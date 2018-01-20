«Если «Локо» станет чемпионом, почему мне не стать лучшим бомбардиром?»

«Нужно работать или можно как Рондон валять дурака?»

— Вы из Питера. Почему один из лучших бомбардиров РФПЛ сейчас не в «Зените»?

— Не складывалось. Четыре года я был в молодёжной команде и в «Зените»-2, вызывался на тренировки основы. Конечно, мечтал выступать за «Зенит» с самого детства. Но сейчас я уже не рвусь в родную команду.

— Почему?

— Я хочу жить реальным положением вещей. В «Зените» сейчас отличные форварды из сборных России и Аргентины. Плюс мой недавний партнёр по «Тосно» Заболотный. Я, видимо, не особо нужен. Но главное, я дал обещание Хохлову. Хочу играть, а не сидеть на лавке. «Динамо» — идеальный вариант. Переезд в Москву — большой шаг в моей карьере. Надеюсь помочь команде достойно выступать в Премьер-Лиге.

— Вы говорили, что, когда выходили на «Петровский» против «Зенита», у вас затряслись коленки.

— По жизни я особо не нервничаю. Ни перед экзаменами, ни за рулём — никакой нервотрёпки. А перед тем матчем… Наверное, я слишком долго ждал этого. Действительно, сильно переживал перед дебютом с «Уфой» (0:1) и перед встречей с «Зенитом» (0:1). Но только до матча. Очень сильно хотел доказать, что зря в меня не поверили. Думал об этом накануне, в гостинице, в автобусе. А когда приехали на стадион, всё куда-то ушло. Остался только футбол.

— В «Зените» вы тренировались с топ-игроками. На кого из форвардов равнялись?

— Аршавин — это космос. Человек владеет своим телом и мячом на топ-уровне. Очень крут Данни, который прекрасно видит поле и здорово оснащён технически. Халк — мировой уровень, хотя мне не нравится, что он слишком тянет одеяло на себя. Но больше всех удивлял Рондон.

— Почему?

— Странный парень. Вроде бы силён физически, неплох технически, но вы бы видели, что он «исполнял» на тренировках! Ему отдают пас на пустые ворота, а он с метра бьёт с носка выше ворот. Не знаю, специально или нет, но я такого до сих пор не встречал. Стоял, смотрел с открытым ртом.

То был год со Спаллетти (сезон-2013/14), я уже работал с основой. Играли Рондон и Кержаков. Было ощущение, что я неплохо тренируюсь. Казалось, что если Соломон так относится к делу, вот-вот и мне дадут шанс, Лучано обратит на меня внимание. Но нет! Рондон неделю дурака валяет, а потом выходит и забивает два или три. Как так? Потом ещё неделю дурью мается, выйдет и победный гол забьёт на какой-нибудь 85-й минуте. Чудо!

Я удивлялся: «Нужно работать или можно валять дурака?». Слава богу, быстро пришло понимание, что я не Рондон. Ему многое дано — физика, техника, игра головой. Это очень сильный футболист. Но я бы не хотел на него равняться, потому что мне его игра несимпатична. Нравится, как играет Кавани, Игуаин. Эти футболисты хорошо выбирают позицию, открываются, за счёт этого забивают голы.

Рондон догнал Кержакова и обошёл Аршавина Трижды поразив ворота «Урала», Рондон опередил Аршавина и настиг Кержакова по количеству хет-триков в Премьер-Лиге.

— Кто произвёл большее впечатление – Спаллетти или Виллаш-Боаш?

— У Боаша тренировки более интенсивные, очень интересные. Европейский подход. Со Спаллетти я меньше работал — месяц, от силы полтора. Он, если честно, загадочный товарищ. Мог стоять на бровке и 30 минут смотреть в одну точку куда-то в землю. А потом подойти и напихать за то, что кто-то недоработал. То есть он как-то видел это.

В 12 лет меня отдали в аренду в клуб «Светлана». Туда отправляли только тех, кто больше не возвращался.

— С ещё одним тренером, Луческу, вы обсуждали возвращение в «Зенит». СМИ писали тогда, что вас не устроила предложенная роль в команде.

