Лучший нападающий мира из тех, что ошиблись видом спорта

Это третий текст о голландском нападающем Басе Досте на «Чемпионате» за всю его карьеру. Давайте без указания года, а только по месяцам: первый — в самом начале марта, второй — в конце марта, третий — в середине января. Довольно быстро становится очевидно, что инфоповоды Дост даёт в начале года — это было первое открытие. Оно легко проверяется цифрами: возьмём пять первых матчей нападающего в стартовом составе в каждом году и посчитаем. В 2016-м старт года Дост пропустил из-за травмы, а вот что было в другие годы: 2010-й — 2 гола+1 передача, 2011-й — 2+1, 2012-й — 5+2, 2013-й — 2+0, 2014-й — 4+0, 2015-й — 9+1, 2017-й — 7+1, 2018-й (сыграно четыре матча) — 7+0. Итого: если сложить эти пятиматчевые отрезки, получится полноценный сезон с выносящей мозг статистикой. 39 матчей — 38 мячей и 6 голевых передач. Монстр.

О чём такая статистика может говорить? Понятное дело, о том, что Дост превосходит соперников в физической готовности. Когда защитники ещё не набрали лучших кондиций, Дост использует это преимущество и забивает без размышлений. «Сейчас я сделал два хет-трика подряд, чего со мной ещё никогда не случалось. На самом деле, так происходит всегда в это время. За счёт моих качеств я хорошо стартую после зимнего перерыва», — говорит Дост в январе 2018-го. Первый аспект, который делает его уникальным, — это умение распоряжаться своими физическими данными.

Но развитых функционально нападающих в мире хватает, однако при этом далеко не каждый забивает 50 мячей за 50 матчей, как это произошло с Достом в «Спортинге». Следовательно объяснение лежит глубже банальной физики. И в «Вольфсбурге», и в «Спортинге» за 80% мячей голландец забивает в одно касание. Коллега Титов прекрасно разобрал, как это происходит: Дост остаётся один в один с защитником, резко отрывается от него в момент передачи и остаётся в ударной позиции без опеки. Почитайте сами:

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Но и этого ментального навыка — оторваться в нужном направлении и в нужное время — недостаточно. Дост остаётся перед воротами, а в них надо ещё и попасть. Умение оторваться ещё можно назвать инстинктивным, но вот удивительную концентрацию — никак. Второй аспект уникальности Доста — в его ментальной силе: «Мне надо дождаться, когда один из партнёров откроется, потом случится навес. Когда этот навес пойдёт, я должен сыграть его. Я понимаю, что в противном случае ждать следующего навеса придётся ещё полчаса».

О'кей, в мире достаточно и таких форвардов, которые используют свои ментальные навыки, но Доста по-настоящему выделяет умение комбинировать физическую мощь и концентрацию в штрафной. Жорже Жезуш сделал в «Спортинге» из голландца машину. «Тренер провёл со мной много бесед. Он на видео показывал мне, где мои сильные стороны и как мне их использовать, а чего стоит избегать», — говорит Дост, и вот результат этих бесед. В нынешнем сезоне из 60 ударов Баса всего ДВА нанесены из-за пределов штрафной, а ровно 50% мячей он забивает в последние полчаса матча — когда соперник устаёт и физически, и ментально.

Теперь о том, почему же Дост ошибся с видом спорта. Как бы странно это ни звучало, футбол сильно ограничивает его потенциал фиксированным количеством замен. Дост — далеко не тот нападающий, что умеет на поле всё, его потенциал жёстко лимитирован, но свои навыки голландский гигант развил до полного автоматизма. Бас идеально подходит под концепцию ролевых игроков, которая долго время доминировала в НБА стараниями Грегга Поповича. Коуч Поп собирал целые чемпионские команды из ролевых игроков — баскетболистов, которые в других командах не раскрылись бы, потому что там требуется делать всё одинаково хорошо.

Баскетбол помогает развивать концепцию ролевых игроков неограниченным количеством замен. Проигрываешь в счёте и нужно срочно отыгрываться? Выпускаешь парня, который уверенно лупит с трёхочковой дуги и специализируется на этом. Ведёшь в тяжёлой и вязкой игре? Используешь центрового, который будет ходить пешком, но выцепит с кровью все подборы под двумя щитами. Концовки четвертей, половин или ограниченный ростер у соперника? Поднимаешь со скамейки игрока, который физически развит, умеет продавить под кольцо и обязательно забить.

Вот как раз к последней категории и относится Дост. Помимо отсутствия лимита замен баскетбол выделяется тем, что там, из-за двое меньшего количества полевых, гораздо больше завязано на изоляциях, игре один в один. Дост уничтожает соперников, которые плохо используют подстраховку — таких команд по-прежнему большинство, но, чтобы играть за топ-клуб, нужно уметь справляться и с возникающим после резкого рывка вторым защитником. А ограниченный спектр навыков Баса не позволяет ему это сделать.

В НБА он был бы если не суперзвездой, то человеком, востребованным в чемпионских командах. В футболе же он просто фантастический бомбардир, человек, который сделал своей единственной целью на день забить. «Я хочу сохранить это стремление как можно дольше. Как только оно пропадёт, надо будет заканчивать», — говорит Дост. Окончательно уникальным его делает то, что в малорезультативном виде спорта со своей результативностью он оказывается не особенно востребованным среди топов.

И ещё более странно, что этому можно найти объяснение.