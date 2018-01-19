Вопрос дня. Травма Джикии: незаменимые бывают?

Во время товарищеского матча «Спартака» против «Шанхай СИПГ», который прошёл в ходе сбора красно-белых в ОАЭ, защитник Георгий Джикия получил травму. Диагноз: разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Георгию предстоит операция и долгий период восстановления. Футболисты и читатели выражают слова поддержки, а эксперты рассуждают на тему, как скажется потеря одного из лучших защитников страны на результатах «Спартака» и сборной России на чемпионате мира.

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Ни один человек из футбольного сообщества не смог обойти стороной эту тему и не поддержать Георгия. Будучи соперниками на поле, в жизни, когда с кем-то приключается несчастье, футболисты объединяются. И даже тренируясь на сборах в разных странах, они находят способ донести слова поддержки.

Кирилл Панченко, нападающий московского «Динамо»:

– Самое сложное при такой травме — первые дни и недели. Но в футболе приходится порой проходить через испытания. У Жоры позитивный характер, так что уверен, он вернётся ещё более сильным. Мне помогала и помогает поддержка моей семьи, друзей, болельщиков, уже совсем скоро рассчитываю тренироваться в общей группе. А сейчас присоединяюсь ко всем, кто желает Джикии удачи, успешного проведения операции и скорейшего восстановления. Георгий, мы все с тобой!

Артём Дзюба, нападающий «Зенита»:

– Дорогой Биджо, несмотря на то что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! И, самое главное, ты боец на поле и за его пределами! Прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты — сильный!

Дмитрий Тарасов, полузащитник «Локомотива»:

– Здоровья, брат! Любая помощь.



Эксперты также волнуются за здоровье Джикии, но и не забывают о главном – впереди домашний чемпионат мира по футболу. Ведь сборная лишилась своего ключевого игрока.

Александр Мостовой, бывший игрок «Спартака» и сборной России:

– Когда я пропустил турнир в 2002 году, это была всё-таки немного другая ситуация. Я получил повреждение за три дня до вылета на чемпионат мира. Я был в шоковом состоянии и понимал, что шансов нет. Хотя врачи говорили, что сделают всё возможное. У Джикии будет серьёзное восстановление. Теоретически он может успеть восстановиться до чемпионата мира, но возьмёт ли его Черчесов? Меня тогда Романцев взял. Домашний чемпионат мира – такое раз в жизни бывает. Он основной игрок, это очень тяжело перенести. Хочу пожелать Джикии спокойного восстановления. Ему просто нужно время. Он парень молодой, у него всё впереди. Главное, не рваться, не форсировать. Есть множество примеров, когда после таких травм игроки делали карьеру и лучше становились.

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Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:

– Травма Георгия Джикии – это трагедия. Мы потеряли молодого игрока, который не только влияет на игру «Спартака», но и является основным игроком сборной. Очень жалко. Травма на ровном месте. Мне даже как-то неприятно говорить об этом, потому что всё это произошло на моих глазах. «Спартаку» сейчас надо покупать центрального защитника. Где они будут его искать – это их проблемы. Трансферное окно открыто, поэтому, пожалуйста, ищите. Защитники, которые сейчас есть в составе, со своей работой по-настоящему не справятся. Сальваторе Бокетти, Сердар Таски и Илья Кутепов могут быть только где-то рядом с Георгием Джикией. Тот их много раз выручал и подстраховывал. Он бы очень помог сборной России. Безусловно, Станислав Черчесов делал на него ставку. Травма Георгия — это общая беда нашего футбола. Я пока не вижу никого, кто может Джикию заменить. Такого мастерства, как у Георгия, ни у кого нет. Я не знаю, где у нас возродится центральный защитник. Может быть, Черчесову и правда стоит обратить внимание на Березуцких, потому что, кроме них, я никого больше не вижу.

Максим Калиниченко, бывший полузащитник «Спартака»:

– Жора ходил по краю ещё с Кубка конфедераций. И, наверное, есть предел возможностей спортсмена, не говорю человека. Слишком много и слишком резко на него свалилось, как и на Зобнина. Жора просто покрепче… Здоровья и скорейшего возвращения в строй чемпионов.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

– Джикия провёл хороший сезон в «Спартаке», удачно выступал за национальную команду. Был виден большой потенциал игрока. Теперь произошла травма. Это очень осложняет вопрос выполнения определённых задач. Московскому клубу сейчас предстоят тяжёлые матчи в Лиге Европы, потом стартовая игра весенней части чемпионата с «Локомотивом». Но Каррера сможет решить эту проблему. У команды есть внутренние резервы, чего не скажешь о сборной. Черчесову придётся хорошо подумать, ведь ситуация у него куда сложнее. В сборной большую роль играет сыгранность футболистов, поэтому поиски замены нужно начинать немедленно. Не стоить ждать и надеяться, что Джикия восстановится к началу турнира. Если по срокам всё совпадёт, то это будет огромной удачей. А пока поиск защитников должен продолжаться.

