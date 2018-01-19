«Бекхэм разозлился на Фергюсона. Но всё понял. Он понятливый парень!»

«О, этого человека я помню! Он забил нам победный гол на «Стад де Франс». А это ваш лучший вратарь, да? О, у вас и Жулио Баптиста был?»

Чемпион мира 1998 года, бывший главный тренер сборной Франции и «ПСЖ» Лоран Блан с искренним любопытством разглядывал портреты гостей «Чемпионата». Узнавал Карпина («Кто ж не помнит «Сельту», где играли он и Мостовой?»), Акинфеева, Черчесова. Неожиданно для нас идентифицировал… Тину Канделаки.

В Москву Блан заехал ненадолго. Поучаствовал в гайдаровском Форуме (там он был спикером в рамках дискуссии «Долгосрочное наследие чемпионата мира по футболу — 2018: экономические и человеческие факторы»). А после этого – за три часа до вылета домой — заскочил в гости к «Чемпионату».



— Надеюсь, мой портрет тоже на стену повесите? – улыбнулся француз, когда заходил в нашу большую переговорку для интервью.



— Обязательно! – пообещали мы.



За небольшое время Лоран успел обворожить всех, кто присутствовал на интервью. Элегантный, стильный, обаятельный, с замечательным чувством юмора – таким в нашем представлении и должен быть настоящий француз. Не обошлось без комплиментов в адрес нашей замечательной Галины Козловой. Блана очень порадовало, что в журналистском составе редакции есть и девушки, при этом симпатичные. Да и вообще, он был явно в приподнятом настроении.



— А вы знаете, Москва сильно изменилась, — заметил он. – Помню, как я был здесь около 20 лет назад, когда играли наши сборные. Колоссальные изменения! Просто невероятно! Инфраструктура развита на высшем уровне: все эти отели, новые здания, прекрасный аэропорт, а главное транспортная сеть. По городу стало действительно просто передвигаться. Сама жизнь в Москве изменилась. Нет, я действительно впечатлён.

— Главный повод вашего визита к нам понятен. Как думаете, это будет крутой чемпионат мира?

— Верю в это. Для России проведение ЧМ — серьёзный вызов. К вам приедут болельщики со всего мира. Россия должна продемонстрировать всему мировому сообществу, каких успехов удалось добиться в развитии инфраструктуры за последние годы. Вы только представьте, что будет здесь происходить этим летом! Люди со всех стран, со всех континентов посетят российские города. Для многих из них Россия — загадка. Они никогда здесь не были. Я считаю, что главная задача России — показать свою гостеприимность и уровень развития. Я не сомневаюсь, что, побывав здесь, многие захотят посетить страну ещё не один раз.



— Примерно такой бум был во Франции 20 лет назад, верно?

— Однозначно. Тогда на целый месяц Франция превратилась в мировую столицу. И то же самое произойдёт ближайшим летом у вас. Здесь соберётся огромное количество представителей разных культур и национальностей, поэтому Россия должна показать всему миру свою самобытность. Главная задача состоит в этом, а не в спортивных достижениях сборной.

«Никто не верил в сборную Франции до самого финала»

— Честно: могли предположить тогда, что Франция станет чемпионом мира?

— Никто и подумать не мог. Перед визитом в «Чемпионат» я общался с некоторыми вашими соотечественниками. Они признавались: сборная Россия играет неважно. Многого от неё не ждут. Но друзья, всё достигается благодаря поддержке болельщиков! Они должны гнать свою команду вперёд на протяжении всего турнира, и тогда возможны чудеса. Вся страна должна объединиться вокруг сборной. Поймите, ребятам, которые будут представлять Россию, очень важно чувствовать поддержку.



Вспоминаю, как это было у нас. Никто не верил в сборную Франции до самого финала. Помню, как французы отзывались о чемпионате мира до его начала. Никому он не был особо интересен. Но когда мы победили, вся страна выбежала на улицы отмечать это событие. Это было незабываемо. Мы тогда пережили очень сильные чувства. Такого со мной не было никогда!



— Поделитесь секретом: как одержать победу на таком турнире?