— Нет, ничего такого. Просто не договорились с клубом о личных условиях по контракту.

— До «Тосно» вы играли в Красноярске. Какие впечатления от «Енисея»?

— Это отправная точка для меня во взрослом футболе. До этого играл только за дубль. Когда приходишь в мужскую команду, сталкиваешься с новой реальностью. Там всё жёстко. Шутка, которую можешь отпустить в адрес сверстника, со старшими не пройдёт. У нас была возрастная команда, но я со всеми хорошо общался и общаюсь до сих пор.

Очень рад, что провёл там год. Он получился довольно удачным. Брали меня как запасного, первые три матча вообще не играл. А потом вышел и забил, и сразу же в следующем матче на Кубок снова. После этого стали выпускать в старте. Набрался уверенности, опыта. Мне очень помогла эта аренда.

Фото: fcdynamo.ru

«Менты говорят: «У вас машина собрана по частям из угнанных тачек»

— Как прошло ваше детство?

— Жили в однушке на первом этаже — у станции метро «Озерки». 20 квадратных метров на троих: я, мама и папа. Квартиру бабушка отдала, когда я родился. В комнате кровать родителей и моя двухэтажка. На первом этаже стол, за которым делал уроки, на втором — спальное место. Кухня, кладовка, туалет — всё очень маленькое. В двушку переехали, когда мне исполнилось 10. Тот же дом, но другая парадная. Сделали хороший ремонт, сейчас родители там живут.

Мне было хорошо рядом с ними — меня любили и баловали. Не понимал тогда, что мы живём достаточно скромно. Был счастлив, родители давали мне всё, что могли.

Помню, мама рассказывала, что фрукты брала «единичкой» (один фрукт в день), мясо отсчитывала по граммам, чтобы хватило на месяц. Было тяжело с деньгами, но потом отец стал зарабатывать, появился бизнес. Сейчас семья хорошо себя чувствует в финансовом плане.

— Вы говорили, что часто ездили с отцом на машине. Куда?

— К бабушкам. У одной дом в Псковской области. Деревня Опочка, 460 км от Питера. У второй дача под Кингисеппом. И ещё папа часто возил меня в спортивные детские лагеря – я занимался плаванием. Например, в Курчатов. Это долгая дорога.

У отца была Audi A10, «тазик» он её называл. Развалюха из 90-х, по-моему, он купил её на чёрном рынке около Ладожской, на Энергетиков. В общем, проезжаем через Москву, тормозят менты. Два часа ночи, говорят: «Надо машинку проверить». Проверяют: «Она у вас собрана по частям из угнанных тачек — мы её изымаем». Я мелкий, лет 7. Отец спрашивает: «Ну куда я с ребенком пойду?». — «Ничего не знаем, машину мы изымаем».

Ха, если «Локомотив» может стать чемпионом, почему мне не стать лучшим бомбардиром? Люди любят неожиданности.

Денег не было, но у отца были хорошие друзья-баскетболисты, папа с мамой раньше профессионально занимались баскетболом. Подвезли «Шкоду Октавию». Интересная машина. Что-то у неё с турбиной было. Мы то гнали под 150, то тащились 60 км/ч. Сначала обгоняем грузовички, потом они догоняют и крутят у виска: «Вы что, совсем идиоты»?» Было весело.

Но суть не в этом. Отец привёз меня в Курчатов, оставил в лагере. На обратной дороге его останавливают на том же посту. Проверяют тачку, которую дали друзья. Оказывается, она тоже, якобы, краденая! В итоге машину забрали, папа сел на поезд и вернулся в Питер.

— Почему вы пошли в футбол, а не в плавание или баскетбол, как родители?

— Занимался баскетом, но недолго, несколько месяцев. В 6 лет меня взял тренироваться папин друг. Мне не очень понравилось. Хотя до сих пор иногда выхожу с родителями во двор покидать мяч, поиграть в 33. Это в кайф. Сейчас баскетбольные гены, возможно, помогают мне лучше выбирать позицию на поле.

