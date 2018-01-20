Дзюба и Шатов в шкуре Титова и Аршавина. Самые громкие ссылки в дубль

Артём Дзюба и Олег Шатов далеко не первые звёзды чемпионата России, которых тренеры ссылали в дубль. Вот другие подобные истории.

ФНЛ вместо чемпионата мира? Почему Шатову нужно уйти в аренду Пока Олег сидит в «золотой клетке».

«Зенит»

2007 год. Анюков, Аршавин и Денисов

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат отстранил от занятий с основным составом Александра Анюкова, Игоря Денисова и Андрея Аршавина перед первым матчем 1/4 финала Кубка России со «Спартаком». Причиной решения голландца было нарушение режима лидерами сине-бело-голубых. За несколько дней до этого, накануне встречи с тем же «Спартаком» в РФПЛ Анюков, Денисов и Аршавин без разрешения Адвоката покинули расположение гостиницы «Кемпински», где «Зенит» проводил предматчевый карантин, и вернулись в свои номера только под утро. Тогда тренер выпустил всех троих в основе, но «Зенит» проиграл – 1:3. В результате Анюков, Денисов и Аршавин пропустили кубковую игру, однако затем были возвращены в состав. Капитанская повязка перешла от Аршавина к Анатолию Тимощуку.

2012 год. Денисов и Кержаков

В сентябре 2012-го Денисова опять убрали из главной команды «Зенита». На сей раз компанию ему составил лучший бомбардир в истории петербургского клуба Александр Кержаков. Конфликт произошёл из-за цифр в контракте новичка сине-бело-голубых Халка. Денисову не понравилось, что разница в зарплатах бразильца и старожилов «Зенита» слишком большая, и полузащитник отказался выходить на поле в матче с «Крыльями Советов». В конфликте с Лучано Спаллетти партнёра поддержал Кержаков, который, впрочем, пропустил всего неделю. Позже, после разговора с Алексеем Миллером свои извинения принёс и Денисов. Он ещё немного поиграл за родной клуб.

2016 год. Кокорин

Лучший бомбардир сегодняшнего «Зенита» Александр Кокорин попал в скандальные хроники после Евро-2016. Футбольная Россия активно обсуждала отдых Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в одном из самых дорогих клубов Монте-Карло «Twiga». Сообщалось, что два друга якобы заказали 500 бутылок шампанского на сумму 250 тысяч евро. Яркий отдых Кокорина и Мамаева общество восприняло особенно жёстко на фоне провала сборной на Евро-2016.



«Зенит» отправил Кокорина со сбора в Швейцарии домой, усилив форвардом фарм-клуб. «Краснодар» тоже отстранил Мамаева от основы. Спустя некоторое время Кокорин собрал специальную пресс-конференцию, на которой принёс извинения за участие в вечеринке. Его простили.



Нынешним звёздам проще. Сергей Юран вспоминал, как Валерий Лобановский в советские времена отправлял молодых в армию за загулы. Прямо во время отпуска!

«Осознаю: всё это выглядело глупо». Как извинялся Кокорин: видео Александр Кокорин принёс извинения за участие в вечеринке в Монте-Карло, на которую он попал с Павлом Мамаевым после вылета сборной с Евро.

«Спартак»

2006 год. Аленичев

Самый титулованный российский футболист, победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов в составе «Порту» поставил точку в своей игровой карьере совсем не так, как мечтал. Места в «Спартаке» полузащитнику стоил конфликт с главным тренером Александром Старковым. Аленичев дал разгромное интервью, в котором обрушился на латышского специалиста с критикой, усомнился в его профессиональных и человеческих качествах. Столичный клуб оштрафовал Дмитрий, перевёл в дубль и выставил на трансфер. Аленичев повесил бутсы на гвоздь.

2007 год. Дзюба

Дзюбе не привыкать к ссылкам в дубль. С такого случая, по сути, начиналась его профессиональная карьера: 10,5 лет назад нападающего в «Спартаке» наказал Владимир Федотов за… любовь к СМИ. Главный тренер рассказывал: «Если игрок приходит на установку, он должен быть нацелен! С горящими глазами! А Дзюба явился поприсутствовать. Листать газету. Значит, ему тут не место». В тот раз Артём «отдыхал» целый месяц. Кроме того, уместно вспомнить и отстранение Дзюбы от основы перед его уходом в «Зенит», когда нападающий отказался продлевать контракт с родным клубом.

2008 год. Калиниченко, Моцарт и Титов

Станислав Черчесов очень жёстко отреагировал на два подряд поражения от «Терека» и ЦСКА. Особенно болезненным для болельщиков «Спартака» был разгром в дерби – 1:5. Главный тренер отправил в дубль Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта. По словам Черчесова, он специально выбрал капитана и двух вице-капитанов, которые несут на поле ответственность за то, чтобы командный дух находился во время игры на подобающей высоте. Титов с Калиниченко вынуждены были покинуть «Спартак», а вот бразильский легионер вскоре вернулся. Между тем, Моцарта ещё пару раз убирали из основы красно-белых, штрафуя за опоздания на тренировку и лишний вес.

