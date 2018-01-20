Повесив бутсы на гвоздь, не положить зубы на полку. Пенсии для футболистов

О чём речь

Каждый россиянин знает, что на обычную пенсию сыто не проживёшь. А на футбольную? А ведь футболисты тоже однажды становятся пенсионерами. Вот уже десятки лет в нашей стране реформируется пенсионная система. И с каждым годом становится всё непонятнее. Сейчас пенсия состоит из двух частей: страховой и накопительной. И есть много-много индексов, коэффициентов, баллов… Не каждому работнику пенсионного фонда (ПФР) хватит терпения разобраться во всех нюансах, так куда уж футболистам. Они то на тренировках умирают, то в Монако зависают.

Менялись тарифы страховых отчислений, которые выплачивались то единой суммой, то частями, а накопительная часть была сначала добровольной, затем обязательной. Сейчас для обычного человека два пути: страховой и накопительный. Первый — постоянная ежемесячная выплата от государства из фонда, созданного за счёт процентов от зарплаты. Второй – сбережения в негосударственных фондах (НПФ). Это добровольные отчисления работника, причём сюда можно хоть всю заработную плату переводить. То есть позаботься о себе сам и отложи на старость сейчас. Эти накопления будут преспокойно дожидаться своего часа, а НПФ ещё и выгодно их вложит, чтобы принести вам прибыль. Именно так система должна работать в идеале. А что же мы видим в последние годы? Накопительная пенсия заморожена, из-за растущей инфляции от неё ничего не остаётся. Снова все граждане в равных условиях, всем одинаково начисляется обычная страховая пенсия по старости.

Профессиональные футболисты зарабатывают в разы больше рядовых граждан, но их трудовой стаж намного короче. В среднем по статистике футболисты вешают бутсы на гвоздь в 32 года — значит официальной пенсии по старости от государства им по закону нужно дожидаться ещё 28 лет! Конечно, они могут остаться работать в клубе или выучиться на тренера — многие так и делают. Кто-то может заняться бизнесом или выгодно вложить заработанное за карьеру. Некоторые футбольные клубы заботятся о своих «ветеранах», но таких единицы, и чаще всего речь идёт о действительно пожилых людях.

Как же быть тем бывшим футболистам, у которых не получилось обеспечить себе постфутбольную карьеру и их единственная надежда – пенсия?

Нет отдельной категории «футболисты». Льготных пенсий для них тоже нет, есть только обычная по старости. Если это не олимпийский чемпион, то пенсия ничем не отличается от той, что получают все остальные граждане.

Что говорят в ПФР

За разъяснениями мы обратились в ПФР. Сразу стало ясно, что «футбольные» пенсии – не очень популярный вопрос, судя по тишине на том конце провода. Десяток переводов звонка из отдела в отдел, с секретаря на секретаря, и – о, чудо! – нашёлся знаток, который разъяснил, что к чему.

«У нас нет отдельной категории «футболисты». Льготных пенсий для них тоже нет, есть только обычная по старости. Если это не олимпийский чемпион, то пенсия ничем не отличается от той, что получают все остальные граждане», – таков был ответ.

И многие футболисты, особенно игравшие в низших лигах и не сумевшие «заработать на старость», после завершения карьеры устраиваются на работу. Не обязательно связанную с футболом. Известно об экс-футболистах, которые работают в налоговой полиции, Федеральной миграционной службе, МВД, ГИБДД и других подобных организациях. И они на общих основаниях по достижении нужного возраста уйдут на заслуженный отдых и будут получать стандартную пенсию.

Футболисты получают пенсии так же, как и все

В 2016 году Общероссийским профессиональным союзом футболистов предпринималась попытка создать пенсионный фонд для игроков, но дело застопорилось. В 2008 году РФС утвердил пенсии уважаемым ветеранам российского футбола – бывшим «армейцам», динамовцам, торпедовцам. И сейчас эти стипендии – единственное поощрение, выплачиваемое экс-игрокам.

