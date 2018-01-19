10 важных игроков сборной России, пропускавших крупные турниры из-за травм

18 января в ходе контрольного матча «Спартак» — «Шанхай СИПГ» серьёзную травму получил защитник москвичей Георгий Джикия. По информации сайта столичного клуба, проведённое медицинское обследование показало, что у игрока разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция. О том, когда восстановится Джикия, станет известно позднее. Но, понимая характер травмы, можно сказать, что с вероятностью 99,9% сборная в преддверии домашнего чемпионата мира лишилась игрока основного состава. Терять футболистов перед большими турнирами стало уже некой печальной традицией для национальной команды. Вспомним несколько подобных примеров.

Потеряли Джикию, пропустили от Халка. Кошмарный старт года для «Спартака» А ещё в первом тайме красную карточку получил Кутепов.

Отборочный цикл к чемпионату мира в Японии и Южной Корее сборная прошла без проблем, заняв первое место в группе. Одним из лидеров той команды считался 34-летний полузащитник «Сельты» Александр Мостовой. Его участие в мундиале не подвергалось сомнению, но, как это часто происходит, в дело вмешался случай. В мае 2002 года россияне принимали участие в Кубке LG, проходившем в Москве. Обычный товарищеский турнир, 4 команды (Россия, Беларусь, Украина и Югославия), 2 матча. Что страшного может произойти, казалось бы. Ан нет! Во-первых, россияне проиграли обе встречи. Во-вторых, уже в начале игры за третье место с югославами травму получил Мостовой. Несмотря на это, Романцев, видимо желая обмануть судьбу, включил игрока в итоговую заявку на чемпионат мира. Надежды не оправдались: футболист не успел восстановиться, участие в матчах не принимал, а сборная, как известно, не вышла из группы.

Виктор Онопко и Сергей Игнашевич (ЧЕ-2004)

К слову, Мостовой не поехал и на чемпионат Европы в Португалию, но уже по причине разногласий с главным тренером Георгием Ярцевым. Потерю полузащитника катастрофой назвать было нельзя, а вот то, что произошло с линией обороны сборной, порождало просто панические настроения. Идентичные травмы получили основные центральные защитники — Виктор Онопко и Сергей Игнашевич. Оба футболиста до последнего надеялись принять участие в турнире, но не судьба. Сначала покинул расположение сборной Онопко.



«Наш знаменитый хирург Миронов после тщательнейшего осмотра сказал, что повреждение есть, но он на моём месте поехал бы в Португалию, продолжал бы там поддерживать функциональное состояние, чтобы примерно за четыре дня до первого матча подключиться к общей группе. Последнее слово оставалось за Ярцевым. Он сделал акцент на том, что если я выйду на поле в Португалии, то могу вообще завершить карьеру. Мне всё стало ясно, и 1 июня, попрощавшись с командой и пожелав ей удачи, я покинул лагерь сборной, чтобы продолжить тренироваться в «Сатурне», поддерживая форму», — так вспоминал тот момент сам игрок.



А за 10 дней до старта турнира уехал и Игнашевич. Его травма требовала хирургического вмешательства. Сборная же отправилась на Евро-2004 с парой защитников Дмитрий Сенников — Роман Шаронов и запасным Алексеем Бугаевым. Итог — групповой этап стал непреодолимой преградой.

Тот сезон нападающий «Зенита» провёл замечательно. Вместе с клубом он выиграл Кубок УЕФА, став с 10 голами лучшим бомбардиром турнира. В сборной Павел Погребняк считался основным форвардом и следовательно надеждой на ближайший Евро. За неделю до начала европейского чемпионата команда Гуса Хиддинка проводила товарищеский матч с Сербией. Погребняк был в стартовом составе, забил гол, а через пару минут, прихрамывая и держась за колено, покинул поле.



«Восстановление шло довольно успешно. Примерно через пять дней после травмы начал верить, что история может закончиться хорошо. Однако перед игрой с Литвой стало понятно: нет, всё плохо — я вышел на поле и попробовал пробежаться, но сразу почувствовал резкую боль в ноге. Взяли ещё одну паузу в несколько дней, но чуда не произошло», — рассказывал Погребняк.



Думаю, не стоит напоминать, какой результат показала наша сборная на Евро-2008. Ту команду все болельщики готовы были носить на руках. Вряд ли кто-то из них по ходу турнира вспомнил о Погребняке. Вместо него в заявке появился Олег Иванов, а в стартовом составе — Роман Павлюченко, которого всегда мог подстраховать тёзка Адамов.

