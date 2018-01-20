Красота дня. Подруга Зе Луиша

Новая девушка в жизни нападающего «Спартака». Кто она?

Впервые с девушкой по имени Леся Зе Луиш был запечатлён совсем недавно. Массимо Каррера разрешил взять на сбор футболистам своих жён и подруг. И вот несколько дней назад в «инстаграме» нападающего и самой Леси появилась эта фотография.

Девушка – профессиональная танцовщица. Она уделяет этому занятию почти всё своё время. Интересно, пара уже начала разучивать совместные номера?

Любимое направление в танцах у девушки латинское. Горячие танцы подходят темпераменту возлюбленного.

Многие девушки мечтают о принце на белом коне. Но Леся, судя по всему, мечтает о железном коне, как на этом фото.

Думается, что подруга Зе Луиша была бы успешна не только как танцовщица, но и как модель. Уж больно грациозно она получается на фото.

Леся очень любит тёплую и солнечную погоду. Если Зе Луиш всё-таки уедет играть в АПЛ, то солнца там его подруге явно будет не хватать.

Даже в таком грозном виде спорта, как американский футбол, девушка бы смотрелась красиво.

Леся очень любит путешествовать и находит в этом вдохновение для будущих танцевальных номеров.

Пожелаем девушке, чтобы отношения с Зе Луишем сложились как нельзя лучше. А Зе Луишу побольше голов за «Спартак».