Ситуацию с «футбольными» пенсиями попробовал объяснить глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов:

«В настоящий момент у футболистов нет особых пенсий, кроме каких-то стипендий для тех, кто достиг определённого результата. РФС выплачивает эти пособия заслуженным игрокам из персонального списка. Но у нас давно уже ничего подобного не было. Мы неоднократно предлагали РФС и лигам подумать и создать систему помощи футболистам, завершающим карьеру. Например, говорили о Пенсионном фонде для игроков, но пока никаких продвижений в этом направлении нет. А между тем ребятам, которые в 30-35 лет заканчивают играть, в этот момент не помешала бы какая-то дополнительная материальная помощь, потому что переход от профессионального футбола в повседневную жизнь довольно жёсткий и многим даётся очень трудно. Им остаётся только идти работать дальше».

Но предположим, что футбольный игрок всё-таки захотел узнать свою будущую пенсию. Он может воспользоваться пенсионным калькулятором ПФР или специальной формулой. Давайте рассчитаем ему пенсию на 2017 год. Итак, возьмём среднестатистический возраст завершения игровой карьеры и такую же заработную плату. Средний пенсионный возраст футболиста – 32 года, и если он дебютировал за основную команду в 18 лет, то успел наработать 14-летний стаж. Что касается зарплаты, то используем статистику по лигам: в РФПЛ среднестатистическая ежемесячная зарплата футболиста 1 000 000 рублей, в ФНЛ – 200 000 и в ПФЛ – 30 000. Мы, разумеется, не говорим о топ-клубах и топ-футболистах, где месячные зарплаты игроков могут достигать 200 тысяч долларов. Понятно, что эти игроки за свою карьеру заработают достаточно, чтобы обеспечить себе безбедную старость.

Получается, что пенсия игрока РФПЛ и ФНЛ составит 15 465 рублей, а футболист ПФЛ вынужден будет жить на 9326 рублей.

В результате получается, что пенсия игрока РФПЛ и ФНЛ составит 15 465 рублей, а футболист ПФЛ вынужден будет жить на 9326 рублей. Потому что есть один нюанс: величина зарплаты для отчисления страховых взносов в ПФР ограничена суммой 73 000 рублей в месяц. Остаётся только на свой страх и риск воспользоваться услугами негосударственных фондов или управляющих компаний, которые в нашей стране постоянно исчезают как дым и возрождаются в «новом теле». Или держать деньги в иностранном банке. Или… Впрочем, если ты всю жизнь играешь в ПФЛ, то вряд ли сможешь накопить достаточную сумму, чтобы ни о чём не думать в будущем.

Что у них?

А вот в Европе у футболиста есть возможность получения пенсии сразу по окончании игровой карьеры. Например, в Англии если он игрок Премьер-лиги или футбольной лиги и является участником Пенсионной схемы профессиональных футболистов 2011 (Professional Footballers’ Pension Scheme 2011), вступившим в неё до 2006 года, то может рассчитывать на пенсионное обеспечение с 35 лет. Всё, что требуется, — отчислять с зарплаты £ 4750 в год.

Что в итоге

Средняя пенсия бывшего футбольного игрока не сильно отличается от той, что получает среднестатистический российский пенсионер – 13 700 рублей в месяц. Никакого вам привилегированного отношения: «Десятикратный чемпион, говорите? Дедуля, не мешайте и встаньте в очередь». При этом профессиональная карьера футболиста коротка, да и целый букет профессиональных «болячек» обычно прилагается. Очень немногим повезёт, если клуб сможет их как-то поддерживать. Остальные же будут вынуждены продолжать работать, при условии, конечно, что обеспечить себе благополучную жизнь не получилось. Или опять же они могут дать шанс накопительной системе негосударственных пенсионных фондов.

Футбол сытно кормит только до тех пор, пока ты в игре. И кормит потом, если ты добился в своей профессии успеха. Но таких людей всегда меньшинство. Большинству же приходится начинать всё с нуля. И зарабатывать на старость так же, как это делает большинство граждан России.