В плавание мама отдала для здоровья, чтобы были крепкая спина, широкие плечи, здоровые лёгкие. Я был чемпионом города на спине, кандидатом в мастера спорта. Но мне поставили ультиматум — либо жить в интернате, учиться и всё свободное время посвящать плаванию, либо заканчивать. Я переключился на футбол. Мы во дворе постоянно рубились. Лет до 15-16 каждый день после тренировок приходили во двор и играли-играли-играли. 10 команд по 6 человек, представляете какая заруба? Думаю, поэтому я больше командный игрок, чем индивидуалист.

Поначалу у меня не слишком получалось. Первый тренер Василий Костровский (сейчас он координатор юношеских команд академии «Зенита». — Прим. «Чемпионата») говорил мне, что я медленный, а маме, что у меня ничего не получится. Но сейчас я доказал, что он ошибался. На самом деле, мы с Василием Александровичем поддерживаем тёплые отношения. После игр он мне пишет, я ему звоню, никаких проблем. Вы знаете, меня только закалили его слова. Когда кто-то говорит про меня плохо, стараюсь доказать, что это не так.

— Как сформировался такой подход?

— Я знал, что у меня всё получится. Вся наша жизнь — борьба, в том числе с чужим мнением. Но прежде всего нужно доказать себе, что ты можешь. А уже потом остальным, что они были неправы. У меня вся жизнь такая: где-то на замене доказывал, где-то не играл и пытался доказывать на тренировках. Всегда пробивался к успеху с большим трудом.

Помню, в 12 лет меня отдали в аренду в клуб «Светлана». Туда отправляли только тех, кто больше не возвращался. Я очень сильно переживал, но мама сказала: «Верь в себя, никогда не останавливайся и всё будет хорошо». Через год я стал лучшим бомбардиром и вернулся обратно в «Зенит». Первым из тех, кто уходил в «Светлану». С мамой у нас особая связь и по жизни мы всегда идём вместе. Разговариваем по 3-4 раза в день, подолгу. Делюсь с ней всеми моментами, вплоть до мелочей. Мама — самый близкий друг.

В детстве она тоже много советовала. После каждой игры по дороге домой я выслушивал полтора часа о том, какой я плохой. Она никогда не хвалила и даже, если я забивал, стояла у бровки и кричала: «Больше двигайся, бегай давай». Хвалить начала только с этого сезона, ни слова плохого не говорит. Разве что аккуратно может объяснить (она хорошо разбирается в футболе): «В этом моменте, наверное, лучше было бы сыграть иначе». Но такого давления, как раньше, уже нет. Сейчас она более-менее лояльно ко мне относится.

— Расскажите о клубе, откуда не возвращаются. Что за «Светлана»?

— Это команда лампового завода «Светлана» (по легенде назван именем дочери владельца предприятия, но на самом деле это аббревиатура: СВЕТовые ЛАмпы НАкаливания. — Прим. «Чемпионата»), на Светлановском проспекте. Команда выступала в первенстве Санкт-Петербурга (первая лига города). До сих пор, когда там проезжаю, вижу гаревое поле. Условия дикие, но я всегда говорил — вы мне мячик главное дайте, на остальное плевать. Я хотел только играть.

— В Красноярске условия были получше?

— По сравнению со «Светланой» — «Реал» Мадрид. Там отличный стадион, правда, он сейчас на реконструкции. Манеж построили — он и по сей день остаётся самым крутым в России. Хорошее поле, отличные раздевалки, тренажёрный зал — есть всё. Еще и город очень приятный. Быстро развивается, много студентов. Ребята гордятся: «Видишь, как всё отстроено? А ещё пять лет назад были одни пустыри». Город Красноярск молодой, активный город.

Мама никогда меня не хвалила и даже, если я забивал, стояла у бровки и кричала: «Больше двигайся, бегай давай».

«Перед матчем с «Арсеналом» чувствовал, что забью»

— В 13 лет вы были 185 см ростом, с 45-м размером ноги. Вам говорили, что вы «переписанный»?