Павел Погребняк Фото: РИА Новости

Василий Березуцкий, Роман Шишкин (ЧЕ-2012)

Удивительно, что сезон-2011/12, ознаменовавший переход российского чемпионата на систему «осень-весна» и предварявший Евро-2012, не особо навредил национальной команде. Ведь, как-никак, предстояло сыграть 44 тура, и уберечься от травм на таком длинном отрезке времени тяжеловато. Из основной обоймы сборной не смог этого сделать только Василий Березуцкий. Основной защитник ЦСКА вышел на поле в матче 41-го тура Премьер-Лиги с московским «Спартаком», но был заменён после первого тайма из-за приводящей мышцы бедра и пропустил концовку сезона. К Евро Василий собирался готовиться и надеялся восстановиться до его старта. Однако движение к поставленной цели закончилось, не успев начаться.



«У нас был изначальная договорённость с тренерским штабом, что я проведу в команде неделю, по итогам чего мы примем решение, но выяснилось, что недели не потребовалось. Вышел сегодня на поле и понял, что даже бегать не могу, так как чувствую боль. Полноценно бегать я не смогу в ближайшее время и полностью восстановиться до Евро не успею», — комментировал ситуацию Березуцкий.

Ещё одним выбывшим перед тем турниром оказался Роман Шишкин. У бывшего защитника «Локомотива» всё было более прозаично. Игрок тренировался с командой и уже видел себя в окончательной заявке, но подвёл желудок. Из-за недомогания Шишкин был вынужден пропустить турнир. Недавно, впрочем, появились другие версии внезапного недомогания футболиста.

Травма ахилла не позволяла тогдашнему капитану сборной России выходить на поле начиная с апреля 2014 года. К контрольным играм перед мундиалем Широков смог возобновить тренировки, и чуть было не произошло чудо.



По словам Фабио Капелло, после матча с норвежцами Роман избавился от пресловутых тейпов на ноге и даже принял участие в нескольких полноценных тренировках. Но, к сожалению, произошёл рецидив травмы. Он не дал даже капли надежды на то, что капитан в ближайшее время вернётся в строй. Тренерский штаб до последнего ждал врачей. Но следующий товарищеский матч с Марокко команда проводила, зная, что Широков остаётся вне бразильского чемпионата. В заявке его заменил молодой Павел Могилевец.

Роман Широков Фото: РИА Новости

Алан Дзагоев, Игорь Денисов (ЧЕ-2016)

На чемпионате Европы во Франции вся страна ждала успеха. Впервые с 2008 года появилась вера в команду. Причиной этому стала великолепно проведённая концовка отборочного цикла под руководством нового тренера Леонида Слуцкого. Наставник смог вытянуть команду в финальную стадию турнира, пока вокруг решали, сколько заплатить Капелло и как обойтись без всяких «Пануччи-Шмануччи».

Будь у Слуцкого оптимальный состав, с которым он выходил на Евро, кто знает, как бы команда выступила тем летом. Но очередные напасти вновь внесли свою лепту. Незадолго до сборов национальной команды, в последнем туре чемпионата России, травму получил Алан Дзагоев, выбыв на месяц. А уже во время контрольных матчей та же участь постигла Игоря Денисова. Кстати, он травмировался в матче с Сербией, как и за 8 лет до этого Павел Погребняк. Складываем два повреждения и получаем большую дыру в центре поля.



Латать её принялись с помощью молодого Александра Головина и только что натурализованного Романа Нойштедтера. Оба по итогам Евро оказались в символической сборной худших игроков турнира.

Роман Зобнин (Кубок конфедераций — 2017)

Ситуация с полузащитником «Спартака» Романом Зобниным идёт в этом списке скорее бонусным, чем основным примером. Ведь сам турнир глобального значения не имел: просто хорошие спарринги с сильными соперниками. С другой стороны, Кубок конфедераций должен был помочь определить (или хотя бы наметить) стартовый состав сборной страны на чемпионат мира.



Зобнин до момента получения травмы являлся твёрдым игроком основы команды Станислава Черчесова. Несчастье случилось опять в товарищеской игре, на сей раз с венграми. Матч выиграли — 3:0. А вот Роман только недавно восстановился и начал выходить на поле, и нет никакой гарантии, что он вернёт себе место в национальной сборной.