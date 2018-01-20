Mancini team. Кто есть кто в штабе «Зенита»

Обычно они остаются за кадром. В лучшем случае мелькнут на заднем плане во время «наезда» камеры на тренерскую скамью во время матча. Но от них, их профессионализма и умения работать в команде, подчас зависит не меньше, чем от первого человека в штабе. Предсезонный сбор – удобный случай поближе познакомиться с «бойцами невидимого фронта» петербургского «Зенита». Наряду с именитыми и даже легендарными личностями среди них есть и малоизвестные нашему человеку персонажи. Итак, приступим.

Должность: тренер.

Возраст: 45 лет.

Гражданство: Россия.

Прошлое место работы: юношеская сборная России.

Языки: русский, итальянский, испанский.

Игоря Витальевича отечественному болельщику представлять излишне: нападающий Симутенков преуспел и на родине, и за рубежом. Внушительный игровой бэкграунд обеспечивает ему высокий авторитет среди футболистов, а полиглотство и доскональное знание коллектива изнутри – приумножают ценность русского ассистента в глазах Манчини. Отличная физическая форма позволяет Симутенкову и в 45 участвовать во всех игровых упражнениях. Классный в прошлом форвард, он и сегодня в состоянии не только рассказать, но и показать молодым одноклубникам, как должно действовать в чужой штрафной площади.

Должность: тренер.

Возраст: 39 лет.

Гражданство: Украина.

Прошлое место работы: «Кайрат».

Языки: украинский, русский, немецкий, итальянский.

Единственный обладатель всех трёх континентальных трофеев в бригаде Манчини (Кубка и Суперкубка УЕФА – с «Зенитом», Лиги чемпионов – с «Баварией»). Тимощук дважды приходил в «Зенит» футболистом, а в начале прошлого года, уже с лицензией Pro в кармане, пополнил команду в новом качестве. Если в игровые годы Анатолий чётко ассоциировался у болельщика с центральным кругом поля, то в тренерской ипостаси он значительно расширил диапазон действий. Специалист-универсал, Тимощук и в планировании тренировок участвует, и в проведении. Помимо всего прочего экс-капитан обеспечивает коммуникацию внутри коллектива. За неимением в штабе профильных переводчиков – смысл раздувать штаты? – их функции успешно выполняют Тимощук с Симутенковым. Интересно, что итальянский язык украинец осилил самостоятельно – за время сотрудничества с Луческу и Манчини.

Фаусто Сальсано

Фаусто Сальсано Фото: «Чемпионат»

Должность: тренер.

Возраст: 56 лет.

Гражданство: Италия.

Прошлое место работы: «Интер».

Языки: итальянский, английский.

Как обманчива порой бывает внешность, легко убедиться на примере Сальсано. Глядя на него, просто диву даёшься, как в невысоком, сухоньком синьоре хорошо за 50 может скрываться столько энергии и жизненных сил. На поле Фаусто буквально преображается: наравне с молодёжью наматывает круги, азартно участвует в «квадратах». Когда Роберто Манчини принял «Зенит», дилеммы, брать или не брать Сальсано, перед ним не стояло. Земляки и почти ровесники, они давным-давно идут вместе по жизни – со времён совместных выступлений в «Сампдории». Куда бы ни забросила судьба Манчини-тренера, Фаусто неизменно следовал за ним. «Зенит» для них уже четвёртый совместный проект, а если брать по отдельности каждое из двух пришествий в «Интер» — даже пятый.

Анджело Грегуччи

Анджело Грегуччи Фото: «чемпионат»

Должность: тренер.

Возраст: 54 года.

Гражданство: Италия.

Прошлое место работы: «Интер».

Языки: итальянский, английский.

Высокий брюнет не принимает активного участия в работе на поле, зачастую располагаясь на кромке. Работа у него такая – наблюдать, аккумулировать и систематизировать информацию. В интернациональной петербургской бригаде он заведует аналитикой – в частности, готовит шефу отчёты по соперникам. Грегуччи тоже связывает с Манчини совместное игровое (в «Лацио») и руководящее прошлое («Фиорентина», «Манчестер Сити», «Интер»), но, в отличие от коллег-одноклубников, Анджело ещё и солидным стажем самостоятельной практики в Италии располагает – в общей сложности полтора десятка лет.

Массимо Баттара

Массимо Баттара Фото: «Чемпионат»

Должность: тренер вратарей.

Возраст: 55 лет.

Гражданство: Италия.

Прошлое место работы: «Астон Вилла».

Языки: итальянский, английский.

С появлением в команде высокого, отдалённо напоминающего Максима Леонидова, специалиста у вратарей «Зенита» появилась отличная возможность упражняться в английском без отрыва от «производства». В рабочем процессе Баттара использует международный язык, который все в коллективе в той или иной степени понимают – по крайней мере на уровне специализированных терминов. С многоопытным российским коллегой Бирюковым итальянец трудится на паритетных началах. В этой связке разделения начальник – подчинённый нет.

Лодыгин: Луческу пришёл и ушёл, а нам выгребать У вратаря «Зенита» накипело.

Должность: тренер вратарей.

Возраст: 59 лет.

Гражданство: Россия.

Прошлое место работы: Школа вратарей Михаила Бирюкова

Языки: русский, английский, финский.

Бирюков – без преувеличения легендарная, культовая для футбольного Петербурга фигура. Один из символов золотого «Зенита»-1984 по сей день трудится на благо родного клуба, и отнюдь не на символической должности. Вот уже дюжину лет Михаил Юрьевич наставляет вратарей первой команды, а одно его достижение уже никому не дано повторить: он единственный приложил руку ко всем пяти первым чемпионствам сине-бело-голубых: к союзному – футболистом, к российским – тренером.

Иван Карминати

Иван Карминати Фото: «Чемпионат»

Должность: тренер по физической подготовке.

Возраст: 64 года.

Гражданство: Италия.

Прошлое место работы: «Интер».

Языки: итальянский, испанский, английский.

Италию представляет и обладатель такого родного и привычного нам имени Иван. Несмотря на солидный возраст, старейшина штаба не ограничивается теорией, но и вовсю участвует в практических занятиях. Мало того, умудряется бежать впереди строя вдвое и даже втрое младших парней! Сотрудничество с Манчини Карминати начал ещё в 2005 году и с тех пор ассистирует ему, где бы тот ни работал. Роберто своих не бросает.

Андреа Сканавино

Должность: тренер по физической подготовке.

Возраст: 44 года.

Гражданство: Италия.

Прошлое место работы: «Интер».

Языки: итальянский, испанский, английский.

«Давай» и «молодцы» — два самых популярных русских слова в лексиконе Сканавино. Принцип – нагружай и поощряй – в действии. А чтобы игроки раньше времени не начали зыркать на него волками, Андреа максимально творчески подходит к организации рабочего процесса. Его знаменитая портативная колонка уже стала таким же обязательным инвентарём команды, как мячи, фишки, лесенки. «Зенит» теперь не только разминается, но и бегает под музыку – так легче нагрузки переносятся. Репертуар «диджея Сканавино» обновляется регулярно, в зависимости от пожеланий трудящихся – то есть бегающих.