— Однажды был турнир в Коломягах (район в Санкт-Петербурге. — Прим. «Чемпионата»), в финале играли со «Спартаком». Я им два или три положил. «Зенит» выиграл турнир, а спартачи после игры давай кричать: «Да он мазаный, как так можно вообще?».

Я действительно был слишком высоким и очень мощным. Это, конечно, необоснованные упрёки в мой адрес, но всё-таки было похоже на то, что я переписанный. Если бы я увидел такого футболиста, тоже бы орал, что он мазанный. Но всё же это не так.

— Когда вы поняли, что можете много забивать?

— Я всегда знал, что могу забивать много. Но никто не знает, когда это произойдёт. Бывает, найдёшь момент, но не используешь его. А бывает, залетает всё подряд. Нужно работать и ждать своего шанса, когда сможешь класть мячи один за другим.

У меня, например, было предчувствие, что забью «Арсеналу» (Марков в той игре сделал хет-трик, выйдя на замену. – Прим. «Чемпионата»). Серьёзно, бывают игры, когда я чувствую, что готов: сейчас выйду и забью. Но что положу три — такого не думал. Ещё предчувствие было в матче с «Ахматом». А вот со «Спартаком», кстати, его не было.

— После игры со «Спартаком» вы попали в ДТП. Что случилось?

— Девушка немного не рассчитала с габаритами и снесла мне зеркало. Ничего особенного. Всё равно после матча была эйфория. Основная масса моих друзей родились в Питере и болеет за «Зенит». Они были очень рады, что я забил «Спартаку», звонили, поздравляли. Но моя жизнь из-за этого гола никак не поменялась.

— В 2014-м вы могли перейти в «Лейрию» Александра Толстикова. Почему не перешли?

— Блин, меня постоянно спрашивают об этом. Откуда вы это берёте?

— Об этом писали португальские СМИ.

— «Лейрия» играет в третьем дивизионе. Почему-то вы так низко меня оцениваете? Неужели вы думаете, я поеду туда? Это смешно. На тот момент я тренировался с основой «Зенита», и у меня было предложение от «Браги» из высшей лиги. Они хотели выкупить мой контракт, но клуб не отпустил. Ну какая «Лейрия»?

— Были другие варианты в Европе?

— Из Швейцарии. Но из-за грустного опыта Артёма Симоняна не стал его рассматривать. Я тогда в ФНЛ забил 5 голов, появились предложения. Агент звонил, спрашивал, что я думаю. Сказал ему — давай пока попробуем в России. Может, я ошибся, а может, сделал как надо. Будущее покажет.

— Что случилось с Артёмом Симоняном?

— Первый сезон он играл у Сами Хююпя в «Цюрихе». Потом туда приехал Кержаков. Мы долго смеялись, что они вылетели в первую лигу. Только не подумайте, что я против Кержа. Это наш лучший бомбардир, он мега-топ — я его уважаю. В общем, Саша уехал, Артём остался и совсем не играл. Его отдали в аренду команде послабее. Там он тоже не играл. Хотя это хороший футболист, игрок сборной Армении. По-моему, он сейчас выступает на родине (в клубе «Алашкерт». — Прим. «Чемпионата»). Жаль, что у него не получилось.

Трансферную политику «Динамо» все хвалят. Точно за дело? Звучные имена и не совсем понятная перспектива.

«Парфёнов повысил голос лишь однажды, перед игрой со «Спартаком»

— Летом вас звали в ЦСКА. Почему отказались?

— Если бы мне предложили полноценный контракт, я бы принял взвешенное решение. Не знаю, какое, но, может и согласился бы. ЦСКА — топовый клуб, один из лидеров чемпионата России. Но я много раз говорил, что не вижу смысла в просмотрах. Можно смотреть игроков второй лиги, первой. А я уже состоявшийся футболист и не готов ездить на смотрины. Вдруг получу травму, и останусь не нужен ни «Тосно», ни ЦСКА. При этом я очень рад, что меня пригласили. Я не говорил чёткого «нет». ЦСКА — это большой клуб, в который хочет попасть каждый российский игрок. Но сейчас я счастлив, что перехожу в «Динамо», с которым хочу добиться новых высот.

