10 самых дорогих полузащитников мира на сегодня

10 самых дорогих вратарей мира на сегодня Нападающие мечтают, чтобы эти 10 человек исчезли. Без них футбол стал бы результативнее.

10 самых дорогих защитников мира на сегодня Нападающие видят в кошмарах именно этих парней. А иногда они приходят за мячами и в реальной жизни.

Клуб: «Тоттенхэм»

Гражданство: Дания

Стоимость: 70 млн евро



Датский полузащитник три года подряд признавался лучшим футболистом на родине. На его счету 157 матчей (37 голов) в чемпионате Англии. Недавно он обошёл по забитым мячам даже соотечественника экс-форварда «Арсенала» Никласа Бендтнера.

* — Здесь и далее по данным сайта transfermarkt.de

9. Коке (26 лет)

Клуб: «Атлетико»

Гражданство: Испания

Стоимость: 70 млн евро



В «Атлетико» собраны не самые звёздные футболист, но они периодически доходят до финала Лиги чемпионов. Коке выступает в полузащите и справа, и слева, и в центре. Его регулярно сравнивают с Хави. Не только из-за шестого номера на спине, но и из-за пасов – точных и своевременных.

8. Сауль (23 года)

Клуб: «Атлетико»

Гражданство: Испания

Стоимость: 70 млн евро



Ещё один незаменимый игрок «Атлетико». На хавбека покушалась «Барселона», поэтому мадридцы продлили контракт с ним аж до 2026 года! Мало кто знает, что в 16 лет Сауль мог оказаться в «Фулхэме». Футболист благодарит бога, что в своё время не уехал в Англию.

Клуб: «Реал»

Гражданство: Испания

Стоимость: 75 млн евро



Его соглашение с «Реалом» рассчитано до лета 2022 года. В контракте предусмотрены бешеные отступные – 700 млн евро. Сейчас это кажется дикостью, но, возможно, через несколько лет кто-то из шейхов потянет такую сумму.

Красота дня. Новая девушка Иско — Сара Саламо Испанская актриса покорившая полузащитника «Реала».

Клуб: «Реал»

Гражданство: Германия

Стоимость: 80 млн евро



Кроос (вместе с Роналду) является рекордсменом по количеству титулов клубного чемпионата мира. Он четыре раза брал этот трофей. Немец не теряет в цене, даже несмотря на тяжёлую ситуацию в «Реале». Кстати, по словам футболиста, команде уже стоит думать не о чемпионстве, а о попадании в Лигу чемпионов.

Хаби Алонсо – Тони Кроос. Кто круче? Алонсо и Крооса обсуждают реже, чем Игуаина и Суареса. Но поверьте, сравнение этих игроков уж точно не менее любопытно.

Клуб: «Барселона»

Гражданство: Испания

Стоимость: 80 млн евро



Недавно Бускетс провёл 100-й матч за сборную Испании. Этого футболиста все желающие смогут увидеть на ЧМ-2018. Хотя поклонников у него меньше, чем у других звёзд. Вероятно, из-за того что испанец склонен к симуляциям. Но то, как Бускетс выгрызает мяч и разворачивает атаки «Барсы», – это футбол в лучших проявлениях.

Клуб: «Тоттенхэм»

Гражданство: Англия

Стоимость: 80 млн евро



Самый молодой хавбек в нашем списке. Хотя его контракт заканчивается в 2022 году, но клуб уже думает о том, чтобы улучшить условия соглашения. Обязательно прочитайте эту статью о Деле Алли (там описан весь ад, через который он прошёл в детстве):

Деле время. Через что пришлось пройти полузащитнику «Тоттенхэма» Алли спас «Тоттенхэм» в матче Кубка с «Уикомом». Рассказываем о трудном детстве и становлении восходящей звезды английского футбола.

Клуб: «Барселона»

Гражданство: Бразилия

Стоимость: 90 млн евро



Возможно, вам уже надоело читать про Коутиньо, но придётся это сделать ещё раз. Футболист этой зимой ушёл из «Ливерпуля», но ещё не дебютировал в «Барсе». Интересно, вернутся ли каталонцы к привычной схеме 4-3-3 после трансфера. Ещё интереснее, как будет выглядеть Коутиньо в новой команде. В «Ливерпуле» через него строились все атаки, в «Барсе» для этого есть другие футболисты.

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Гражданство: Франция

Стоимость: 90 млн евро



Этот парень выделяется не только причёской. Возможно, Погба в «МЮ» прогрессирует чуть медленнее, чем в «Ювентусе». И теперь даже может проспать тренировку. И всё же на поле он неудержим. Последнее время, если он раздаёт голевые передачи, то сразу по две за матч.

Клуб: «Манчестер Сити»

Гражданство: Бельгия

Стоимость: 110 млн евро



Его передачи – это Пирло и Снейдер в одном флаконе. Он делает и первые, и последние передачи. Обычно эти функции распределяются между двумя игроками, а тут всё делает один бельгиец. Он подорожал на 50 млн евро за последний год. Как этот парень оказался ненужным «Челси» – загадка.