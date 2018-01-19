Куда податься Роналду. Болельщики не хотят его видеть в «Реале»

Футбол – не самая справедливая штука в мире. Даже статистические и тактические гики признают, что 50% успеха на поле – это везение (даже всеми любимый xG говорит об этом). Что уж говорить о вещах, не касающихся цифр и лежащих в плоскости человеческих отношений. «Реал» в этом случае – самый яркий пример. Просто вдумайтесь – есть такой человек, легенда клуба, ставший тренером и два раза подряд взявший Лигу чемпионов. То есть сделавший то, что не удавалось ещё никому в истории. И вот команда на несколько месяцев попадает в предсказуемый кризис, срывается с подножки мчащегося к чемпионству сине-гранатового поезда, распластывается на рельсах и ждёт возобновления Лиги чемпионов, где всё ещё впереди. Вроде, ничего катастрофичного, но тренер уже сидит на стуле, три ножки которого подпилены. Вы наверняка поняли, о ком идёт речь.

Почему «Реалу» не нужно увольнять Зидана. Пока что «Реал» в кризисе, но это нормально.

А теперь ещё интереснее. В этом же клубе есть ещё один человек, который девять лет подряд является лидером команды. Недавно он взял пятый в карьере «Золотой мяч», разорвал на белые и чёрные полоски «Ювентус» в финале ЛЧ, стал лучшим бомбардиром группового этапа турнира уже в новом сезоне… Только вот незадача – забил всего четыре гола за полгода в чемпионате, а после сотен его ударов по воротам вместо десятков мячей в сетке стали оказываться единицы. Самое интересное, что Роналду играет так большую часть своей карьеры. Только вот сейчас тот самый фактор везения не на его стороне.

Главная проблема «Реала», о которой не принято говорить вслух Может ли лучший футболист в истории не давать команде развиваться?

Общественности всё равно: издание AS запустило голосование и выяснило, что 67,5% болельщиков «Реала» хотят, чтобы Роналду покинул клуб. Две трети. Радость от сотрудничества перестали ощущать все. Флорентино Перес засыпает под нарезки голов и финтов Неймара, Азара и Левандовского, представляя их в «сливочной» форме. А Роналду не может дождаться повышения зарплаты с весны, в то время как его эго беснуется от осознания того, что он только пятый в списке самых высокооплачиваемых игроков в мире. А Месси так и вовсе получает в два раза больше – 50 млн евро в год против 21.



Кажется, выход только один – разойтись в разные стороны.

«ПСЖ»

Идеальный вариант для всех. В современных условиях рынка «ПСЖ» — чуть ли не единственный клуб, готовый заплатить за Роналду ту сумму, которая устроит «Реал». Для самого Криштиану это шанс сохранить статус короля и бога в топ-клубе. Пусть уже и не масштаба «Реала». И при этом не потерять в зарплате, а только выиграть в денежном плане. Поговаривают, что в Париже португальцу готовы платить 60 млн евро в год.



Ах да. Про всяческие недовольства Неймара парижской карьерой вы наверняка уже слышали. Конечно, всё это похоже на желтизну, но дыма без огня не бывает – Неймар ещё в детстве говорил, что мечтает играть за «Реал», и вряд ли даже болельщики «Барселоны» будут люто ненавидеть его после такого перехода. Бразилец – наёмный работник, высоко оценивающий свои финты и умение делать из соперников дураков. Такой обмен – возможность каждой стороне остаться в выигрыше и при этом вписаться в финансовый фэйр-плей. Так что вполне вероятно, что самая крутая рокировка в истории футбола нас ждёт уже совсем скоро.

«Манчестер Юнайтед»

Новости о возвращении Роналду на «Олд Траффорд» — обязательный ингредиент порций слухов, которые готовятся СМИ под каждое трансферное окно. Ещё со времён правления сэра Алекса Фергюсона. Только вот сейчас условия для перехода самые неблагоприятные за все эти годы. «Юнайтед» в шаге от подписания Алексиса, а в клубных магазинах уже продаются его футболки с седьмым номером. Нужен ли Моуринью высокооплачиваемый ветеран Роналду, привыкший, что вся игра идёт только на него, – большой вопрос.

Главный обмен в истории АПЛ вот-вот состоится «МЮ» получит Алексиса Санчеса, «Арсенал» – Генриха Мхитаряна. Кто извлечёт большую выгоду?

Китай

Самый быстрый и лёгкий способ распрощаться с мыслями о ярком завершении роскошной карьеры. «Тяньцзинь Цюанцзянь» готов заплатить столько, сколько «Реал» попросит за свою звезду, только вот захочет ли сам Криштиану получать невероятно лёгкие деньги на другом конце света? Зная его самолюбие и желание всегда находиться в топе чартов – вряд ли. И не забывайте, что на кону розыгрыш с Месси шестого «Золотого мяча». Переезд в Китай – и на руках у Лео козырной туз. В общем, в Китае Роналду вполне может оказаться, но вряд ли раньше, чем через 3-4 года.

«Челси»

Ещё один вариант королевского обмена. Перес мечтает видеть Эдена Азара на «Сантьяго Бернабеу», сам бельгиец не спешит продлевать контракт, а Конте рассчитывает, что в случае продажи Эдена ему привезут равнозначную замену. Та же история, что с Неймаром – «Реал» забирает Азара, доплачивает нужную сумму, а «Челси» получает в распоряжение великого футболиста, а также возможность потратить лишние 50-100 млн евро на ещё одно солидное усиление.

«Бавария»

«У слуха о том, что Роналду может перейти в «Баварию», нет никаких оснований. Это самая настоящая сказка», — сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге прошлым летом. Однако немецкие СМИ настаивают – в Мюнхене озабочены заменой стареющих Рибери с Роббеном и при этом недовольны стагнацией Комана и Мюллера. Роналду – не лучший выход из этого положения, учитывая его возраст и желание «Баварии» работать на немецком рынке, с корнями выдёргивая молодые таланты из провинциальной почвы. Однако в перспективе Криштиану может стать лидером команды на ближайшие несколько лет и составить скелет нового проекта, который будут строить в Мюнхене после того, как найдут сменщика для Юппа Хайнкесса.



P.S. Это материал из серии вождения вилами по воде, тут и спорить нет никакого смысла. Вероятность того, что на трансферном рынке взорвут мощную бомбу зимой, крайне мала. Однако уже летом выбор для каждой из сторон станет однозначным – либо Перес поднимает Роналду зарплату и отказывается от своих грёз заложить в Мадриде новый современный фундамент, либо…

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