— Ваша мечта выйти и забить на Петровском исполнена. Какая цель следующая?

— Целей много, каждый день я засыпаю с мыслями о них. Ставлю цель на следующий день, игру и так далее. А вот мечта — это что-то далекое. Сегодняшняя моя мечта — попасть на чемпионат мира.

— Для этого нужно много забивать. Вы серьёзно считаете, что готовы бороться с Кокориным за звание лучшего бомбардира чемпионата?

— Почему нет?

— Кокорин играет в «Зените», вы ещё недавно в «Тосно», теперь в «Динамо». Разница по составу большая, значит и шансов забить у Кокорина больше.

— Согласен, разница есть. Кокорин очень сильный футболист для чемпионата России. Как и те же Смолов, Промес или Лёша Миранчук. Но если говорить о бомбардирской гонке, то, честно, я не гружу себя мыслями об этом.

Родные и близкие после матча с «Арсеналом» спрашивали: «Знаешь, что ты вышел на второе место в списке бомбардиров?». А я его даже не открывал. Знаю, что забил восемь, но не в курсе, что там у остальных. Не слежу за этим. Но если всё будет хорошо, и мячи продолжат залетать, почему бы не выиграть эту гонку? Уже в майке «Динамо»! Ха, если «Локомотив» может стать чемпионом, почему мне не стать лучшим бомбардиром? Люди любят неожиданности.

— Одна из неожиданностей уход из «Тосно» Бесчастных и Щербака. Что случилось?

— Загадка. Эти люди привнесли в командную атмосферу дух и знания футбола. Евгеньич очень помог нам с Заболотным. Он постоянно оставался с нами после тренировок, работал индивидуально.

Ха, если «Локомотив» может стать чемпионом, почему мне не стать лучшим бомбардиром? Люди любят неожиданности.

Были специальные теоретические занятия персонально для нас двоих. Бесчастных показывал на примерах, как сыграть в том эпизоде, в этом. Он много внимание уделял мелочам, которые могут ускользнуть от внимания обывателя. Как открыться в этой позиции, что сделать в той ситуации. Это многое значит для нас. Мы сильно выросли благодаря Евгеньичу.

Тёплые слова могу сказать и о Щербаке. Он держал атмосферу в коллективе, качественно проводил теорию, объяснял тактические нюансы. Не знаю, почему так решило руководство. Этот вопрос лучше адресовать клубу. Но мне обидно за наших тренеров, которые делали команду лучше.

— Чем Парфёнов отличается от других специалистов?

— Владимирович сдержанный человек. Только один раз за два года я слышал, чтобы он повысил голос. Он общается с игроками на равных, на разборе никогда не переходит на личности, не унижает публично. Умеет объяснить всё так, чтобы человек сам понял, что виноват. В следующий раз он уже так не сделает. Парфёнов умеет создать атмосферу, пошутить когда нужно. Он молодой тренер, как и мы, футболисты. Но для своего скромного опыта в тренерском деле, он хороший тактик и тонкий психолог.

— Когда тренер повысил голос?

— Перед матчем со «Спартаком», на установке. Парфёнов очень эмоционально подводил нас к той игре. Это был принципиальный момент для него, для всего тренерского штаба. Они очень радовались, когда мы вытащили эту игру, это был особенный момент.

— Вы поиграли с ещё одним известным форвардом Артёмом Милевским. Правда, за «Тосно» он не забивал.

— Милевский — футболист очень высокого уровня. Вы бы видели, что он творил с мячом на тренировках — я аплодировал стоя. Да, наверное, у него был небольшой лишний вес. Возможно, физически ему чуть-чуть не хватало. Но с мячом он мог делать всё. Мы хорошо общаемся, поздравляет друг друга после побед и голов. Это очень приятный в общении, искренний и отзывчивый человек. Я не понимаю, как он вляпался во все эти истории. Артём рассказывал нам, как он куролесил раньше. Но так выходило, что почему-то всегда попадался только он один.

