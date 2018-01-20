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Фото: Reuters

Серия А уже давно не унылый турнир. Тут будет самый крутой матч выходных

При желании на этой неделе можно пропустить матчи АПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги. Но вот чемпионат Италии – ни в коем случае.
Футбол

«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
20 января 2018, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Марсьяль – 54

Просто вспомните, какую бучу устроил «Бёрнли» на «Олд Траффорд» в декабре и помножьте это на фактор домашнего поля. А теперь представьте, какое рубилово будет сегодня, и не планируйте ничего на 18:00. Шон Дайч на протяжении большей части сезона заставляет своих футболистов классическим английским отбойным молотком долбить защитные стены команд АПЛ. В последнее время правило бей-беги работает не лучшим образом – добыто всего три очка в последних шести играх. Но вы сами знаете, как английская премьер лига любит резко вставать с ног на голову.

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
20 января 2018, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
4 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 – Монреаль – 6, 2:0 – Айуоби – 10, 3:0 – Косельни – 13, 4:0 – Ляказетт – 22, 4:1 – Миливоевич – 78

Ещё пару месяцев назад это был бы совершенно серый низовой матч между фаворитом и боксёрской грушей, которую каждый из 19 представителей АПЛ считал своим долгом посильнее ударить. Но сейчас всё по-другому. «Арсенал» набрал всего 11 очков в последних 9 матчах – далеко не лучший результат. А сейчас ещё и потеряет одну из своих главных звёзд – Алексис уже ждёт ближайшего поезда до Манчестера. «Кристал Пэлас» наоборот после чудовищного старта пришёл в себя – единственное поражение из последних 12 матчей парни Роя Ходжсона потерпели в декабре от… «Арсенала».

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«Шальке» — «Ганновер»

Германия - Бундеслига. 19-й тур
21 января 2018, воскресенье. 20:00 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Ганновер-96
Ганновер

Да, здесь нет ни одной топ-команды, но и «Шальке», и «Ганновер» регулярно устраивают шоу с большим количеством забитых мячей, а порой и невероятными развязками. У кобальтовых всё пока складывается не лучшим образом – мало того, что после поражения от «Лейпцига» команда упустила вторую строчку в таблице, так ещё и Леон Горецка перебрался в «Баварию». Правда, выступать за неё начнёт со следующего сезона. В любом случае, время хоть немного порадовать своих болельщиков.

«Интер» — «Рома»

Италия - Серия А. 21-й тур
21 января 2018, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Рома
Рим

О том, что Серия А перестала быть унылым чемпионатом с минимумом забитых мячей (не считая «Ювентуса»), стоит писать отдельную статью. Здесь чаще всего случаются развязки на последних минутах, да и счета 4:2 уже давно не являются диковинкой. Что уж там, Серия А – единственный чемпионат из топ-5, где сохранилась острая интрига в борьбе за чемпионство. И «Интер» с «Ромой» — одни из претендентов на «скудетто». Обе команды с охотцей играют в атаку, любят пропускать нелепые мячи, да и вообще не привыкли высушивать игру под знойным апеннинским солнцем. Определённо, центральный матч недели, который вы не имеете права пропустить.

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«Лион» — «ПСЖ»

Франция - Лига 1. 22-й тур
21 января 2018, воскресенье. 23:00 МСК
Лион
Лион
ПСЖ
Париж

Ну и не забываем про Лигу 1. Несмотря на доминирование «ПСЖ», здесь по-прежнему порой бывает очень интересно. Неймар уже настолько расслабился, что почти в каждом матче закидывает на лоб бутсу или перчатку после забитого мяча. Кавани и Мбаппе тоже в полном порядке – отсюда и 9-очковый отрыв от второго места. Ну а для «Лиона» это, наверное, последний шанс включиться в чемпионскую гонку и навязать конкуренцию французскому Голиафу. Надо только, чтобы у Фекира, Мариано и Депая был как следует настроен прицел.

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