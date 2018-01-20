В пролёте: топ-игроки, пропустившие последние чемпионаты мира

Эксперты сходятся во мнении, что травма Джикии — катастрофа для сборной в преддверии домашнего чемпионата мира. Георгий — основной защитник команды, и его потеря может значительно ухудшить качество игры в обороне. Мы желаем, чтобы Джикия восстановился и не попал в список игроков, пропустивших чемпионат мира. В нашей статье речь пойдёт о важных для своих сборных футболистов, травмы которых не позволили сыграть им на двух последних мундиалях.

10 важных игроков сборной России, пропускавших крупные турниры из-за травм Джикия и ещё 10 футболистов сборной России, получавших повреждения перед крупными международными турнирами.

Легендарного игрока немецкой сборной «сломал» в финале Кубка Англии полузащитник «Портсмута» Кевин-Принц Боатенг. Баллак получил разрыв связок лодыжки правой ноги и не поехал на мундиаль в ЮАР. Примечательно, что сборные Германии и Ганы, за которую выступал Боатенг, попали на чемпионат мира в одну группу. Интересно также, что Кевин выступал за молодёжные сборные Германии, но в итоге выбрал историческую родину.

«Столкновение получилось жестким, — признался после матча с «Портсмутом» Баллак — Я просмотрел видеоповтор эпизода. Находясь на поле, я понимал, что продолжить игру не смогу. Я уже не первый раз получаю травмы и знаю, что если ты не можешь продолжить встречу, это плохой знак».

Понесла потерю перед чемпионатом мира в ЮАР и сборная Ганы. Капитан сборной мучился весь сезон 2009-10 с травмой колена, но так и не смог восстановиться к мундиалю. Решение о том, что Эссьен не готов ехать на чемпионат, принималось совместно врачами «Челси» и Ганы. Травму игрок получил тоже в составе сборной — на Кубке Африки. Главный тренер команды Милован Райевач не стал превращать травму капитана в трагедию: «У нас есть другие футболисты – молодые и голодные. Они также рвутся играть».

Бекс перешёл на правах аренды в «Милан», чтобы попасть на чемпионат мира в ЮАР, и был в планах Фабио Капелло. Подвело ахиллово сухожилие: легендарный игрок разорвал его буквально на ровном месте в матче с «Кьево». Бэкхэм выбыл на 5-6 месяцев и отправился в Англию под нож Сакари Оравы. Если бы Дэвид попал на четвёртый для себя чемпионат мира, он стал бы рекордсменом среди английских футболистов по количеству участий в мундиалях, превзойдя достижение Бобби Мура и Питера Шилтона. На турнир Бэкхэм всё-таки поехал, но лишь в качестве помощника Капелло.

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Английского нападающего преследует какой-то злой рок, связанный с чемпионатами мира. Съездив в 17 лет на немецкий мундиаль, Тео пропустил два следующих. Причина проста — травмы и их последствия. Капелло не взял Уолкотта в ЮАР из-за того, что нападающий не успел набрать нужную форму после операции на плече. В Бразилию Тео не попал, получив повреждение ещё в начале января: неудачно приземлившись на поле, игрок не смог продолжить встречу и оставил команду вдесятером. Покидая поле, Уолкотт поиздевался над болельщиками проигрывающего «Тоттенхэма»: он изобразил пальцами счёт — 2:0. Под новостями о том, что игрок пропустит мундиаль, пришла пора злорадствовать уже болельщикам «Хотспур».

Подходил к чемпионату мира как главная ударная сила сборной Колумбии. В сезоне 2013-14 Радамель успел забить за «Монако» 9 мячей в чемпионате и 2 — в кубке. Однако травма бомбардира, случившаяся 22 января 2013 года в матче с «Монт д’Ор Азерг», дала повод бразильцам говорить: «Фалькао к нам не поедет». Форварду был диагностирован разрыв крестообразных связок, свой следующий матч он сыграл лишь в следующем сезоне — 10 августа. В его отсутствие Колумбия заняла в группе первое место, выиграв все матчи, обыграла Уругвай в 1/8 и уступила в четвертьфинале Бразилии.

Ройс был уже в заявке сборной на чемпионат мира в Бразилии, однако игра с Арменией оставила Марко за бортом «бундестим». Игрок получил разрыв связок левого голеностопа в товарищеском матче, как и Монтоливо. Ройс прокомментировал личную трагедию так: «Я действительно не знаю, как выразить словами то, что я сейчас чувствую. Моя мечта разбилась в одну секунду. Теперь мне нужно смотреть в будущее и настраиваться на курс реабилитации. Я должен двигаться дальше и быть профессионалом. Вернусь на поле даже сильнее, чем был прежде». К сожалению, это лишь одна из многочисленных травм «хрустального» Марко.

Конечно, значение Монтоливо для «скуадры адзурры» перед бразильским мундиалем было не так велико, как значение Буффона или Пирло, но он должен был стать основным игроком одного из лидеров турнира. Монтоливо «сломался» так же обидно и глупо, как Джикия. 31 мая 2014, за пару недель до начала чемпионата мира, сборная Италии играла товарищеский матч с ирландцами. В самом начале встречи Риккардо получил травму и покинул поле на носилках. Позднее врач «скуадры адзурры» Энрико Кастелаччи заявил, что у игрока диагностирован перелом голени и он пропустит несколько месяцев. Восстановился игрок лишь к концу ноября: он вышел в концовке матча против «Удинезе», но после травмы играл намного менее ярко.

Немца с августа 2013-го мучили проблемы со спиной: в частности, у игрока воспалялись нервные окончания. В апреле 2014-го главный тренер «Боруссии» Юрген Клопп заявил, что Гюндоган точно не сыграет на чемпионате мира. Вернулся на поле Илкай в середине октября. Позднее Клопп хотел подписать футболиста к себе в «Ливерпуль», но Гюндоган выбрал «Манчестер Сити».