— Тут нет никаких секретов. Вся команда билась до конца. Но вы должны понять, что именно вы, молодые ребята, создаёте атмосферу чемпионата мира. И от вас в том числе зависят будущие результаты сборной. Если вы, молодые люди, будете поддерживать сборную на чемпионате мира, то результаты обязательно придут. Всё зависит от вас.



— Многие говорят, что секрет французской победы был в вашем поцелуе лысины Фабьена Бартеза.

— О, друзья, как же меня достали с этим вопросом! (Смеётся.) Каждый раз, в каждой стране меня спрашивают про лысину Бартеза. Я сыграл столько игр в своей жизни, выступал за сильные клубы, за сборную, но каждый раз меня спрашивают только об этом поцелуе!



— А вы думали, будет по-другому, когда придумывали этот ритуал? Кстати, как он появился?

— Я уже не вспомню. Но во Франции этот жест любили, потому что после моего поцелуя мы выигрывали. Но если бы результат был обратным, этому ритуалу, уверен, никто бы не придавал большого значения.



— И вы, и Бартез играли в легендарном для сборной России матче, когда она обыграла Францию на «Стад де Франс» со счётом 3:2. Многие до сих пор считают эту игру лучшей в истории нашей сборной.

— Я прекрасно помню эту игру. Тогда, кажется, забил молодой человек, которого я видел на вашей стене (улыбается). Сборная России в том матче сыграла просто здорово. Мы ведь до этого выиграли в Москве. Но затем всё в группе поменялось. Перед последним туром у нас было не так много шансов на первое место. Устраивала, по-моему, только ничья в матче России и Украины. И именно она и случилась! Мы прошли в финальную часть чемпионата Европы, а летом выиграли его. Видите, как бывает.

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«Я вижу четырёх фаворитов предстоящего ЧМ»

— В этом году у сборной Франции есть шансы повторить успех той команды?

— Я могу назвать четыре основные команды, которые претендуют на победу на ЧМ-2018. Во-первых, Бразилия. У неё прекрасный стиль. Посмотрите на состав этой сборной. Одно удовольствие наблюдать за её игрой. Во-вторых, все шансы на успех есть у Аргентины. Эти шансы есть всегда, когда за тебя играет лучший футболист мира — Месси. Ну и, конечно, выделю две европейские команды, состав которых выделяется на фоне остальных сборных — Германию и Испанию.



Франция же входит в число команд, которые могут преподнести сюрприз. Сюда бы я также отнёс Бельгию.



— То есть соотечественников вы к главным фаворитам не причисляете?

— У Франции, конечно, хорошая сборная, с качественным подбором игроков. Но всё-таки команда ещё молодая.



А вообще, на таких турнирах возможны сюрпризы. Я думаю, что в этот раз кто-нибудь обязательно выстрелит. Думаю, это будет команда из Южной Америки или одна из африканских сборных.



— Вы долго играли вместе с нынешним тренером сборной Франции Дидье Дешамом. У вас есть для него персональные пожелания?

— Что я могу пожелать Дидье? Конечно победы! Он уже испытывал такие эмоции в 1998 году в качестве игрока, и теперь пришло время пережить их вновь в качестве тренера.

«Я не парле итальяно, поэтому я не в «Зените»

— За российским чемпионатом вы следите?

— Не так внимательно. Но во Франции многие ваши команды довольны известны. Например, все знают «Спартак» и «Динамо».



— В «Динамо» погостил Матьё Вальбуэна.

— Да, точно, там же играл Матьё! Ещё знаю того парня из «Рубина», который недавно перешёл в «Сент-Этьен» (Янн М’Вила. – Прим. «Чемпионата»). Есть и другие команды, которые очень известны в Европе. Например, «Зенит». Этот клуб каждый год играет в еврокубках.



— Вы как раз недавно сказали, что могли стать главным тренером «Зенита» после ухода Андре Виллаша-Боаша.

