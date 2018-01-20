Максимович одной ногой в «Спартаке». После травмы Джикии это логично

«Бавария» объявила о заключении контракта с Горецкой, а Моуринью подтвердил, что «МЮ» пытается приобрести Алексиса Санчеса — в обзоре дня.

Спортивный директор «Наполи»: скорее всего, Максимович перейдёт в «Спартак»

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Гвинтоли прокомментировал слухи о возможном переходе защитника клуба Николы Максимовича в «Спартак».



«На Максимовича претендует много клубов, но на данный момент ситуация выглядит так, что Никола, скорее всего, переедет в Россию, а именно — в „Спартак“, — цитирует Гвинтоли Areanapoli со ссылкой на Sportitalia.



В нынешнем сезоне защитник принял участие всего в двух матчах итальянской Серии А, проведя на поле 95 минут. Никола перешёл в «Наполи» летом 2017 года из «Торино» за € 20 млн. Его контракт действует до конца сезона-2020/21.

Кто такой Никола Максимович? И зачем «Спартаку» давать за него 15 млн? Ответы на главные вопросы о защитнике, который совсем не играет в «Наполи».

«Бавария» объявила о заключении контракта с Горецкой

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка сменит один немецкий клуб на другой. Футболист покинет Гельзенкирхен и продолжит карьеру в Мюнхене, где будет защищать цвета «Баварии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Леон Горецка успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт до лета 2022 года. К «Баварии» 22-летний футболист присоединится по окончании сезона-2017/18.



Леон Горецка является воспитанником «Бохума», откуда в 2013 году перешёл в «Шальке». За это время немецкий футболист принял участие в 130 официальных матчах за клуб, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

«Фейеноорд» объявил о возвращении ван Перси

Голландский нападающий Робин ван Перси возвращается в родной «Фейеноорд», сообщает официальный сайт клуба.



34-летний форвард договорился о расторжении контракта с турецким «Фенербахче», за который он выступал с 2015 года. В ближайший понедельник, 22 января, ван Перси подпишет соглашение с «Фейеноордом».



Бывший форвард сборной Нидерландов выступал за «Фейеноорд» в период с 2001 по 2004 год, в клубе из Роттердама экс-игрок английских «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» дебютировал на профессиональном уровне.

Моуринью подтвердил, что «МЮ» пытается приобрести Алексиса Санчеса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил информацию английских СМИ о том, что манкунианцы пытаются усилиться нападающим «Арсенала» Алексисом Санчесом, у которого летом истекает контракт с лондонцами.



«Нет никакого смысла скрывать или отрицать это, но переговоры ещё не закончились. Думаю, что все прекрасно знают, что мы пытаемся заполучить Санчеса. Особенно после того, как об этом так открыто говорил тренер «Арсенала».

Я предпочитаю держаться подальше от переговорного процесса. В таких случаях лишь спокойно жду новостей», — цитирует Моуринью Goal.

Главный обмен в истории АПЛ вот-вот состоится «МЮ» получит Алексиса Санчеса, «Арсенал» – Генриха Мхитаряна. Кто извлечёт большую выгоду?

Киммих признан лучшим игроком Германии в 2017 году

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих признан лучшим игроком Германии в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.



В ходе голосования Киммих набрал 45,3% голосов. Второе место занял полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер (37,8%), а замкнул тройку призёров вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген (4,7%). Отмечается, что в голосовании принял участие 52 761 человек.



В прошлом сезоне Джошуа Киммих принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги (15 в основном составе), забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. Также полузащитник в 2017 году 6 раз выходил на поле в составе сборной Германии, забил 1 гол и отдал 7 голевых пасов.