2008 год. Павлюченко

В «Спартаке» вообще хватало историй с отстранением игроков от главной команды. Один отказ Жано Ананидзе лететь на кубковый матч в Комсомольск-на-Амуре чего стоит! Мы же вспомним другое суровое решение Черчесова. Наставник перевёл во второй состав Романа Павлюченко за то, что нападающий получил вторую жёлтую карточку в матче с «Динамо». Роман ждал нового шанса три недели. Кстати, ещё через восемь лет Павлюченко был выслан в дубль и в «Кубани». У нападающего возник конфликт с главным тренером Сергеем Ташуевым после того, как он выразил недовольство затянутыми тактическими разборами.

Егор Титов и Роман Павлюченко Фото: РИА Новости

«Динамо»

2012 год. Семшов

У бывшего игрока сборной России тоже возникло недопонимание с главным тренером. Семшов с раздражением воспринял решение Сергея Силкина заменить его в матче со «Спартаком». Капитан бело-голубых не пожал руку Силкину, а ушёл в подтрибунное помещение. Затем сказал в интервью, что «Динамо» играет непонятно во что, и если кто-то бежит вперёд, этого футболиста сразу меняют. Председатель наблюдательного совета клуба Сергей Степашин назвал поступок Семшова «свинством», а Силкин принял решение перевести полузащитника в «молодёжку». Семшову пришлось извиняться за излишние эмоции.

2014 год. Гранат и Нобоа

Черчесов шёл на крайние меры не только в «Спартаке». Можно вспомнить, как он отправил на «перезагрузку» в дубль «Амкара» Захари Сиракова и Георги Пеева, либо вот этот случай с Гранатом и Нобоа в «Динамо». У российского защитника и эквадорского полузащитника завершались в конце сезона контракты с московским клубом, их будущее в «Динамо» находилось под большим вопросом. В результате Черчесов дал игрокам указание работать с молодёжной командой в связи с «потерей концентрации в тренировочном процессе».

Ненавидеть Дзюбу глупо. Но так ему и надо Бумеранг из «Спартака» догнал Артёма в «Зените» — похоже, его выдавливают из клуба из-за зарплаты.

2015 год. Денисов

Самый отчисляющий тренер РФПЛ и самый отчисляемый футболист России встретились в одной команде. Неудивительно, что всё закончилось конфликтом Черчесова и Денисова. Тогда полузащитник «Динамо» ещё не представлял, какие далекоидущие последствия будет иметь его противостояние с тренером. Теперь Денисов пропустит ЧМ-2018, хотя мог бы быть одной из ключевых фигур в национальной команде. Как признался сам Станислав Саламович, Игорь выражал несогласие с его решениями и сказал, что не считает Черчесова ни за тренера, ни за человека. При следующем наставнике «Динамо» Андрее Кобелеве полузащитника тоже сослали в дубль.

Игорь Денисов Фото: Сергей Расулов мл., «Чемпионат»

ЦСКА

2008 год. Вагнер Лав

Бразильским легионерам ЦСКА, внесшим огромный вклад в самые яркие победы красно-синих, не всегда было сладко при Валерии Газзаеве. К примеру, однажды был отправлен в дубль Даниэля Карвальо, у которого возник конфликт с Газзаевым из-за лишнего веса. И даже Вагнер Лав вынужден был несколько дней работать вне основного состава «армейцев». В 2008-м бразильский нападающий неправильно отреагировал на свою раннюю замену в дерби с «Динамо». Рассерженный бразилец отказался пожимать руку Газзаеву, ушёл с недовольным видом в раздевалку. Тогда Вагнер Лав не отделался устным замечанием: его оштрафовали и наказали переводом в дубль.

2011 год. Дзагоев

Алан Дзагоев по молодости тоже очень не любил, когда его меняли не под аплодисменты. В финальном матче Кубка России с «Аланией» он гневно отреагировал на решение главного тренера убрать его с поля на 65-й минуте. У Дзагоева возник конфликт с Леонидом Слуцким. Атакующий полузащитник не подал руки Слуцкому и высказал всё, что о нём думает. Хуже того, слова Дзагоева попали в телеэфир. Алана сослали во вторую команду, чтобы там он остыл. Дзагоев извинился и вскоре был возвращён в основу. Кстати, Мамаев в период выступлений за ЦСКА тоже наказывался Слуцким переводом в дубль по «дисциплинарным причинам».

«Локомотив»

2016 год. Самедов

У полузащитника сборной России не сложились отношения с Юрием Сёминым. Главный тренер оставил одного из ведущих игроков команды на скамейке запасных в матче с «Томью», а затем объявил о переводе Самедова в «молодёжку». Сёмин давал понять, что Александр находится в плохой форме, но уже тогда говорили о другой причине конфликта – решении полузащитника покинуть «Локомотив». Самедов перешёл в «Спартак», в котором когда-то начинал свою карьеру, а спустя полгода завоевал с красно-белыми звание чемпиона России.