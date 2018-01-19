Как Ахмед Муса провёл полтора года после ухода из ЦСКА

Тренер сборной Нигерии немец Гернот Рор рад, что Ахмед Муса возвращается в ЦСКА, сообщает Score Nigeria. Поторопился ли он или издание пропустило сослагательное наклонение – пока неясно. Но история подтверждает, что в Нигерии о будущем Ахмеда обычно осведомлены довольно неплохо.

В середине мая 2016 года нигерийское издание Аfricanfootball.com сообщило, что «трансфер Мусы в «Лестер» почти завершён», – почти за месяц до первых официальных комментариев и за два месяца до того, как контракт с «Лестером» был подписан. 8 июля 2016 года Муса перестал быть игроком ЦСКА. Как он провёл последние полтора года?

Просто ужасно

Некоторые сомнения относительно готовности Мусы играть в АПЛ существовали даже на момент подписания. Скаут «Лестер» Даррен Иди в интервью «Известиям» подчеркнул, что для английского чемпионата Ахмед слишком хрупок. И добавил, что это можно будет решить в тренажёрном зале, «куда его обязательно отправят специалисты клуба по физподготовке, если он перейдёт».

Очевидно, это мнение разделяли и другие сотрудники «Лестера». Нигериец нормально прошёл медосмотр и вскоре уже говорил, что счастлив быть частью чемпиона Англии – «клуба, который как семья».

Период при Раньери

С первых матчей нового сезона «Лестер» взялся доказывать, что семья может быть несчастливой. Лидеры клуба – Марез и Варди – провели ужасную первую половину сезона. В центре поля после ухода Н’Голо Канте появился коврик с надписью welcome, но без двери: дверью было всё поле. Фирменное оружие «Лестера» — фланговые быстрые атаки, в которых Муса идеален, – не работали.

Некуда бежать. Почему у Мусы не получается в «Лестере» «Лестер» продолжает падение на дно таблицы, а Муса никак не может пробиться в основу. Разбираемся, почему Ахмед не может заиграть в АПЛ.

Клаудио Раньери не спешил делать на него ставку. Это нормально для итальянских тренеров: они всегда любят вводить новых игроков постепенно. Ахмед сыграл весь матч с «Халлом», пару минут побегал с «Арсеналом», остался в запасе с «Бёрнли», вышел на второй тайм с «Ливерпулем». Нормальное начало адаптации к новому чемпионату. Но к этому моменту клуб уже начал ощущать давление в связи с неудачами, и Раньери приходилось оправдываться. Тем не менее он находил время на комментарии по ситуации с новичком.

«Муса приехал из России. Там медленный чемпионат, перемена получилась очень резкой. Когда он адаптируется и станет играть в паре с Варди, это будет мощно», — говорил Клаудио в августе. А вот октябрь: «Рано или поздно Муса адаптируется. Я слежу за тем, как он тренируется. Рано или поздно он начнёт играть».

В октябре Муса в течение недели забил в двух турах АПЛ подряд. Он поучаствовал в победе над «Кристал Пэлас» и в ничьей с «Тоттенхэмом». «Мусе был нужен этот гол. Он всё лучше выглядит на тренировках, он понимает, куда попал», — говорил тренер. В Кубке Ахмед сделал дубль в ворота «Эвертона».

Проблема в том, что победа над «Пэлас» была лишь третьей в чемпионате, а следующей пришлось ждать ещё шесть матчей. Шутки Раньери уже не смешили журналистов, а тактические эксперименты встретили сопротивление команды. То есть нет, не встретили, конечно. Ведь Рияд Марез позднее всех уверил: «Мы не сплавляли тренера». Очевидно, Биличу, Анчелотти, Джеррарду, Линекеру и ещё десятку авторитетных футбольных людей просто показалось. А серия из пяти поражений, а потом, после отставки Раньери, серия из шести побед – это просто совпадение. В любом случае перемены затронули Мусу.

Период после Раньери

Исполняющий обязанности тренера Крейг Шекспир не стал ничего менять в тактике. Это были те же 4-4-2 с очень низкой обороной и очень быстрыми контратаками. Но он сделал ставку на ветеранов и героев прошлого сезона. Это коснулось не только Ахмеда – вообще всех новичков. Ислам Слимани сел в запас, Нампалис Менди перестал попадать в заявку. Муса в заявку в основном попадал, но не более того. После увольнения тренера он до конца чемпионата три раза вышел на замену. «Лестер» после безумной эмоциональной встряски и серии побед вернулся в прежнее коматозное состояние. В последних восьми турах было набрано восемь очков. Так закончился сезон.

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Летом «Лестер» планировал серьёзное обновление состава. Удалось частично: Цилер ушёл в «Штутгарт», Менди и Капустку отпустили в аренду, а продать Мусу и Слимани не вышло. У ЦСКА на нигерийца не было денег, в Чемпионшип от сам не захотел (хотя звал Слуцкий), а других предложений о покупке не было – только об аренде. Зато пришёл Келечи Ихеаначо, чем окончательно похоронил надежды на основной состав.

Забавно, что Ихеаначо, ещё один талантливый игрок сборной Нигерии, тоже осел в запасе. Тренер сборной в январе намекнул, что перед чемпионатом мира с этим нужно что-то делать. «Надеюсь, что футболисты, которые не играют, Ихеаначао и Муса, найдут себе новые команды», — сказал Рор. Но если Ихеаначо оказался именно в запасе и изредка хотя бы выходит на поле, то Муса вообще попал в дубль «Лестера».

За основную команду он в этом сезоне сыграл всего раз. В августе, в Кубке лиги с «Шеффилд Юнайтед». В том матче забил гол, но больше на поле не появлялся. Зато 17 января бегал за «молодёжку» в турнире под названием «Трофей футбольной лиги» — забил «Олдхэму», но команда проиграла и вылетела.

Теперь играть Ахмеду совсем негде. Разве что в Лиге профессионального развития (она же АПЛ-2). В турнире участвует команда «Лестера» младше 23 лет – вот в ней сейчас и числится Муса, вместе с Робертом Хутом, Элдином Якуповичем и Йоаном Беналуаном. Неплохая компания, в принципе. Но всё-таки кажется, что могла бы быть и лучше.

Клоду Пюэлю он не нужен: француз ставит команде новый стиль, пока получается. В рейтинге игроков атаки (Варди, Марез, Окадзаки, Грей, Слимани, Ихеаначо) Муса на последнем месте. И вряд ли клуб всё ещё рассчитывает заработать на футболисте, которого нет даже в заявке.