Евгений Бушманов, главный тренер молодёжной сборной по футболу:

– Безусловно, это большая потеря для «Спартака» и для сборной страны. Но послушайте, не бывает игроков, которых нельзя заменить. Кем? Тренеры сами определят кандидатуры и найдут игроков. Со своей стороны, хочется пожелать Георгию скорейшего возвращения на поле. Займёт это полгода или, как у Романа Зобнина, 4 месяца, значения не имеет. Главное – не получить рецидив. Травма неприятная, но в футболе такое бывает.

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Руслан Нигматуллин, экс-вратарь сборной России по футболу:

– Тренеры, несомненно, будут очень озадачены вопросом замены Георгия. Ведущий футболист своего клуба, основной игрок сборной набирает отличный ход и вдруг такая ситуация. На чемпионат мира он точно уже не попадёт. Что касается ближайшего резерва, то в нём у Черчесова есть Семёнов, Кутепов, Гранат, Нойштедтер. Хочется, чтобы появились ещё какие-нибудь фамилии, потому что никто из них основным игроком сборной никогда не был. В этом печаль всей ситуации: в российском футболе с наличием центральных защитников большая беда. Всем нам остаётся лишь желать Георгию здоровья и быстрого выздоровления. В прямом эфире я момента травмы не видел, но видео потом пересматривал. Напугал его крик. Продолжительный крик боли, отчаяния — настоящий ужас футбола!

Своё мнение относительно травмы высказал и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов:



– От всего коллектива сборной России и РФС выразил слова поддержки Георгию. Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Тарасов и Зобнин. Убеждён, что Джикия справится с этой травмой, вернётся в строй и станет ещё сильнее – и как игрок, и как личность. Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй.



Как бы там ни было: попадёт Георгий на чемпионат мира или нет, у него есть главное – большая и любящая красно-белая семья в лице коллег и болельщиков.

Сергей Белоголовцев, актёр, болельщик «Спартака»:

– Это, конечно, очень печально и для «Спартака», и для сборной. Во-первых, вспоминая историю про шоколадки, я, хоть и человек взрослый, демократичный и толерантный, хочу сказать, что ничего плохого в этом не вижу. Это переходит все границы и напоминает ловлю блох. Во-вторых, я хочу попросить парня возвращаться быстрее и передать ему самые тёплые слова поддержки. Думаю, что он у нас мужик очень волевой, сильный и вернётся раньше, чем прогнозируют врачи. По мне, так это самое главное в футболе – биться до последней секунды, не жалея сил. Джикия почти в каждой игре получает болезненные удары, но он всё время встаёт и доигрывает, превозмогая боль. Может быть, всё это накопилось и рвануло. Я думаю, что парня в любом случае стоит брать на ЧМ, как минимум для уверенности команды.

«Fratria», объединение фанатов «Спартака»:

– Георгий, надеемся, что травма окажется несерьезной и ты сможешь вернуться на поле уже в следующем матче! Ты — боец! Всё будет!



llcoolv:

– Очень жаль! Сборная и «Спартак» потеряли лучшего защитника. Здоровья Жоре! Ждем тебя обратно на поле!



richardmoun:

– Дай бог, к июлю восстановится. Жаль, что чемпионат мира пропустит. Но с другой стороны будет планомерно готовится к новому чемпионату и вернется еще сильнее. Здоровья тебе, Жора!

Сальваторе Боккетти, защитник «Спартака»:

– Брат держись, мы все с тобой!

Денис Глушаков, капитан и полузащитник «Спартака»:

– Выздоравливай!!!

Александр Селихов, вратарь «Спартака»:

– Все мы знаем, что ты гладиатор. Биджо, держись!!! Все будет хорошо!

Александр Самедов, полузащитник «Спартака»:

– Мы рядом, вернёшься ещё сильнее.

Роман Зобнин, полузащитник «Спартака»:

– Держись! Всё будет хорошо!