— У нас были контакты с «Зенитом» по поводу сотрудничества. Однако прямых переговоров с руководителями «Зенита» я не вёл. Этим занимались мои представители. В итоге, насколько я знаю, главным тренером команды стал Мирча Луческу, но в конечном счёте этот пост занял мой друг Роберто Манчини. У «Зенита» был итальянский опыт – там неплохо поработал Лучано Спалетти. А я не парле итальяно (смеётся).



— Кого знаете из российских игроков?

— Многих не назову. Знаю вашего вратаря Игоря Акинфеева. Очень сильный игрок. В основном я наблюдал за русскими, которые играли за границей. Помню Валерия Карпина, Андрея Аршавина, Сергея Реброва (хотя он, по-моему украинец?), Романа Павлюченко. О, я хорошо помню Вагиза Хидиятуллина, который не один год провёл в чемпионате Франции, играя за «Тулузу».



— Когда вы были тренером «ПСЖ», за команду выступал бывший защитник московского «Динамо» Тьяго Силва. Он рассказывал вам о своих проблемах в России?

— А разве у него были какие-то проблемы?



— Да, со здоровьем. Он переболел туберкулезом.

— Ах, да. Он рассказывал мне, как лежал несколько месяцев в госпитале. Для него это был очень трудный период, но Тьяго настоящий боец. Он смог восстановиться и заиграть на высочайшем уровне.

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«Бекхэму было больно. Но он понятливый парень»

— Парижской команде скоро предстоят игры в Лиге чемпионов с «Реалом». Кто фаворит?

— Скажу так: на сегодняшний день «Реал» является самым сильным клубом мира.



— Спорно. Команда в кризисе. А «ПСЖ» вкладывает в новых игроков огромные деньги.

— Деньги не играют в футбол. Запомните это. Be careful! Деньги очень важны. Но я повторюсь: «Реал» — один из самых сильных клубов мира. Кто выигрывал последние два года в Лиге чемпионов? «Реал» Мадрид. Я думаю, после этого вопросов быть не должно.



— Это было в прошлом. А сейчас «Реал» очень сильно отпустил «Барселону» в чемпионате Испании.

— Скажите, вот вы играете в футбол? И вы всегда выигрываете? Конечно же нет. Тогда вы должны понимать, что в футболе, как и в любом другом виде спорта, не всегда удаётся быть первым. И даже такой клуб, как «Реал», может проигрывать. Да, сейчас мадридская команда переживает не лучшие времена, но я уверен, что она подойдёт в полной боевой готовности к игре с «ПСЖ».

— Что вы думаете о Зидане? Сильный тренер?

— Конечно. Разве может слабый посредственный тренер выиграть две Лиги чемпионов?



— Есть ещё один момент, о котором мы не можем не спросить. В 2003 году вы играли за «Манчестер Юнайтед» и могли присутствовать в раздевалке в тот самый момент, когда Алекс Фергюсон запустил бутсой в Дэвида Бекхэма.

— Что значит «мог»? Я там был. И всё прекрасно видел. Нет, это были не мои бутсы (смеётся).



— Но Дэвиду было больно?

— А вы как думаете? Фергюсону тогда не понравилось, как действовал Дэвид, и он пнул эту бутсу в его сторону. Попал прямо в бровь. Конечно, Дэвид расстроился. Я бы даже сказал, что он сильно разозлился. Но у Фергюсона был колоссальный авторитет в команде.



— И Бекхэм всё понял?

— Да. Он вообще понятливый парень (смеётся).

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P.S. Мы бы общались с нашим гостем и дольше, но, увы, были скованы временными рамками. Иначе Блан опоздал бы на самолёт. Но на прощание он улыбнулся и подмигнул нам: «Ребята, не прощаемся. Может, я ещё загляну к вам. Кто знает, может, меня завтра позовёт «Спартак»?..



Но главное – я желаю успехов вашей молодёжи. Чемпионат мира – это очень круто. Важно правильно распорядиться этим наследием. Надеюсь, этот мундиаль даст огромный толчок развитию футбола в вашей стране».



И да – в нашей редакции Блан нашёл своего Бартеза (им оказался видеоредактор Алексей Шилин). Целовать в лысину, правда, не стал. «Это был наш личный ритуал, — улыбнулся Лоран. – Эксклюзивный».