Как Бонуччи. Чем для «Спартака» опасен трансфер Максимовича

Давайте сначала о плюсах. Даже сидя на скамейке «Наполи» полтора года, Никола Максимович остаётся одним из сильнейших пасующих защитников Серии А. У ненавистника ротации Маурицио Сарри Максимович отыграл всего три полных матча во всех турнирах, но в матче с «Фейеноордом» мощно выдал свою партию. Год без практики не отнял у серба умение одной резкой передачей из центрального круга организовать выход один на один, грамотно закидывая мяч вперёд и чувствуя момент, когда форвард – хотя в данной конкретной ситуации рвущий зону Гамшик – ещё не залез в офсайд.

Оценивать пасовые качества Максимовича по «Наполи» неправильно, потому что Маурицио Сарри откровенно зажимал серба. Сарри важна система, куда вписываются игроки, и для попадания туда они должны отказываться от некоторых своих качеств. Последний полный матч Николы за «Наполи», против «Удинезе», доказывает – только за первый тайм Максимович сделал 18 передач на Жоржиньо, отрезавших только стартовый прессинг. Дальше Жоржиньо разбирался сам. Пас Максимовича часто остаётся невостребованным, хотя в «Торино» у Джампьеро Вентуры Никола вообще играл в свободной роли.

Так что апгрейд первого паса «Спартака» с покупкой Максимовича неизбежен. Георгий Джикия натренировал свои качества всего за полгода и поднял точность длинных передач на 19% по сравнению с весенней статистикой, но Максимович начинает атаки значительно сильнее всю карьеру в Италии – планка точности его лонг-боллов вообще не падает ниже 53%. Эффективность Зе Луиша и Луиса Адриано при Максимовиче станет ещё выше.

Проблема – в оценке качеств Максимовича именно как защитника. Никола – один из большого списка игроков Серии А, кто доказывает, что защитники вымерли как самостоятельные фигуры. Их роль в системе важнее индивидуальных качеств. Трансфер из команды в команду, где защитнику сохраняют роль, тактическую систему и задачи, обречён на успех – как переход Милана Шкриньяра из слегка психованной «Сампдории» Марко Джампаоло в «Интер». Трансфер со сменой задач и системы если не обречён, то становится спорным.

Тот же напарник Шкриньяра Жоао Миранда сбавил, оказавшись в новой системе, но главный пример кальчо – Леонардо Бонуччи. В системе 3-Х-Х «Ювентуса» он получал свободную роль, отвечал за классный первый пас, но регулярно нуждался в подстраховке. Кьеллини и Барцальи обеспечивали её как надо – летая в подкатах и разбивая головы (кстати, почему нет статистики матчей Кьеллини с разбитой головой?). Без неё, в «Милане», Бонуччи почти полгода метался между разлаженной химией в тройке защитников и неудобной для себя четвёрке. Ошибался в любой конфигурации.

Никола Максимович – защитник такого же плана. Лучший сезон он выдал в «Торино», в расстановке 3-5-2, где получил роль, близкую к свободной. В отличие от Бонуччи, Максимович не двигался обособленно от других защитников, но активно помогал атаке. Никола был отчасти предсказуем: прорывал прессинг соперника на дриблинге и делал пас уже из свободной зоны…

…и в позиционной атаке раздавал длинные или диагональные передачи на пустое пространство.

Буйные включения Максимовича в атаку носили системный характер – так, в одном из матчей, с «Кьево», серб сделал 7 обостряющих передач из глубины. Очень много для защитника. Но в тактике Джампьеро Вентуры Максимович был так хорош по двум причинам:

1. Сама схема, подразумевающая креатив от одного из защитников. Команды с атакующими 3-5-2 – такие, как «Торино» или ЦСКА при Викторе Гончаренко – могут поднимать одного из крайних центральных защитников в атаку. В таком случае на чужой трети может возникать сразу восемь человек. Для атаки Максимович создавал благоприятную ситуацию и давал дополнительное давление на соперника.

2. И эта причина намного важнее. «Торино» использовал плавающую тактику, позволявшую правому вингеру и правому центральному защитнику задерживаться в атаке – его страховали сзади сразу двое. Главной стеной команды был Камил Глик, постоянно подчищавший за Максимовичем, тогда как Никола мог свободно выдернуться из линии в отбор. Система в три центральных маскировала позиционные недостатки Максимовича и его любовь встречать атаки далеко от штрафной. Четвёрка в линию подчёркивает их ярче.

Причём перечень недостатков типичен для защитника, сильного в системе 3-Х-Х. Защищаясь, Максимович много ориентируется на мяч, а не на рывки соперника себе за спину – особенно это странно, когда другой центральный защитник уже блокирует игрока с мячом (вот как на скриншоте). Он плохо контролирует слепые зоны, куда могут врываться соперники – та же «Фиорентина» в матче прошлого сезона пользовалась паникой Максимовича при передачах сербу за спину. Кроме того, ещё в «Торино» раскусили, что стратегия длинных передач в зону Максимовича добавляет защите паники, и специально ставили к сербу высоких игроков. Да, даже в тройке защитников Никола был уязвим при лонг-боллах.

Что бывает, когда он в двойке? Во-первых, очевидно, почему Максимович проиграл конкуренцию Калиду Кулибали – сенегалец банально мощнее (это ещё один повод опасаться трансфера Максимовича). Во-вторых, у него остаётся всего один страхующий.

При этом его влияние на передачи в зоны между Максимовичем и крайним защитником минимально – в быстрых атаках он тоже остаётся отыгран. Даже один из лучших страхующих защитников современного футбола, Рауль Альбиоль, не сыгрался с Максимовичем – в редких матчах, где они играли вместе, за сербом приходилось слишком много подчищать. А теперь представьте ситуацию при таких передачах на фланг, где Максимович может упускать зоны, а рядом с ним – активно летящий в атаку Комбаров…

Насколько известно, «Спартак» отказался от любого риска на трансферном рынке – красно-белые решили отложить трансфер Вериссимо до лета, а вместо него найти защитника, способного принести пользу здесь и сейчас. На самом деле задачу нужно очертить ещё чётче – найти защитника типажа Георгия Джикии. Агрессивного, смело летящего в отбор, но не доставляющего напарнику слишком много головной боли. Трансфер Максимовича сохранит на уровне агрессию и прокачает первый пас, но Сердару Таски – человеку, на котором строится нынешняя защита «Спартака» – добавит ещё больше головной боли.