ростова».

«Очень рад оказаться в «Ростове», где уже играют мои товарищи по сборной Исландии. Наслышан о хорошей атмосфере в команде. Уверен, это правильное решение, и я сделаю все, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. Верю, у нас всё получится», — сказал Сигурдссон.

В первой половине сезона футболист выступал в казанском «Рубине» на правах аренды. «Ростов» стал третьим российским клубом в карьере Сигурдссона — до перехода в «Фулхэм» исландец защищал цвета «Краснодара».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Рубин» 12 (11 — в стартовом составе) матчей в РФПЛ и получил две жёлтые карточки.

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«Севилья» заинтересована в приобретении Смолова

«Севилья» заинтересована в переходе нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова. Как утверждает Mundo Deportivo, форвард сборной России рассматривается в качестве варианта усиления атаки команды. Издание отмечает, что 27-летний игрок мог перейти в «Севилью» ещё в 2016 году.

Помимо Смолова испанская команда изучает варианты приобретения Миши Батшуайи («Челси»), Энди Кэрролла («Вест Хэм») и Дэниела Старриджа («Ливерпуль»).

Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны «Вест Хэма», «Зенита», «Спартака», «Наполи», дортмундской «Боруссии» и «Реала».

В текущем сезоне Смолов сыграл 13 матчей в РФПЛ, забил 10 голов и отдал четыре передачи.