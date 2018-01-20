Получил в глаз от своих. Кто может заменить Джикию в «Спартаке»

Центральный защитник Джикия из-за травмы выбыл на полгода. И если у сборной России выбор замены крайне ограничен, то у «Спартака» есть огромный трансферный рынок. Благо, что сейчас именно тот период, когда можно покупать футболистов.

Сообщалось о том, что «Спартак» ведет переговоры с центральным защитником «Сантоса» Лукасом Вериссимо. Красно-белые им интересовались еще до травмы Джикии! Информация по Вериссимо противоречивая. С одной стороны сообщалось о том, что трансфер согласован. С другой утверждали, что «Спартак» не готов выплачивать за защитника 10 миллионов евро, как того требует «Сантос». По данным Transfermarkt Вериссимо оценивается в 3,5 млн евро. Москвичи совсем недавно обожглись на трансфере (12 млн евро) другого бразильца – Педро Роши, который пока выглядит неубедительно.



Теперь стало известно имя другого потенциального новичка «Спартака». И речь снова о бразильском рынке, что свойственно красно-белым. Центральному защитнику «Ботафого» Игору Рабелло тоже 22 года, как и Верассимо. А обойтись он может дешевле. Тот же Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро. Хотя ранее клуб из Рио-де-Жанейро уже отверг «Удинезе», который предлагал за Рабелло 2,8 млн евро.



Важно, что информация об Игоре Рабелло появилась в Бразилии в Globo Esporte. Это самый крупный местный холдинг – корпорация включает в себя ТВ, сайт, радио и газету. Авторитетность источника еще не гарантирует, что трансфер случиться, но можно не сомневаться: переговоры идут. Тем более, что агент футболиста Ансельмо Пайва подтвердил интерес к его клиенту из России. Хотя добавил, что не имеет права раскрывать название конкретной команды.

Спортивный репортер газеты Globo Жиан Амато дал несколько характеристик Игорю Рабелло по просьбе «Чемпионата»:

«Игор был открытием для обороны «Ботафого» в сезоне-2017. Он ещё молод, но уже провел более 50 матчей на высоком уровне. У него подходящие навыки для защитника – умеет отбирать мяч без грубости. За счет роста он стабильно выигрывает верховые мячи, хотя может быть немного медленным при игре один в один», – сказал журналист.

С ним согласился коллега по холдингу – репортер телеканала Globo Андре Галлиндо:

«У него отличные данные – 191 сантиметр. Впечатляют его показатели за последний год в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес. Тем более, что вначале он считался пятой опцией в центре защиты. Игор проявил себя на тренировках, а один из партнеров получил травму. Так футболист попал в основу и больше не падал из нее. Он очень хорош, когда мяч в воздухе. Это касается и обороны, и атаки. Еще я бы отметил, как он чувствует позицию, где должен располагаться. На защитника уже претендовали итальянский «Удинезе» и бельгийский «Андерлехт», – рассказал Андре.



Когда защитник забивает гол, то отдает честь. Так выглядит его фирменное празднование:

Видео можно посмотреть в «твиттере» FutebolNews.

Кстати, в «Ботафого» голы отмечают с таким размахом, что Игору однажды заехали в глаз локтем. Эта ситуация породила много шуток.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Esporte Interativo.

У него на родине есть прозвище Генерал. Статья об интересе к нему «Спартака» так и называлась: «Генерал в России? «Спартак» готовит предложение, чтобы забрать Игора Рабелло из Ботафого».

Если защитнику потребуется информация о Москве, то ему не придется ее долго искать. Его одноклубником является 34-летний Дуду Сеаренсе, который выступал в ЦСКА 10 лет назад.

Жо, Карвальо, Вагнер Лав и Дуду — как у них дела? Жо жжёт в «Коринтиансе». Чем не повод вспомнить, как поживает четвёрка бразильцев из ЦСКА, нашумевшая в середине 2000-х?

Напоследок заметим, что Рабелло (или Верассимо) может стать восьмым бразильским защитником «Спартака» после:



1. Самарони (1998)

2. Мойзес (2002-2003)

3. Луизао (2003)

4. Руссо (2003)

5. Жедера (2006-2007)

6. Жоао Карлоса (2013-2015)

7. Маурисио (2016-2017)