Шок для Парфёнова. «Тосно» спасёт только Дзюба? «Тосно» и Артём Дзюба нужны друг другу, чтобы спасти сезон.

«Готов бросить вызов Кокорину в CS:GO»

— Гацкан локтем поставил вам синяк под глазом в матче 14-го тура с «Ростовом». Самое страшное повреждение такого рода в вашей карьере?

— На турнире в Киеве, лет в 15-16, мне локтем отбили кусок зуба. Но это было случайно.

— Дрались на поле?

— Нет, но в детстве всё время дрался. Хулиганил в школе, мама часто сидела в кабинете директора. Постоянно кулаками махал, с учителями воевал. Но классе в 9-м слегка поумнел, и учителя стали мне лучшими друзьями. До этого они меня терпеть не могли.

— Почему в видео для клубной пресс-службы вы не пристегнулись перед поездкой?

— Мне много кто написал об этом после выхода сюжета. Скажем так, думал об интервью и забыл, поэтому случайно не пристегнулся.

Ха, если «Локомотив» может стать чемпионом, почему мне не стать лучшим бомбардиром? Люди любят неожиданности.

— По ходу того сюжета вы резко отреагировали на наглость на дороге. Тяжело сдерживаете эмоции за рулём?

— Я вспыльчивый человек в этом плане. Но дальше ругательств обычно дело не доходит. Все мы много говорим за рулём.

— Среди ваших любимых фильмов — «Зелёная миля» и «Побег из Шоушенка». Вы фанат Стивена Кинга?

— Читал только «Тёмную башню». Вообще, у меня плохо с названиями — всё забываю. В ролике назвал только книги, которые прочитал за последнее время («Муки радости» о Микеланджело (Ирвинг Стоунг), «Луна и Грош» о Гогене (Сомерсет Моэм. — Прим. «Чемпионата»). О чём прочитал — помню, названия — нет. Ремарка, к примеру, прочитал всего, но названий вспомнить не смогу.

— Есть книга, которую вы помните почти наизусть?

— «Мастер и Маргарита». Когда первый раз три года назад открыл, честно пытался читать её каждый день. Но не смог. Прочитал только в прошлом году – и внезапно книга безумно понравилась. Ходил несколько раз на балет и оперу по этому произведению. Больше всего мне нравится подбор героев, они такие необычные. Ну и, конечно, жёсткая сатира на больные для общества того времени темы: от пресловутого квартирного вопроса, который испортил москвичей, до репрессий и «бесчисленных уродств нашего быта», как сам автор писал в письме к правительству.

— Скриптонит безумно популярен среди молодёжи, но не все понимают его творчество. Что в нём нашли вы?

— Не могу сказать, что мне нравится все его песни. Например, «Ламбада». Она крутая, можно её в тачке включить и трек реально качает. Всё остальное не слушаю. Я меломан и воспринимаю любые жанры. У Скриптонита — это «Ламбада», у других другое. Так чтобы нравилось всё — это только «Би-2» и «Наутилус Помпилиус».

Это то, что связано с отцом. Мы когда ездили куда-то в детстве, всегда слушали диски с саундтреком к фильмам «Брат» и «Брат-2». Для меня это многое значит, обожаю это кино. Смотрел документальный фильм о трагедии в Кармадонском ущелье, много читал в Интернете. Трагическая история. Печально, что страна потеряла такого великого актёра и режиссёра как Сергей Бодров младший.

— Вы утверждали, что ни в одной из ваших команд не было равных вам в FIFA. А не хотите сыграть с Кокориным в Counter-Strike, он, говорят, чемпион?

— Легко! Я тоже неплох в этом деле. Недавно получил самое крутое звание — называется, Global Elite. С Кокориным не играл, но наш общий друг Алан Чочиев как-то звал повоевать с младшим братом Саши. Мы были в одной команде, он классно играет. Олег Шатов тоже с нами, только в последнее время перестал заходить в Сеть. В общем, готов бросить вызов Кокорину. Посмотрим, кто из нас лучше.